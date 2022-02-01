Афганистан хочет купить DeLorean: они собираются вложиться в производство автомобилей
Недавно стало известно, что на Тайлера Делореана подала в суд компания real DeLorean Motor Company, находящаяся в Техасе, которая до сих пор владеет всеми правами на автомобили DeLorean. Компания не согласилась с тем, что он собрался использовать маркировку DMC при производстве своего будущего автомобиля.
Как бы то ни было, сейчас Тайлер ДеЛореан делает все, чтобы планы по запуску «автомобиля будущего» DeLorean осуществились. Самозваный авторазработчик говорит, что предложения об участии в проекте по возрождению автомобилей DeLorean, якобы поступают к нему ото всюду.
Индийское правительство будто бы хочет принять участие в проекте, несколько крупных кинопродюсеров также якобы выразили свое желание. Если верить Тайлеру ДеЛореану, даже талибы (организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ) связались с ним по электронной почте и сообщили, что «хотят видеть машины DeLorean на дорогах Афганистана».
«Они написали мне по электронной почте, что хотят инвестировать в мои автомобили и массово производить их. Они хотят использовать их как машины представительского класса для правительственных чиновников», - рассказал Тайлер.
Автомобиль DeLorean DMC-12 стал известен во всем мире после выхода на экраны фантастической кинотрилогии «Назад в будущее», в которой эксцентричный учёный-изобретатель Эмметт Л. Браун переоборудовал DeLorean DMC-12 в машину времени.
* Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.
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