18 ноября 2026, 12:02
Таксисты рассказали сколько живут китайские машины и почему их списывают на свалку
Таксисты рассказали сколько живут китайские машины и почему их списывают на свалку
Владельцы таксопарков рассказали о реальном ресурсе Chery, Geely, Haval и JAC. Разбираемся, почему их вариаторы ломаются на 30 тысячах, чем они уступают старым Kia и как не купить машину со скрученным пробегом.
В таксопарках случались затяжные ожидания запчастей: деталь привозили из Китая, а после распаковки находили брак. Машина оставалась в мастерской до следующей поставки. Для автопарка важны пробег до ремонта и стоимость обслуживания. Сроки доставки деталей напрямую влияют на время простоя.
Как выяснил njcar.ru, владельцы таксопарков считают пробег в 200 тысяч километров серьезным рубежом для новых китайских автомобилей. К этой отметке в хорошем состоянии доходили лишь отдельные модели Haval и Geely, таких примеров немного. Перевозчики чаще отмечают стабильную работу этих марок. Однако один из руководителей автопарка оценивал долю Chery Tiggo 7, простаивавших из-за неисправностей трансмиссии, примерно в 10%. Для сравнения, Hyundai Solaris и Kia Rio при сопоставимой нагрузке проходили больше 300 тысяч километров. В оценках таксомоторного бизнеса для массовых автомобилей также фигурирует ориентир около 400 тысяч километров до серьезных вложений. Средний срок службы китайских машин в такси называют в пределах от 3 до 5 лет, против 5-7 лет у корейских.
Опыт перевозчиков складывается при особенно интенсивной эксплуатации. На такси за первые полгода может набежать 100 тысяч километров, а автомобиль работает круглосуточными сменами. В крупных городах пассажиры хорошо знают Geely Coolray и «Москвич 3». На линии выходят также автомобили Chery; встречаются и JAC. В регионах парки чаще выбирают Haval Jolion из-за цены. Представители таксомоторного бизнеса отмечают, что Kia Rio и Hyundai Solaris предсказуемее на вторичном рынке благодаря длительной накопленной статистике эксплуатации.
Некоторым машинам ремонт требовался задолго до отметки в 200 тысяч. Владельцы парков сталкивались с вариаторами, которым необходимо было внимание уже на пробеге от 15 до 30 тысяч километров. Трансмиссии часто дергались и били при переключениях. Встречались ошибки электронных блоков, подтекало и масло. Для вариаторов Chery отмечались рывки после прогрева и потеря масла из-за негерметичных шлангов. Экспертные оценки, приведенные в материале Auto Mail, называют ориентировочный ресурс вариатора до ремонта в 100-150 тысяч километров. Роботизированные коробки с двойным сцеплением и классические автоматы при корректной эксплуатации могут пройти более 200 тысяч километров.
У JAC J7 применяется клиноременная коробка Punch VT3 бельгийской разработки, которую производят в Китае с 2009 года. При спокойной эксплуатации специализированные сервисы оценивают ее ресурс примерно в 250 тысяч километров. Пробуксовки или перегрузки способны привести к неисправностям уже на 10-30 тысячах. В описанных случаях на пробеге около 45 тысяч километров возникали рывки, а при трогании автомобиль глох. Адаптация и замена масла не помогли. Руководитель одного из таксопарков оценивал ресурс коробки примерно в 100 тысяч километров и указывал на проблемы с охлаждением и электрикой.
Двигатели обычно проходили около 150 тысяч километров до ремонта. На многих автомобилях стоят турбомоторы объемом 1,5 литра; при смене заказов двигатель часами работает под нагрузкой. Водителю во время смены мешают и менее серьезные сбои. Мультимедийный экран может зависнуть, датчик на панели приборов показать ошибку. При интенсивной езде быстрее изнашиваются детали подвески. Ржавчина появляется в том числе в колесных арках и на передней кромке крыши над лобовым стеклом.
Первые годы эксплуатации важны для тех, кто покупает подержанный кроссовер надолго. Перед продажей салон освежают, кузов приводят в порядок, а показания одометра иногда оказываются ниже реального пробега. В истории автомобиля можно заранее найти сведения о работе в такси и прежних ДТП. При осмотре бывшей таксомашины стоит проверить документы об обслуживании вариатора или автомата. Важно выяснить, были ли перегревы и ремонт охлаждения. У JAC J7 рекомендуют обращать внимание на гул и дрожь при трогании. Рывки также должны насторожить; отдельный случай раннего ремонта не характеризует всю модель.
Даже найденный специалист не всегда может быстро закончить ремонт: нужной детали может не быть в наличии. В парках бывали случаи, когда после ожидания поставки из Китая в запчасти обнаруживали брак. Автомобиль оставался в мастерской до следующей поставки. Оценки ресурса китайских машин пока различаются по маркам и моделям: они основаны на опыте отдельных автопарков и владельцев, а не на едином показателе для всей линейки.
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили
-
18.11.2026, 14:18
Огромный внедорожник Haval H10 заметили в Москве: что известно о старте продаж
Новый большой кроссовер Haval H10 получил полный привод, блокировку заднего дифференциала, просвет 22 сантиметра и силовую установку на 598 сил. Разбираемся, в какие сроки начнутся зарубежные поставки, появится ли машина в России и чем удивит салон.Читать далее
-
18.11.2026, 12:21
В РФ начали продавать семиместную Toyota дешевле китайских Chery и Geely
Кроссовер Toyota Rush везут в Россию из Эмиратов, а собирают машину в Индонезии, а не в Китае. При этом по цене он оказывается выгоднее китайских конкурентов. Рассказываем, за сколько отдают семиместный внедорожник с простым автоматом и просветом 22 сантиметра.Читать далее
-
18.11.2026, 09:09
Не ломаются, но бесят: что владельцы китайских кроссоверов не могут простить им
За несколько лет активных продаж китайских автомобилей накопились отзывы об их эксплуатации. Одни модели хвалят за комфорт и работу агрегатов, другие чаще критикуют за поведение коробки и шум, а иногда - за мелкие неудобства.Читать далее
-
18.11.2026, 09:05
Гибридный внедорожник EXLANTIX ET8 занял четверть продаж бренда ESTEO
Полноразмерный гибридный шестиместный внедорожник ESTEO EXLANTIX ET8 вышел на российский рынок в августе этого года. Его совокупный запас хода превышает 1100 км, из которых 180 км он может преодолеть на электротяге. Читать далее
-
18.11.2026, 08:50
Марка Avior привезет в Россию огромный китайский пикап со спальником в кузове: первые фото
Avior показала первые фотографии рамного пикапа, который должен расширить российскую линейку марки за пределы фургонов. Дебют назначен на январь 2027 года, характеристики пока не раскрыты. Пока покупатели могут познакомиться с новинкой, но оценить технику по этим данным нельзя.Читать далее
-
17.11.2026, 18:44
Что выбрать за 3 миллиона: новый седан Tenet A8 или проверенную Camry с пробегом
У двух седанов близкий ценовой ориентир. Но различия заметны уже после первой поездки. Оснащение и возраст меняют общий расклад. Разбираем детали и важные компромисс без готовых ответов.Читать далее
-
17.11.2026, 18:25
Чем знакомые иномарки китайской сборки на самом деле отличаются от оригинальных
Знакомые Kia, Toyota, Honda и BMW из Китая только снаружи выглядят привычно. На деле у них могут быть другие моторы, удлиненный кузов, иная подвеска и свои комплектующие. Разбираем, на чем легко проколоться при покупке.Читать далее
-
17.11.2026, 16:31
Зачем огромный кроссовер Wey V9X умеет ездить боком и сколько он стоит в РФ
Огромный китайский кроссовер Wey V9X оказался крупнее Tank 500, научился ездить по диагонали и получил заводские шторки на передних стеклах. Рассказываем, чем еще удивляет новинка за 9,7 млн рублей и как она едет. Читать далее
-
17.11.2026, 14:10
Когда по дорогам России поедут машины без водителя и кто ответит за ДТП
Автономные грузовики российских разработчиков уже прошли более 20 млн км, но отрасль пока работает в экспериментальном правовом режиме. Правительство внесло в Госдуму законопроект с едиными правилами. Ожидаемая дата вступления в силу - 1 сентября 2027 года.Читать далее
-
17.11.2026, 13:13
Что сломалось у новой LADA Niva Travel с мотором 1.8 за первые 10 тысяч км
За 10 004 км испытаний у LADA Niva Travel отказал стартер: крепеж ослаб и один болт потерялся. На полигоне внедорожник разогнался до 100 км/ч за 17,08 секунды в среднем. Проверка выявила и особенности торможения.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили
-
18.11.2026, 14:18
Огромный внедорожник Haval H10 заметили в Москве: что известно о старте продаж
Новый большой кроссовер Haval H10 получил полный привод, блокировку заднего дифференциала, просвет 22 сантиметра и силовую установку на 598 сил. Разбираемся, в какие сроки начнутся зарубежные поставки, появится ли машина в России и чем удивит салон.Читать далее
-
18.11.2026, 12:21
В РФ начали продавать семиместную Toyota дешевле китайских Chery и Geely
Кроссовер Toyota Rush везут в Россию из Эмиратов, а собирают машину в Индонезии, а не в Китае. При этом по цене он оказывается выгоднее китайских конкурентов. Рассказываем, за сколько отдают семиместный внедорожник с простым автоматом и просветом 22 сантиметра.Читать далее
-
18.11.2026, 09:09
Не ломаются, но бесят: что владельцы китайских кроссоверов не могут простить им
За несколько лет активных продаж китайских автомобилей накопились отзывы об их эксплуатации. Одни модели хвалят за комфорт и работу агрегатов, другие чаще критикуют за поведение коробки и шум, а иногда - за мелкие неудобства.Читать далее
-
18.11.2026, 09:05
Гибридный внедорожник EXLANTIX ET8 занял четверть продаж бренда ESTEO
Полноразмерный гибридный шестиместный внедорожник ESTEO EXLANTIX ET8 вышел на российский рынок в августе этого года. Его совокупный запас хода превышает 1100 км, из которых 180 км он может преодолеть на электротяге. Читать далее
-
18.11.2026, 08:50
Марка Avior привезет в Россию огромный китайский пикап со спальником в кузове: первые фото
Avior показала первые фотографии рамного пикапа, который должен расширить российскую линейку марки за пределы фургонов. Дебют назначен на январь 2027 года, характеристики пока не раскрыты. Пока покупатели могут познакомиться с новинкой, но оценить технику по этим данным нельзя.Читать далее
-
17.11.2026, 18:44
Что выбрать за 3 миллиона: новый седан Tenet A8 или проверенную Camry с пробегом
У двух седанов близкий ценовой ориентир. Но различия заметны уже после первой поездки. Оснащение и возраст меняют общий расклад. Разбираем детали и важные компромисс без готовых ответов.Читать далее
-
17.11.2026, 18:25
Чем знакомые иномарки китайской сборки на самом деле отличаются от оригинальных
Знакомые Kia, Toyota, Honda и BMW из Китая только снаружи выглядят привычно. На деле у них могут быть другие моторы, удлиненный кузов, иная подвеска и свои комплектующие. Разбираем, на чем легко проколоться при покупке.Читать далее
-
17.11.2026, 16:31
Зачем огромный кроссовер Wey V9X умеет ездить боком и сколько он стоит в РФ
Огромный китайский кроссовер Wey V9X оказался крупнее Tank 500, научился ездить по диагонали и получил заводские шторки на передних стеклах. Рассказываем, чем еще удивляет новинка за 9,7 млн рублей и как она едет. Читать далее
-
17.11.2026, 14:10
Когда по дорогам России поедут машины без водителя и кто ответит за ДТП
Автономные грузовики российских разработчиков уже прошли более 20 млн км, но отрасль пока работает в экспериментальном правовом режиме. Правительство внесло в Госдуму законопроект с едиными правилами. Ожидаемая дата вступления в силу - 1 сентября 2027 года.Читать далее
-
17.11.2026, 13:13
Что сломалось у новой LADA Niva Travel с мотором 1.8 за первые 10 тысяч км
За 10 004 км испытаний у LADA Niva Travel отказал стартер: крепеж ослаб и один болт потерялся. На полигоне внедорожник разогнался до 100 км/ч за 17,08 секунды в среднем. Проверка выявила и особенности торможения.Читать далее