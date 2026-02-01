Плюсы и минусы Tank 300 от Great Wall Motor, который стал одним из самых обсуждаемых внедорожников года в России

Tank 300: рамный внедорожник с премиальными опциями и неожиданными компромиссами

Tank 300 от Great Wall Motor быстро привлек внимание российских автолюбителей благодаря сочетанию проходимости, комфорта и современного дизайна. Модель выделяется на фоне конкурентов, но не лишена спорных решений. Разбираемся, что стоит за популярностью новинки.

Танк 300 от Great Wall Motor оказался в центре внимания российского рынка не случайно. В условиях, когда западные бренды ушли из страны, а японские производители заняли выжидательную позицию, китайские автогиганты получили уникальный шанс закрепиться в сегменте рамных внедорожников. Tank 300 стал ответом на запрос тех, кто ищет не просто проходимый автомобиль, а современный и хорошо оснащенный внедорожник по разумной цене.

Марка Tank появилась на свет в 2020 году, когда премиальное подразделение Great Wall Motor представило рамный внедорожник Wey Tank 300. Успех модели в Китае был настолько впечатляющим, что уже через год Tank стал самостоятельным брендом. Российский рынок оказался первым, куда китайцы экспортировали новинку, адаптировав ее под местные условия эксплуатации.

Адаптация под российской реальностью

Первые экземпляры Танк 300 прошли испытания в России еще в 2021 году. По результатам испытаний инженеры внесли ряд изменений: добавлен «зимний пакет» с подогревом лобового стекла, форсунок, руля и обоих рядов сидений, а также омыватель камеры заднего вида и отдельные блоки физических кнопок под сенсорным экраном. Эти доработки теперь доступны и на других рынках, включая Австралию и Саудовскую Аравию.

Однако не все пожелания российских и австралийских покупателей были удовлетворены. В частности, дизельная версия, которую ждали многие, так и не появилась. Производитель объяснил это тем, что рынок недостаточно велик для проведения модификации.

Дизайн и технические особенности

Внешне Танк 300 сразу вызывает ассоциации с культовыми внедорожниками: угловатый кузов, почти вертикальное лобовое стекло, массивные крылья, запаска на дверях багажника и характерные горизонтальные элементы в оптике. При этом прямого копирования нет - автомобиль выглядит самобытно и современно. Внутри Tank 300 не стремится повторить Mercedes-Benz G-класса, но по качеству материалов, шумоизоляции и аудиосистемы вплотную подошел к премиальному сегменту.

Под капотом установлен двухлитровый турбомотор мощностью 220 л. с. с чугунным блоком и цепным приводом ГРМ. Несмотря на то, что Tank 300 имеет размер сопоставимый с Mitsubishi Pajero Sport, а колесная база отличается на 5 см, комфорт подвески и простор в салоне китайского внедорожника не уступает, а иногда и превосходит конкурентов. Управление круиз-контролем вынесено на отдельный подрулевой рычаг слева — решение, редкое для китайских автомобилей.

Проходимость и оснащение

Танк 300 оснащен системой полного привода Part Time с ручным подключением передней оси и блокировкой дифференциалов. Геометрическая проходимость у моделей лучше, чем у Mitsubishi Pajero Sport, а по рампам она превосходит даже Jeep Wrangler. В комплектации предусмотрена стальная защита моторного отсека, а в топовой версии - автоматическая трансмиссия. Воздухозаборник расположен высоко и повернут в сторону, что позволяет пресекать брод. В переднем бампере предусмотрено место для лебедки. Сзади - крепление под фаркоп и разъем для электрики прицепа, что уже внесено в ОТТС.

Бамперы, пороги и расширители колесных арок выполнены из некрашеного пластика, подверженного царапинам, однако на углах бамперов есть глянцевые вставки, которые выглядят неуместно для внедорожника. Подвеска отличается плавным ходом, а жесткость кузова подтверждена результатами краш-теста ANCAP, где Tank 300 получил высшую оценку безопасности.

Плюсы и минусы: что важно знать

Танк 300 уверенно разгоняется и эффективно тормозит, но не без недостатков. К ним относятся нефиксируемый рычаг указателей поворота, что создает трудности при маневрах, а также высокий расход топлива - около 15 литров на 100 км даже при спокойной езде. Для автомобиля массой почти 2,5 тонны это ожидаемо. Кроме того, ремни безопасности не регулируются по высоте, а в багажнике отсутствует шторка.

Стоимость топовой комплектации Premium составляет 4 049 000 рублей, что делает Tank 300 одним из самых доступных рамных внедорожников с таким уровнем комплектации.

В итоге Tank 300 предлагает покупателям уникальное сочетание: рамный внедорожник с современным дизайном, богатым оснащением и премиальным уровнем комфорта по цене, сопоставимой с хорошо укомплектованным кроссовером. Модель уверенно конкурирует с культовыми моделями и японскими внедорожниками.

