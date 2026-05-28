Победитель «Шёлкового пути» и народный хит: как Tank 300 покорил Россию

Tank 300: более 35 тысяч внедорожников продано в России за три года

Tank 300 быстро завоевал популярность среди российских водителей: за три года продано свыше 35 тысяч машин. Почему именно эта модель оказалась в центре внимания, какие комплектации и цвета выбирают чаще всего, и что изменилось после обновления - рассказываем, как меняется рынок внедорожников. Мало кто знает, где в России спрос на Tank 300 особенно высок.

Российский рынок внедорожников продолжает удивлять: за три года с момента официального старта продаж Tank 300 в стране реализовано более 35 тысяч этих автомобилей. Такой результат говорит о том, что отечественные автолюбители все чаще делают ставку на комфорт, надежность и современные опции, которые предлагает китайский бренд. Особенно заметен интерес к модели в Москве и Московской области, где фиксируется почти четверть всех продаж.

Tank 300 стал первой моделью премиального бренда Tank, появившейся в России в феврале 2023 года. Уже к 2026 году автомобиль не только укрепил свои позиции, но и получил обновление: улучшенный внешний вид, дополнительная шумоизоляция, расширенный набор опций для удобства водителя и пассажиров. Среди новых функций - беспроводная зарядка и возможность подключения смартфона без проводов, а также новая отделка салона, что особенно ценят покупатели.

В 2024 году экипаж на серийном Tank 300 одержал победу в зачете «Гранд Тур» на ралли «Шелковый путь», что добавило модели узнаваемости и авторитета среди поклонников внедорожников. Как отмечают представители бренда, наибольший спрос на Tank 300 наблюдается не только в столичном регионе, но и в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах. На эти регионы приходится почти треть всех продаж.

Покупатели чаще всего выбирают комплектацию «Сити Премиум» - на нее приходится около 40% реализованных машин. Самым востребованным цветом стал «Черный Богдо»: более 12 тысяч автомобилей ушли к новым владельцам именно в этом исполнении. Такой выбор объясняется сочетанием практичности и привлекательного внешнего вида, что важно для российских условий эксплуатации.

К концу 2025 года бренд Tank сообщил, что с момента выхода на российский рынок реализовано свыше 58 тысяч внедорожников разных моделей. В линейке представлены четыре варианта: 300, 400, 500 и 700 - все они построены на раме и оснащены полным приводом, что делает их подходящими для сложных дорожных условий. По информации Autonews, Tank 300 продолжает удерживать лидерство среди новых внедорожников, несмотря на растущую конкуренцию.

Если рассматривать общую картину, успех Tank 300 может указывать на смещение предпочтений российских покупателей в сторону современных и технологичных внедорожников. Важно отметить, что производитель делает ставку на постоянное обновление модельного ряда и расширение ассортимента, что позволяет удерживать интерес аудитории. Судя по имеющимся данным, Tank 300 закрепился в числе самых востребованных внедорожников на российском рынке, а его популярность продолжает расти.