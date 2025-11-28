Ажиотаж на границе: успеют ли все оформить машины по старым правилам

28 ноября 2025, 13:07
Таможни в Приморье перешли на круглосуточную работу из-за нового утильсбора
Таможенные посты в Приморье работают круглосуточно. На границе наблюдается небывалый ажиотаж. Водители спешат оформить свои автомобили. Скоро вступят в силу новые правила. Успеют ли все желающие это сделать? Что будет с ценами на машины?
Таможенные посты в ключевых городах Приморья, Владивостоке и Уссурийске, были вынуждены перейти на работу в режиме 24/7. Такое решение было принято в связи с беспрецедентным наплывом автомобилей, которые частные лица пытаются ввезти в страну до наступления зимы. Федеральная таможенная служба подтвердила, что усиленный график введен для того, чтобы справиться с огромным потоком деклараций и дать возможность всем желающим подать документы в любое удобное время, даже ночью.
Нынешний ажиотаж не возник на пустом месте. Статистика, предоставленная ведомством, говорит сама за себя. Только за неполный ноябрь 2025 года, с 1 по 26 число, через уссурийский пост прошло 11,7 тысячи легковых машин. Для сравнения, за аналогичный период прошлого, 2024 года, эта цифра была в четыре раза меньше. Во Владивостоке ситуация не менее напряженная: там оформили 37,6 тысячи автомобилей, что на 37 процентов превышает прошлогодние показатели. Весь год наблюдался стабильный рост импорта, но ноябрь побил все рекорды.
Причиной такой спешки стали грядущие изменения в законодательстве, которые вступают в силу с 1 декабря. Речь идет о новой методике расчета утилизационного сбора. Если сейчас частные лица могут ввозить машины по льготной ставке, то с началом зимы правила кардинально меняются. «Льготный» утильсбор сохранится только для автомобилей с двигателем мощностью не более 160 лошадиных сил. За все, что мощнее придется платить по полной, коммерческой ставке, которая может быть больше в десятки раз.
Таким образом, у покупателей и перегонщиков осталось совсем немного времени, чтобы легализовать более мощные иномарки по старым, куда более выгодным условиям. Разница в сумме сбора может достигать сотен тысяч, а то и миллионов рублей, что и вызвало настоящую панику и очереди на границе. Как сообщает издание Autonews, многие стремятся завершить все процедуры до полуночи последнего дня осени, чтобы не попасть под действие новых, гораздо более суровых тарифов.
