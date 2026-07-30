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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 19:35

Tank 300 с пробегом: на что обратить внимание при покупке китайского внедорожника

Tank 300 с пробегом: на что обратить внимание при покупке китайского внедорожника

Неисправности Tank 300 после 50 000 км: проверка турбины, муфты и салона — на что обратить внимание перед покупкой

Tank 300 с пробегом: на что обратить внимание при покупке китайского внедорожника

Tank 300 быстро занял место среди популярных рамных внедорожников на российском рынке, но покупка подержанной версии требует внимательного подхода. В материале - ключевые нюансы эксплуатации, особенности трансмиссии и риски, которые могут возникнуть после окончания гарантии.

Tank 300 быстро занял место среди популярных рамных внедорожников на российском рынке, но покупка подержанной версии требует внимательного подхода. В материале - ключевые нюансы эксплуатации, особенности трансмиссии и риски, которые могут возникнуть после окончания гарантии.

Танк 300 за короткое время стал лидером среди рамных внедорожников в России. На вторичном рынке уже появились первые экземпляры с пробегом, что привлекло внимание тех, кто ищет современные автомобили с внедорожными возможностями по сравнительно доступной цене. Однако покупка такого автомобиля требует тщательного подхода: важно учитывать то, с какими расходами можно столкнуться после окончания заводской гарантии.

Все версии Tank 300, представленные в России, оснащены бензиновым турбомотором на 2,0 литра, мощностью 220 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Такой двигатель требует регулярного обслуживания и использования качественных расходников. Ключевые моменты, важные для долгой службы мотора - своевременная замена масла, контроль системы охлаждения и бережная эксплуатация после высокой нагрузки. При осмотре подержанного автомобиля следует обратить внимание на отсутствие посторонних звуков, утечек масла и правильной работой турбокомпрессора. Не менее важно изучить сервисную историю, ведь ремонт современных турбированных агрегатов может оказаться весьма затратным.

Одно из главных преимуществ Tank 300 — полноценная внедорожная трансмиссия. В зависимости от комплектации встречаются две схемы полного привода. Вариант с системой Part-time включает жестко подключаемую переднюю ось и понижающую передачу, что подходит для сложных условий и бездорожья. В версии City используется система Torque on Demand с многодисковой муфтой, автоматически меняющей крутящий момент между осями — такой вариант подходит для смешанной эксплуатации и преимущественно городской езды.

Поскольку Tank 300 относительно недавно появился на российском рынке, большой статистики по пробегу пока нет. Тем не менее, владельцы уже отмечают некоторые нюансы. После активной эксплуатации рекомендуется тщательно проверять состояние подвески и элементов полного привода.

Обслуживание Tank 300 нельзя назвать дешевым: большие габариты, мощный двигатель и сложная трансмиссия требуют соответствующих затрат. Регулярное ТО включает замену масла не только в двигателе, но и в коробке передач, раздатке и редукторах. При частых поездках по бездорожью, интервалы технического обслуживания трансмиссии могут быть сокращены. Перед покупкой стоит заранее узнать стоимость оригинальных деталей и доступность комплектующих.

Для тех, кто рассматривает возможность покупки подержанного Tank 300, важно представить экземпляры с понятным обслуживанием и без каких-либо требований к эксплуатации. Версии с многодисковой муфтой более универсальны для города, а по совместительству подходят тем, кто часто ездит по сложным маршрутам. 

Тank 300 с пробегом выглядит перспективно для тех, кто ищет современный рамный внедорожник со сложными функциями. Однако покупка оправдана только после тщательной диагностики всех узлов полного привода и проверки сервисной истории. На российском рынке такие автомобили часто приобретают для активной эксплуатации, поэтому даже при небольшом пробеге важно внимательно осмотреть подвеску в дневное время. 

Упомянутые модели: TANK 300 (от 3 699 000 Р)
Упомянутые марки: TANK, Great Wall, Haval
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