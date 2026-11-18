Таксисты рассказали сколько живут китайские машины и почему их списывают на свалку

Владельцы таксопарков рассказали о реальном ресурсе Chery, Geely, Haval и JAC. Разбираемся, почему их вариаторы ломаются на 30 тысячах, чем они уступают старым Kia и как не купить машину со скрученным пробегом.

Владельцы таксопарков рассказали о реальном ресурсе Chery, Geely, Haval и JAC. Разбираемся, почему их вариаторы ломаются на 30 тысячах, чем они уступают старым Kia и как не купить машину со скрученным пробегом.

В таксопарках случались затяжные ожидания запчастей: деталь привозили из Китая, а после распаковки находили брак. Машина оставалась в мастерской до следующей поставки. Для автопарка важны пробег до ремонта и стоимость обслуживания. Сроки доставки деталей напрямую влияют на время простоя.

Как выяснил njcar.ru, владельцы таксопарков считают пробег в 200 тысяч километров серьезным рубежом для новых китайских автомобилей. К этой отметке в хорошем состоянии доходили лишь отдельные модели Haval и Geely, таких примеров немного. Перевозчики чаще отмечают стабильную работу этих марок. Однако один из руководителей автопарка оценивал долю Chery Tiggo 7, простаивавших из-за неисправностей трансмиссии, примерно в 10%. Для сравнения, Hyundai Solaris и Kia Rio при сопоставимой нагрузке проходили больше 300 тысяч километров. В оценках таксомоторного бизнеса для массовых автомобилей также фигурирует ориентир около 400 тысяч километров до серьезных вложений. Средний срок службы китайских машин в такси называют в пределах от 3 до 5 лет, против 5-7 лет у корейских.

Опыт перевозчиков складывается при особенно интенсивной эксплуатации. На такси за первые полгода может набежать 100 тысяч километров, а автомобиль работает круглосуточными сменами. В крупных городах пассажиры хорошо знают Geely Coolray и «Москвич 3». На линии выходят также автомобили Chery; встречаются и JAC. В регионах парки чаще выбирают Haval Jolion из-за цены. Представители таксомоторного бизнеса отмечают, что Kia Rio и Hyundai Solaris предсказуемее на вторичном рынке благодаря длительной накопленной статистике эксплуатации.

Некоторым машинам ремонт требовался задолго до отметки в 200 тысяч. Владельцы парков сталкивались с вариаторами, которым необходимо было внимание уже на пробеге от 15 до 30 тысяч километров. Трансмиссии часто дергались и били при переключениях. Встречались ошибки электронных блоков, подтекало и масло. Для вариаторов Chery отмечались рывки после прогрева и потеря масла из-за негерметичных шлангов. Экспертные оценки, приведенные в материале Auto Mail, называют ориентировочный ресурс вариатора до ремонта в 100-150 тысяч километров. Роботизированные коробки с двойным сцеплением и классические автоматы при корректной эксплуатации могут пройти более 200 тысяч километров.

У JAC J7 применяется клиноременная коробка Punch VT3 бельгийской разработки, которую производят в Китае с 2009 года. При спокойной эксплуатации специализированные сервисы оценивают ее ресурс примерно в 250 тысяч километров. Пробуксовки или перегрузки способны привести к неисправностям уже на 10-30 тысячах. В описанных случаях на пробеге около 45 тысяч километров возникали рывки, а при трогании автомобиль глох. Адаптация и замена масла не помогли. Руководитель одного из таксопарков оценивал ресурс коробки примерно в 100 тысяч километров и указывал на проблемы с охлаждением и электрикой.

Двигатели обычно проходили около 150 тысяч километров до ремонта. На многих автомобилях стоят турбомоторы объемом 1,5 литра; при смене заказов двигатель часами работает под нагрузкой. Водителю во время смены мешают и менее серьезные сбои. Мультимедийный экран может зависнуть, датчик на панели приборов показать ошибку. При интенсивной езде быстрее изнашиваются детали подвески. Ржавчина появляется в том числе в колесных арках и на передней кромке крыши над лобовым стеклом.

Первые годы эксплуатации важны для тех, кто покупает подержанный кроссовер надолго. Перед продажей салон освежают, кузов приводят в порядок, а показания одометра иногда оказываются ниже реального пробега. В истории автомобиля можно заранее найти сведения о работе в такси и прежних ДТП. При осмотре бывшей таксомашины стоит проверить документы об обслуживании вариатора или автомата. Важно выяснить, были ли перегревы и ремонт охлаждения. У JAC J7 рекомендуют обращать внимание на гул и дрожь при трогании. Рывки также должны насторожить; отдельный случай раннего ремонта не характеризует всю модель.

Даже найденный специалист не всегда может быстро закончить ремонт: нужной детали может не быть в наличии. В парках бывали случаи, когда после ожидания поставки из Китая в запчасти обнаруживали брак. Автомобиль оставался в мастерской до следующей поставки. Оценки ресурса китайских машин пока различаются по маркам и моделям: они основаны на опыте отдельных автопарков и владельцев, а не на едином показателе для всей линейки.