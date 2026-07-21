Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

21 июля 2026, 11:34

Tank 300L стартовал в Китае: гибридные версии оказались дешевле ожиданий

Tank 300L стартовал в Китае: гибридные версии оказались дешевле ожиданий

Почему эксперты считают, что новый Tank 300L может изменить рынок внедорожников

Tank 300L стартовал в Китае: гибридные версии оказались дешевле ожиданий

На китайском рынке дебютировал Tank 300L, и цены на обе гибридные версии удивили даже скептиков. Мало кто ожидал, что стартовая стоимость окажется ниже, чем на этапе предзаказа. Какие особенности отличают новинку, что изменилось в конструкции и каковы шансы появиться в России - разбираемся подробно. Не прошли мимо и новые технологии: сенсор LiDAR, увеличенный тачскрин и обновленный дизайн.

На китайском рынке дебютировал Tank 300L, и цены на обе гибридные версии удивили даже скептиков. Мало кто ожидал, что стартовая стоимость окажется ниже, чем на этапе предзаказа. Какие особенности отличают новинку, что изменилось в конструкции и каковы шансы появиться в России - разбираемся подробно. Не прошли мимо и новые технологии: сенсор LiDAR, увеличенный тачскрин и обновленный дизайн.

Для российских автолюбителей новость о выходе Tank 300L на рынок Китая может стать сигналом к переменам: модель не только получила заметные технические обновления, но и оказалась доступнее, чем ожидалось. В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, появление внедорожника с гибридными технологиями и привлекательной стоимостью может изменить расстановку сил на рынке.

Как сообщают «Китайские автомобили», обе гибридные версии Tank 300L - Hi4-T и Hi4-Z - стартовали по цене ниже, чем предполагалось на этапе предзаказа. Hi4-T оценили в 249 800 юаней, а Hi4-Z - в 269 800 юаней, что по текущему курсу составляет примерно 2,9 и 3,1 миллиона рублей соответственно. Для сравнения, многие конкуренты в этом сегменте стоят заметно дороже, особенно если учитывать уровень оснащения и мощности.

Обе модификации Tank 300L построены на базе 2-литрового турбомотора мощностью 252 л.с. В версии Hi4-T к нему добавлен электродвигатель на 177 л.с., что дает суммарную отдачу 422 л.с. В Hi4-Z используется сразу два электромотора, и общая мощность достигает впечатляющих 762 л.с. Такой подход позволяет не только повысить динамику, но и снизить расход топлива, что становится все более актуальным на фоне ужесточения экологических требований.

Внешне Tank 300L отличается от своего предшественника увеличенной длиной кузова - на 126 мм больше, а колесная база выросла на 260 мм. Это напрямую влияет на простор в салоне и комфорт для пассажиров второго ряда. Передняя часть получила новую решетку радиатора с крупной надписью Tank, а не привычным логотипом, а также переработанный бампер. На крыше теперь может быть установлен сенсор LiDAR, отвечающий за работу системы автономного вождения - решение, которое редко встречается в этом классе.

В салоне изменения не менее заметны: центральный тачскрин увеличился до 15,6 дюйма (ранее был 14,6), а рулевое колесо стало новым по форме и материалам. Эти доработки подчеркивают стремление производителя сделать автомобиль не только технологичным, но и удобным для ежедневной эксплуатации. Важно отметить, что Tank 300L ориентирован на покупателей, которые ценят сочетание мощности, современных опций и практичности.

Интересно, что на фоне выхода Tank 300L китайские производители продолжают активно развивать гибридные и электрические технологии. Например, недавно Changan представил кроссовер Nevo Q06, который также удивил сочетанием гибридных и электрических версий, а подробности о его особенностях можно узнать в материале о новых технологиях Changan Nevo Q06. Это подтверждает тренд на расширение ассортимента экологичных моделей и повышение конкуренции среди производителей.

По имеющимся данным, Great Wall рассматривает возможность вывода Tank 300L на российский рынок, однако окончательное решение пока не принято, и компания не комментирует свои продуктовые планы. Если модель появится в России, она может стать интересной альтернативой для тех, кто ищет современный внедорожник с гибридной силовой установкой. Важно помнить, что в последние годы спрос на такие автомобили стабильно растет, а появление новых игроков способно повлиять на ценовую политику и уровень оснащения в сегменте.

Для справки: Tank - это суббренд Great Wall, специализирующийся на внедорожниках и кроссоверах. В Китае марка быстро набирает популярность благодаря сочетанию современных технологий, мощных моторов и доступных цен. Появление Tank 300L с расширенным функционалом и гибридными версиями может стать новым этапом в развитии бренда и задать ориентир для конкурентов. Судя по представленным характеристикам, новинка способна заинтересовать не только китайских, но и российских покупателей, особенно если учесть растущий интерес к экологичным и технологичным автомобилям.

Упомянутые модели: TANK 300 (от 3 699 000 Р)
Упомянутые марки: TANK
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