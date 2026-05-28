Победитель «Шёлкового пути» и народный хит: как Tank 300 покорил Россию

28 мая 2026, 08:28
Tank 300: более 35 тысяч внедорожников продано в России за три года
Tank 300: более 35 тысяч внедорожников продано в России за три года
Tank 300 быстро завоевал популярность среди российских водителей: за три года продано свыше 35 тысяч машин. Почему именно эта модель оказалась в центре внимания, какие комплектации и цвета выбирают чаще всего, и что изменилось после обновления - рассказываем, как меняется рынок внедорожников. Мало кто знает, где в России спрос на Tank 300 особенно высок.
Российский рынок внедорожников продолжает удивлять: за три года с момента официального старта продаж Tank 300 в стране реализовано более 35 тысяч этих автомобилей. Такой результат говорит о том, что отечественные автолюбители все чаще делают ставку на комфорт, надежность и современные опции, которые предлагает китайский бренд. Особенно заметен интерес к модели в Москве и Московской области, где фиксируется почти четверть всех продаж.
Tank 300 стал первой моделью премиального бренда Tank, появившейся в России в феврале 2023 года. Уже к 2026 году автомобиль не только укрепил свои позиции, но и получил обновление: улучшенный внешний вид, дополнительная шумоизоляция, расширенный набор опций для удобства водителя и пассажиров. Среди новых функций - беспроводная зарядка и возможность подключения смартфона без проводов, а также новая отделка салона, что особенно ценят покупатели.
В 2024 году экипаж на серийном Tank 300 одержал победу в зачете «Гранд Тур» на ралли «Шелковый путь», что добавило модели узнаваемости и авторитета среди поклонников внедорожников. Как отмечают представители бренда, наибольший спрос на Tank 300 наблюдается не только в столичном регионе, но и в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах. На эти регионы приходится почти треть всех продаж.
Покупатели чаще всего выбирают комплектацию «Сити Премиум» - на нее приходится около 40% реализованных машин. Самым востребованным цветом стал «Черный Богдо»: более 12 тысяч автомобилей ушли к новым владельцам именно в этом исполнении. Такой выбор объясняется сочетанием практичности и привлекательного внешнего вида, что важно для российских условий эксплуатации.
К концу 2025 года бренд Tank сообщил, что с момента выхода на российский рынок реализовано свыше 58 тысяч внедорожников разных моделей. В линейке представлены четыре варианта: 300, 400, 500 и 700 - все они построены на раме и оснащены полным приводом, что делает их подходящими для сложных дорожных условий. По информации Autonews, Tank 300 продолжает удерживать лидерство среди новых внедорожников, несмотря на растущую конкуренцию.
Интересно, что на рынке появляются и другие необычные предложения: например, недавно обсуждалась продажа редкой версии ВАЗ-21215 с дизельным мотором Peugeot, что также вызвало оживление среди коллекционеров и энтузиастов. Подробнее о таких уникальных автомобилях можно узнать в материале о редкой «Ниве» с дизелем Peugeot.
Если рассматривать общую картину, успех Tank 300 может указывать на смещение предпочтений российских покупателей в сторону современных и технологичных внедорожников. Важно отметить, что производитель делает ставку на постоянное обновление модельного ряда и расширение ассортимента, что позволяет удерживать интерес аудитории. Судя по имеющимся данным, Tank 300 закрепился в числе самых востребованных внедорожников на российском рынке, а его популярность продолжает расти.
Похожие материалы Тэнк
-
25.05.2026, 10:59
Верховный суд объяснил, почему Tank 300 не может заменить УАЗ «Патриот»
В России разгорелся спор о том, можно ли считать китайский Tank 300 аналогом УАЗ «Патриот» при возврате автомобиля с дефектами. Верховный суд поставил точку в этом вопросе, и теперь компенсация будет рассчитываться по новым правилам. Почему это важно для всех, кто покупает авто с пробегом, и какие последствия ждут рынок - разбираемся подробно.Читать далее
-
22.05.2026, 15:59
В Петербурге стартовали продажи TANK 300 российской сборки: первые итоги
В Санкт-Петербурге начали официально продавать TANK 300, собранный на российском заводе. За март и апрель на учет поставили всего 8 новых машин этой модели, но уже сейчас она стала лидером среди всех автомобилей бренда в городе. Почему спрос на TANK 300 оказался столь высоким и что это значит для рынка - разбираемся в материале. Мало кто знает, что именно эта модель стала первой для бренда в России.Читать далее
-
15.05.2026, 20:24
Вторичный рынок в России: китайские автомобили резко увеличили долю и перепродажи
В апреле 2026 года в России перепродажи китайских автомобилей выросли на 42%, а их доля на вторичном рынке достигла 6,1%. Это отражает новый этап развития рынка и меняет отношение к брендам из КНР.Читать далее
-
26.04.2026, 23:32
Honda ZR-V за 4,89 млн: что скрывает новая японская модель на российском рынке
Honda возвращается на российский рынок с новым ZR-V, но сможет ли модель оправдать свою цену? В обзоре - детали интерьера, особенности комплектации и реальные впечатления от езды. Почему покупатели все чаще выбирают альтернативы и на чем японцы решили не экономить.Читать далее
-
15.04.2026, 04:25
Восемь китайских автомобилей 2026 года: что выбирают россияне и почему
Китайские автомобили в 2026 году не просто заняли место ушедших брендов, а стали формировать новые стандарты на российском рынке. В обзоре - восемь моделей, которые определяют тренды, их сильные и слабые стороны, а также советы по выбору для разных задач.Читать далее
-
14.04.2026, 07:48
Пять внедорожников 2026 года: новые стандарты надежности и технологий
В 2026 году рынок внедорожников удивляет сочетанием классической проходимости и современных технологий. Эксперты выделяют пять моделей, которые стали символом надежности, ликвидности и адаптации к российским условиям. В обзоре - только самые актуальные факты и особенности.Читать далее
-
12.04.2026, 00:23
GWM не будет собирать все рамные внедорожники на «Автоторе»: официальное заявление
Компания GWM опровергла слухи о запуске производства всех своих рамных внедорожников на заводе «Автотор» в Калининграде. Сейчас речь идет только о модели Tank 300. Почему концерн не спешит расширять локализацию и что это значит для рынка - разбираемся, какие перемены ждут автолюбителей в ближайшее время.Читать далее
-
10.04.2026, 12:52
Не только Jolion: Какие китайские кроссоверы выгоднее всего держат цену на вторичке в России
Эксперты выделили десятку китайских кроссоверов, которые не только востребованы на российском рынке, но и сохраняют высокую стоимость при перепродаже. В условиях перемен на авторынке это особенно актуально. Какие модели оказались в лидерах и почему - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.04.2026, 07:42
Рамные внедорожники в России: какие модели еще доступны без огромных переплат
Шесть рамных внедорожников еще можно найти в продаже, но доступных вариантов почти не осталось. Почему иностранные модели стали недосягаемы для большинства, а УАЗ удержал минимальную цену - объясняем, что изменилось на рынке и какие машины реально купить сейчас. Читать далее
-
02.04.2026, 19:49
Почему Tank 300 City Adventure стал выбором для российских дорог в 2026 году
Tank 300 в комплектации City Adventure быстро набирает популярность среди российских водителей благодаря сочетанию мощности, полного привода и современного дизайна. В обзоре - реальные впечатления владельца, особенности эксплуатации и нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы Тэнк
-
25.05.2026, 10:59
Верховный суд объяснил, почему Tank 300 не может заменить УАЗ «Патриот»
В России разгорелся спор о том, можно ли считать китайский Tank 300 аналогом УАЗ «Патриот» при возврате автомобиля с дефектами. Верховный суд поставил точку в этом вопросе, и теперь компенсация будет рассчитываться по новым правилам. Почему это важно для всех, кто покупает авто с пробегом, и какие последствия ждут рынок - разбираемся подробно.Читать далее
-
22.05.2026, 15:59
В Петербурге стартовали продажи TANK 300 российской сборки: первые итоги
В Санкт-Петербурге начали официально продавать TANK 300, собранный на российском заводе. За март и апрель на учет поставили всего 8 новых машин этой модели, но уже сейчас она стала лидером среди всех автомобилей бренда в городе. Почему спрос на TANK 300 оказался столь высоким и что это значит для рынка - разбираемся в материале. Мало кто знает, что именно эта модель стала первой для бренда в России.Читать далее
-
15.05.2026, 20:24
Вторичный рынок в России: китайские автомобили резко увеличили долю и перепродажи
В апреле 2026 года в России перепродажи китайских автомобилей выросли на 42%, а их доля на вторичном рынке достигла 6,1%. Это отражает новый этап развития рынка и меняет отношение к брендам из КНР.Читать далее
-
26.04.2026, 23:32
Honda ZR-V за 4,89 млн: что скрывает новая японская модель на российском рынке
Honda возвращается на российский рынок с новым ZR-V, но сможет ли модель оправдать свою цену? В обзоре - детали интерьера, особенности комплектации и реальные впечатления от езды. Почему покупатели все чаще выбирают альтернативы и на чем японцы решили не экономить.Читать далее
-
15.04.2026, 04:25
Восемь китайских автомобилей 2026 года: что выбирают россияне и почему
Китайские автомобили в 2026 году не просто заняли место ушедших брендов, а стали формировать новые стандарты на российском рынке. В обзоре - восемь моделей, которые определяют тренды, их сильные и слабые стороны, а также советы по выбору для разных задач.Читать далее
-
14.04.2026, 07:48
Пять внедорожников 2026 года: новые стандарты надежности и технологий
В 2026 году рынок внедорожников удивляет сочетанием классической проходимости и современных технологий. Эксперты выделяют пять моделей, которые стали символом надежности, ликвидности и адаптации к российским условиям. В обзоре - только самые актуальные факты и особенности.Читать далее
-
12.04.2026, 00:23
GWM не будет собирать все рамные внедорожники на «Автоторе»: официальное заявление
Компания GWM опровергла слухи о запуске производства всех своих рамных внедорожников на заводе «Автотор» в Калининграде. Сейчас речь идет только о модели Tank 300. Почему концерн не спешит расширять локализацию и что это значит для рынка - разбираемся, какие перемены ждут автолюбителей в ближайшее время.Читать далее
-
10.04.2026, 12:52
Не только Jolion: Какие китайские кроссоверы выгоднее всего держат цену на вторичке в России
Эксперты выделили десятку китайских кроссоверов, которые не только востребованы на российском рынке, но и сохраняют высокую стоимость при перепродаже. В условиях перемен на авторынке это особенно актуально. Какие модели оказались в лидерах и почему - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.04.2026, 07:42
Рамные внедорожники в России: какие модели еще доступны без огромных переплат
Шесть рамных внедорожников еще можно найти в продаже, но доступных вариантов почти не осталось. Почему иностранные модели стали недосягаемы для большинства, а УАЗ удержал минимальную цену - объясняем, что изменилось на рынке и какие машины реально купить сейчас. Читать далее
-
02.04.2026, 19:49
Почему Tank 300 City Adventure стал выбором для российских дорог в 2026 году
Tank 300 в комплектации City Adventure быстро набирает популярность среди российских водителей благодаря сочетанию мощности, полного привода и современного дизайна. В обзоре - реальные впечатления владельца, особенности эксплуатации и нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля именно сейчас.Читать далее