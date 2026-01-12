Гелик по-китайски: сколько стоит стиль и внимание — удивит ли цена

12 января 2026, 14:56
Tank 300 из Китая превратили в копию Mercedes-AMG G63 с тюнингом Brabus
Tank 300 из Китая превратили в копию Mercedes-AMG G63 с тюнингом Brabus
В Таиланде показали необычный тюнинг внедорожника. Китайский Tank 300 получил экстремальный обвес и интерьер в стиле люксового Mercedes. Цена удивляет, а детали исполнения вызывают споры. Неожиданный подход к копированию культового образа.
В Таиланде на днях представили необычный проект: китайский внедорожник Tank 300, который после доработки стал практически неотличим от Mercedes-AMG G63 в версии Brabus. За создание столь эффектного автомобиля взялась мастерская Shana E-Sport, решившая предложить местным автолюбителям альтернативу знаменитому «Гелику» - но без астрономического ценника.
Внешность Tank 300 изменилась до неузнаваемости. Передняя часть теперь украшена массивной решеткой радиатора, круглыми светодиодными фарами и капотом с вентиляционными прорезями. Бампер стал агрессивнее, получил крупные воздухозаборники, а расширенные крылья и декоративные накладки добавили внедорожнику внушительности. Сзади - новый бампер с диффузором, спойлер и кожух запаски, стилизованный под Brabus. В зависимости от пожеланий клиента, возможна установка имитации четырех выхлопных патрубков или бокового выхлопа, как у оригинального G63.
Колеса - отдельная история. На демонстрационном экземпляре установлены 22-дюймовые диски с внедорожной резиной, что сразу выдает амбиции автомобиля. Подвеску и тормоза при желании можно доработать, чтобы соответствовать не только внешнему, но и техническому уровню люксового внедорожника.
Салон тоже не остался без внимания. Внутри - яркая кожаная отделка, карбоновые вставки, выдвижные подсвечиваемые подножки, доводчики дверей и электропривод багажника. Архитектура интерьера Tank 300 изначально напоминает решения Mercedes: объединенный цифровой кокпит, круглые дефлекторы вентиляции и общее ощущение премиальности. Впрочем, при ближайшем рассмотрении разница с настоящим G63 все же заметна, но для большинства окружающих она не очевидна.
Техническая часть осталась без изменений. Tank 300 оснащается гибридной силовой установкой: двухлитровый турбомотор работает в паре с электродвигателем, суммарная отдача - около 350 лошадиных сил. Привод полный, коробка - 9-ступенчатый автомат. Такой набор позволяет уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и вне дорог.
Стоимость вопроса - отдельная тема для обсуждения. Минимальная цена тюнинга, включая сам автомобиль, составляет примерно 2,5 миллиона батов, что эквивалентно 79,8 тысячи долларов или 6,2 миллиона рублей. Сам Tank 300 в Таиланде стоит около 1,8 миллиона батов, а за индивидуализацию придется доплатить еще миллион и более - в зависимости от выбранных материалов и объема работ. Для сравнения, оригинальный Mercedes-AMG G63 обойдется минимум в 300 тысяч долларов, а в топовых версиях - до 700 тысяч.
Как сообщает Российская Газета, подобные проекты вызывают неоднозначную реакцию. С одной стороны, это шанс получить яркий и узнаваемый автомобиль за гораздо меньшие деньги. С другой - вопрос подлинности и статуса остается открытым. Но в эпоху, когда копии становятся все более качественными, а оригиналы - все менее доступными, подобные решения находят своих поклонников. Впрочем, для настоящих ценителей Mercedes никакая реплика не заменит оригинал, а вот для тех, кто ценит эффектный внешний вид и не готов переплачивать за бренд, Tank 300 в стиле Brabus - вполне рабочий вариант.
Похожие материалы Тэнк
-
30.12.2025, 06:18
Опыт владения: владелец Tank 300 пожаловался на опасное поведение внедорожника и низкий комфорт
Автолюбитель протестировал Tank 300 и выявил неожиданные недостатки. Он отметил слабую динамику, неудобную посадку и странное поведение на трассе. Подвеска и шумоизоляция оставили неприятные впечатления. Почему этот внедорожник может разочаровать даже опытного автолюбителя?Читать далее
-
17.12.2025, 15:04
GWM TECH DAY в Москве: гибридная революция и дебют TANK 300 для России
GWM устроил в Москве настоящее шоу технологий. Новая гибридная архитектура Hi4-T интригует. TANK 300 выходит на российский рынок. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 16:19
Представлен Tank 300 Polar Edition для полярников и суровых зим
Great Wall готовит особую версию внедорожника. Модель создана для экстремальных условий. Она прошла суровые полярные испытания. Тираж будет строго ограничен. Автомобиль получил уникальные опции.Читать далее
-
02.12.2025, 10:31
Обновленный TANK 300 может стать хитом: дилеры ждут роста продаж до 60%
TANK 300 обновился и снова удивил рынок. Дилеры прогнозируют резкий рост его доли. Новые опции и дизайн уже обсуждают эксперты. Что ждет модель в ближайшие месяцы – интрига сохраняется.Читать далее
-
28.11.2025, 15:59
Обновленный Tank 300 в России: что изменилось в любимце публики после рестайлинга
Популярный внедорожник Tank 300 обновился. Модель получила важные доработки. Салон стал заметно комфортабельнее. Внешность теперь зависит от комплектации. Разбираемся, что изменилось в бестселлере.Читать далее
-
29.10.2025, 23:19
Внедорожник Tank 300 получил обновления и новые отличительные детали для России
Tank 300 выходит на российский рынок с обновлениями. Внедорожник получил новые визуальные акценты. Изменения коснулись интерьера и оснащения. Подробности о новинках в материале.Читать далее
-
28.10.2025, 09:12
Дизельный GWM Tank 300 отправится в Антарктику для поддержки китайских ученых
Китайский внедорожник GWM Tank 300 Diesel примет участие в экспедиции. Машина будет работать на станции «Великая стена». Производитель проведет масштабные испытания в условиях экстремального холода. Подробности о подготовке и задачах автомобиля держатся в секрете.Читать далее
-
13.10.2025, 15:59
Внедорожник Tank 300 получит российскую прописку на калининградском Автоторе
Популярный внедорожник скоро могут локализовать. Производство планируют наладить в Калининграде. Модель уже проходит необходимые процедуры. Это серьезно изменит расклад сил. Узнайте все известные подробности.Читать далее
-
22.09.2025, 10:59
Названы лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года
В столице прошла церемония престижной автомобильной премии. Мероприятие собрало экспертов и автолюбителей. Итоги оказались неожиданными. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
16.09.2025, 09:28
Десять автопроизводителей скорректировали цены на новые машины в сентябре
В первой половине сентября 2025 года сразу несколько автокомпаний изменили цены. Изменения затронули как удешевление, так и подорожание. Подробности о новых ценах и моделях читайте в материале.Читать далее
Похожие материалы Тэнк
-
30.12.2025, 06:18
Опыт владения: владелец Tank 300 пожаловался на опасное поведение внедорожника и низкий комфорт
Автолюбитель протестировал Tank 300 и выявил неожиданные недостатки. Он отметил слабую динамику, неудобную посадку и странное поведение на трассе. Подвеска и шумоизоляция оставили неприятные впечатления. Почему этот внедорожник может разочаровать даже опытного автолюбителя?Читать далее
-
17.12.2025, 15:04
GWM TECH DAY в Москве: гибридная революция и дебют TANK 300 для России
GWM устроил в Москве настоящее шоу технологий. Новая гибридная архитектура Hi4-T интригует. TANK 300 выходит на российский рынок. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 16:19
Представлен Tank 300 Polar Edition для полярников и суровых зим
Great Wall готовит особую версию внедорожника. Модель создана для экстремальных условий. Она прошла суровые полярные испытания. Тираж будет строго ограничен. Автомобиль получил уникальные опции.Читать далее
-
02.12.2025, 10:31
Обновленный TANK 300 может стать хитом: дилеры ждут роста продаж до 60%
TANK 300 обновился и снова удивил рынок. Дилеры прогнозируют резкий рост его доли. Новые опции и дизайн уже обсуждают эксперты. Что ждет модель в ближайшие месяцы – интрига сохраняется.Читать далее
-
28.11.2025, 15:59
Обновленный Tank 300 в России: что изменилось в любимце публики после рестайлинга
Популярный внедорожник Tank 300 обновился. Модель получила важные доработки. Салон стал заметно комфортабельнее. Внешность теперь зависит от комплектации. Разбираемся, что изменилось в бестселлере.Читать далее
-
29.10.2025, 23:19
Внедорожник Tank 300 получил обновления и новые отличительные детали для России
Tank 300 выходит на российский рынок с обновлениями. Внедорожник получил новые визуальные акценты. Изменения коснулись интерьера и оснащения. Подробности о новинках в материале.Читать далее
-
28.10.2025, 09:12
Дизельный GWM Tank 300 отправится в Антарктику для поддержки китайских ученых
Китайский внедорожник GWM Tank 300 Diesel примет участие в экспедиции. Машина будет работать на станции «Великая стена». Производитель проведет масштабные испытания в условиях экстремального холода. Подробности о подготовке и задачах автомобиля держатся в секрете.Читать далее
-
13.10.2025, 15:59
Внедорожник Tank 300 получит российскую прописку на калининградском Автоторе
Популярный внедорожник скоро могут локализовать. Производство планируют наладить в Калининграде. Модель уже проходит необходимые процедуры. Это серьезно изменит расклад сил. Узнайте все известные подробности.Читать далее
-
22.09.2025, 10:59
Названы лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года
В столице прошла церемония престижной автомобильной премии. Мероприятие собрало экспертов и автолюбителей. Итоги оказались неожиданными. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
16.09.2025, 09:28
Десять автопроизводителей скорректировали цены на новые машины в сентябре
В первой половине сентября 2025 года сразу несколько автокомпаний изменили цены. Изменения затронули как удешевление, так и подорожание. Подробности о новых ценах и моделях читайте в материале.Читать далее