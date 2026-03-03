Главный конкурент УАЗа: Все изменения в салоне и технике Tank 300 для России и почему это важно сейчас

Tank 300 после обновления: новые опции, улучшенная шумоизоляция и дизель на подходе

Tank 300 после рестайлинга стал заметно ближе к требованиям российских водителей: улучшенная мультимедиа, новые режимы трансмиссии и ожидаемый дизель. Эксперты отмечают, что модель уверенно закрепилась в топе продаж марки, а обновления затронули ключевые детали.

Tank 300 в обновленной версии сразу привлек внимание российских автолюбителей, так как производитель сделал ставку на детали, влияющие на ежедневную эксплуатацию. Внешне автомобиль практически не изменился, но комплектация City теперь выделяется окрашенными в цвет кузова ручками и зеркалами, что подчеркивает стремление марки к индивидуализации, важной для российского рынка.

Внутри салона перемены ощущаются сразу после посадки. Мультимедийная система обзавелась беспроводными Android Auto и Apple CarPlay, а виртуальная приборная панель получила классические шкалы для лучшей читаемости. Многослойные передние боковые стекла заметно снизили уровень шума в салоне на трассе, хотя двери по-прежнему требуют усилия при закрытии.

С точки зрения управляемости Tank 300 остался верен себе, демонстрируя стабильность на асфальте и выдающиеся способности на бездорожье. Расширенные режимы трансмиссии для версии City, включающие 2H, 4A, 4H и 4L, делают автомобиль более универсальным. Переход на колеса 265/60 R18 расширил выбор шин, никак не сказавшись на поведении машины.

На бездорожье внедорожник по-прежнему впечатляет благодаря передней и задней межколесным блокировкам. В интерьере появились бордовая кожа и более массивный руль, однако пиктограммы на его кнопках остались плохо различимы, а короткая подушка водительского кресла может вызывать дискомфорт в дальних поездках.

Под капотом изменений не произошло: бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 220 л.с. работает в паре с 8-ступенчатым автоматом, обеспечивая достойную динамику, но расход топлива остается высоким. Для тех, кто ищет экономичность, весной ожидается появление дизельной версии с мотором 2.4, что может стать решающим фактором для покупателей в регионах.

Стоимость Tank 300 в России стартует от 4 399 000 рублей. За эти деньги покупатель получает современный рамный внедорожник с широким набором опций и достойной проходимостью. Несмотря на отдельные недочеты, обновленный Tank 300 выглядит одним из самых сбалансированных предложений в своем сегменте на 2026 год.