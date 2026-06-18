Оформляем на бабушку, чтобы выжить: как новые правила локализации выталкивают таксопарки в серую зону

Таксопарки просят изменить правила: квоты на иномарки хотят расширить для ИП и юрлиц

Национальная ассоциация таксопарков предложила изменить действующие квоты на иномарки для такси. Сейчас льгота доступна только физлицам, но бизнес настаивает на равных условиях для всех. Почему это важно именно сейчас и что изменится для водителей - разбираемся в деталях.

Национальная ассоциация таксопарков предложила изменить действующие квоты на иномарки для такси. Сейчас льгота доступна только физлицам, но бизнес настаивает на равных условиях для всех. Почему это важно именно сейчас и что изменится для водителей - разбираемся в деталях.

В России таксопарки и индивидуальные предприниматели оказались в непростой ситуации из-за новых требований к локализации автомобилей для работы в такси. С 2026 года вступили в силу правила, по которым использовать в такси можно только машины, произведенные в России или с высоким уровнем локализации. Исключение сделали лишь для самозанятых водителей, которым разрешили работать на иномарках до 2033 года, но с ограничением - не более 25% таких машин в каждом регионе.

Национальная ассоциация таксопарков (НАТ) обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением расширить эту квоту и для юридических лиц и ИП. Сейчас, по их словам, действующая система не работает: из 22 тысяч возможных иномарок по квоте в Москве реально зарегистрированы только две машины. Это создает неравные условия и вынуждает таксопарки искать обходные пути, например, оформлять автомобили на физических лиц, что снижает прозрачность рынка и усложняет контроль.

В письме НАТ отмечается, что расширение квоты до 25% для всех участников рынка позволит избежать формального перевода машин в частные руки, снизит административную нагрузку и повысит эффективность использования льготы. Ассоциация уверена: такие изменения помогут сохранить легальный статус автомобилей таксопарков, а также обеспечат равные условия для всех перевозчиков.

Как пишет Autonews, в ассоциации подчеркивают, что нынешние правила фактически стимулируют уход автомобилей из собственности таксопарков, что противоречит целям регулирования отрасли. Кроме того, это мешает развитию рынка и создает дополнительные сложности для бизнеса. Важно, что подобные ограничения могут привести к дефициту машин для такси, особенно в крупных городах, где спрос на перевозки стабильно высок.

Ранее Минпромторг уже расширил список моделей, допущенных к работе в такси, включив туда, например, кроссовер Jetour X70 Plus. Сейчас в перечне 28 моделей, но этого недостаточно для покрытия всех потребностей рынка. Вопрос о доступности автомобилей для такси становится все более острым, особенно на фоне роста числа поездок и изменений в законодательстве.

Стоит отметить, что похожие проблемы с регулированием и доступностью транспорта возникают и в других сферах. Например, недавно обсуждался вопрос о самостоятельном ремонте ям на дорогах и отмене штрафов для инициативных граждан - подробнее об этом можно узнать в материале о новых инициативах по ремонту дорог.

В целом, ситуация с квотами на иномарки для такси показывает, насколько важно гибко подходить к регулированию отрасли. По данным отраслевых экспертов, в крупных городах России на рынке такси работает более 300 тысяч автомобилей, и любые ограничения напрямую влияют на доступность и стоимость поездок для пассажиров. Если предложения НАТ будут приняты, это может заметно упростить жизнь таксопаркам и сделать рынок перевозок более прозрачным и конкурентным. Однако окончательное решение остается за Минпромторгом, и пока неизвестно, как быстро будут внесены изменения в действующее законодательство.