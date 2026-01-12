Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

12 января 2026, 14:56

Tank 300 из Китая превратили в копию Mercedes-AMG G63 с тюнингом Brabus

Гелик по-китайски: сколько стоит стиль и внимание — удивит ли цена

В Таиланде показали необычный тюнинг внедорожника. Китайский Tank 300 получил экстремальный обвес и интерьер в стиле люксового Mercedes. Цена удивляет, а детали исполнения вызывают споры. Неожиданный подход к копированию культового образа.

В Таиланде на днях представили необычный проект: китайский внедорожник Tank 300, который после доработки стал практически неотличим от Mercedes-AMG G63 в версии Brabus. За создание столь эффектного автомобиля взялась мастерская Shana E-Sport, решившая предложить местным автолюбителям альтернативу знаменитому «Гелику» - но без астрономического ценника.

Внешность Tank 300 изменилась до неузнаваемости. Передняя часть теперь украшена массивной решеткой радиатора, круглыми светодиодными фарами и капотом с вентиляционными прорезями. Бампер стал агрессивнее, получил крупные воздухозаборники, а расширенные крылья и декоративные накладки добавили внедорожнику внушительности. Сзади - новый бампер с диффузором, спойлер и кожух запаски, стилизованный под Brabus. В зависимости от пожеланий клиента, возможна установка имитации четырех выхлопных патрубков или бокового выхлопа, как у оригинального G63.

Колеса - отдельная история. На демонстрационном экземпляре установлены 22-дюймовые диски с внедорожной резиной, что сразу выдает амбиции автомобиля. Подвеску и тормоза при желании можно доработать, чтобы соответствовать не только внешнему, но и техническому уровню люксового внедорожника.

Салон тоже не остался без внимания. Внутри - яркая кожаная отделка, карбоновые вставки, выдвижные подсвечиваемые подножки, доводчики дверей и электропривод багажника. Архитектура интерьера Tank 300 изначально напоминает решения Mercedes: объединенный цифровой кокпит, круглые дефлекторы вентиляции и общее ощущение премиальности. Впрочем, при ближайшем рассмотрении разница с настоящим G63 все же заметна, но для большинства окружающих она не очевидна.

Техническая часть осталась без изменений. Tank 300 оснащается гибридной силовой установкой: двухлитровый турбомотор работает в паре с электродвигателем, суммарная отдача - около 350 лошадиных сил. Привод полный, коробка - 9-ступенчатый автомат. Такой набор позволяет уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и вне дорог.

Стоимость вопроса - отдельная тема для обсуждения. Минимальная цена тюнинга, включая сам автомобиль, составляет примерно 2,5 миллиона батов, что эквивалентно 79,8 тысячи долларов или 6,2 миллиона рублей. Сам Tank 300 в Таиланде стоит около 1,8 миллиона батов, а за индивидуализацию придется доплатить еще миллион и более - в зависимости от выбранных материалов и объема работ. Для сравнения, оригинальный Mercedes-AMG G63 обойдется минимум в 300 тысяч долларов, а в топовых версиях - до 700 тысяч.

Как сообщает Российская Газета, подобные проекты вызывают неоднозначную реакцию. С одной стороны, это шанс получить яркий и узнаваемый автомобиль за гораздо меньшие деньги. С другой - вопрос подлинности и статуса остается открытым. Но в эпоху, когда копии становятся все более качественными, а оригиналы - все менее доступными, подобные решения находят своих поклонников. Впрочем, для настоящих ценителей Mercedes никакая реплика не заменит оригинал, а вот для тех, кто ценит эффектный внешний вид и не готов переплачивать за бренд, Tank 300 в стиле Brabus - вполне рабочий вариант.

Упомянутые модели: TANK 300 (от 3 699 000 Р)
Упомянутые марки: TANK
Похожие материалы Тэнк

