Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 14:23

Таксопарки в России столкнулись с нехваткой водителей из-за новых правил

Дефицит водителей вызвал рост цен на такси из-за новых требований

В России таксопарки массово сообщают о нехватке водителей: новые правила по локализации автомобилей усложнили ситуацию. Какие модели теперь разрешены, почему водители не хотят брать их в аренду и как это скажется на стоимости поездок - эксперты объясняют, что ждет рынок такси в ближайшие годы. Мало кто знает, что уже сейчас поездки могут подорожать вдвое.

В России такси становится все менее доступным: новые требования к автопаркам привели к острому дефициту водителей. Для многих россиян это означает не только увеличение времени ожидания машины, но и заметный рост цен на поездки. Как выяснилось, почти 60% таксопарков по всей стране уже столкнулись с нехваткой сотрудников, и ситуация продолжает ухудшаться.

Главная причина - изменения в законодательстве, которые обязывают использовать только те автомобили, что включены в специальный перечень Минпромторга. В этот список попали такие модели, как Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend, Sollers SP7 и SF1, Evolute I-JOY, I-SKY, I-SPACE, Voyah Free, Dream, Passion, «Москвич» 3, 3е, 6, 8, М70, М90, UMO модель 5, Haval F7, F7x, Jolion, Tenet T7 и Omoda C5. Чтобы попасть в перечень, автомобиль должен либо соответствовать установленным баллам локализации, либо быть произведен по специальному инвестконтракту, заключенному после марта 2022 года.

Однако, как отмечают представители отрасли, большинство водителей не спешат пересаживаться на новые машины. По данным Национального совета такси, 70% перевозчиков сталкиваются с тем, что арендаторы неохотно берут автомобили из утвержденного списка. Причины - высокая стоимость покупки и обслуживания, сомнения в надежности и низкая экономическая эффективность для работы в такси. Многие компании считают, что качество отдельных моделей не соответствует требованиям рынка, а расходы на эксплуатацию оказываются слишком большими.

Согласно исследованию, только у 54% таксопарков менее трети машин соответствует новым правилам. При этом 74% перевозчиков не планируют обновлять автопарк за счет моделей, разрешенных Минпромторгом. В отрасли уже звучат предложения пересмотреть подход к формированию списка: эксперты советуют учитывать реальные отзывы водителей и данные по эксплуатации, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.

Вопрос стоимости поездок становится все более актуальным. Представители сервиса «Максим» подчеркивают: большинство новых моделей из перечня стоят от 2,5 до 4 миллионов рублей, что делает их использование в массовом такси экономически невыгодным. Чтобы окупить такие вложения, тарифы для пассажиров должны вырасти в два-три раза. По оценкам общественного совета по развитию такси, к концу 2026 года стоимость поездок может увеличиться на 30% - и это при условии, что не появятся дополнительные ограничения или расходы.

Параллельно с этим, на рынке обсуждается возможность расширения перечня разрешенных моделей, включая Solaris и Belgee, однако пока решения по ним не принято. Как пишет Autonews, игроки рынка считают, что без гибкости в регулировании отрасль может столкнуться с еще более серьезными проблемами. Для сравнения, ранее российские власти уже запускали масштабные проверки рисков для водителей праворульных автомобилей - подробнее о том, как это повлияло на рынок, можно узнать в материале о новых инициативах по изучению безопасности правого руля.

В заключение стоит отметить: ситуация с дефицитом водителей и ростом цен на такси - это не только следствие новых правил, но и отражение общего состояния автомобильного рынка в России. По имеющимся данным, спрос на доступные и надежные автомобили для такси остается высоким, а предложения - ограниченными. В ближайшие годы участникам рынка придется искать компромиссы между требованиями государства, интересами водителей и ожиданиями пассажиров. Для многих россиян это может означать, что привычные поездки на такси станут роскошью, а не повседневной услугой.

Упомянутые марки: Москвич, Haval, OMODA, Voyah, Sollers, TENET, Evolute
