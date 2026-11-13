Свист на трассе, заминки автомата и тесный багажник: чем популярный Tank 300 разочаровал водителя с 30-летним стажем?

«Ближе к УАЗику, чем к семейному авто»: какие скрытые недостатки Tank 300 вскрылись спустя 2000 километров?

Первые тысячи километров меняют впечатление о машине. Опытный водитель проверил внедорожник в разных режимах и заметил особенности, которые проявились быстрее ожидаемого. Как Tank 300 ведет себя в повседневной эксплуатации - в нашем материале.

Первые тысячи километров меняют впечатление о машине. Опытный водитель проверил внедорожник в разных режимах и заметил особенности, которые проявились быстрее ожидаемого. Как Tank 300 ведет себя в повседневной эксплуатации - в нашем материале.

Крупные вещи в багажнике Tank 300 разместить непросто: отделение небольшое и неудобной формы. Складывание заднего дивана выручает, но для поездок с объемным семейным грузом машина все равно подходит плохо. Tank 300 - рамный среднеразмерный внедорожник марки Tank, входящей в концерн Great Wall Motor (GWM). У модели продольно расположен двигатель и подключаемый полный привод.

К такому выводу пришел водитель с 30-летним стажем, проехавший на машине 2 000 км. До этого он ездил на российских внедорожниках. Как пишет Pravda.Ru, в повседневной эксплуатации обнаружились особенности, которые не всегда заметны при знакомстве с автомобилем.

К посадке приходится привыкать. Подушка водительского кресла короткая и слабо поддерживает бедра, поэтому в дальней дороге устают ноги. Высокий порог осложняет посадку, а рулевая колонка не регулируется по вылету. Подстроить положение под себя удается не каждому.

Салон также напоминает о внедорожном характере модели. Пластик легко покрывается царапинами, меню мультимедийной системы устроено нелогично. Физические клавиши помогают управлять климатом, но общая логика электроники владельца не убедила.

На трассе квадратный кузов обеспечивает о себе знать свистом встречного воздуха после 120 км/ч. Автомобиль однако сохраняет устойчивость и держит курс, повороты проходит предсказуемо. На плохом асфальте или грунтовке подвеска на высокой скорости может сработать на пробой, а кузов заметно раскачивается. В обзоре ExhaustNotes для гибридной версии Tank 300 отдельно отмечены рамное шасси, понижающая передача и задняя блокировка дифференциала. Эти элементы внедорожной трансмиссии сохраняют практическое значение на тяжелых участках.

Двухлитровый турбомотор развивает 227 л. с. Техническая спецификация бензиновой версии 2.0T указывает рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1 967 см³, мощностью 167 кВт и крутящим моментом 387 Н·м. Он сочетается с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. В одной из распространенных спецификаций габариты составляют 4 760 × 1 930 × 1 903 мм, колесная база - 2 750 мм, снаряженная масса - до 2 165 кг. Этой мощности многим достаточно, но владелец установил чип-тюнинг и поднял отдачу до 270 л. с. Машина стала бодрее. Заминки автомата при резком ускорении никуда не делись: коробка склонна рано переходить на повышенную передачу ради экономии топлива. В смешанном цикле расход составляет 12-14 литров на 100 км.

По оценке водителя, Tank 300 ближе к классическому УАЗику: рама и полный привод позволяют добираться до труднодоступных мест. Если машина остается единственной в семье, придется мириться с расходом топлива и особенностями посадки. Для городских поездок внедорожный потенциал может оказаться избыточным. А багажное отделение ограничивает практичность в путешествиях.