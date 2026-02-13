Владелец Tank 400 из Новосибирска честно рассказал о расходе, проходимости и проблемах

13 февраля 2026, 11:31
Tank 400 2025: реальный опыт эксплуатации, все плюсы и неожиданные проблемы
Внедорожник Tank 400 2025 глазами владельца из Сибири. Какие скрытые плюсы и минусы обнаружились за полгода? Почему даже при всех инновациях машина вызывает споры и что важно знать перед покупкой - подробности в материале.
Российский рынок новых автомобилей продолжает меняться, и для многих автолюбителей выбор становится все сложнее. Tank 400 2025 года - один из тех внедорожников, который оказался в центре внимания из-за сочетания современных технологий, внушительных размеров и... китайского происхождения. В условиях, когда цены растут, а доступность привычных брендов снижается, такие модели становятся единственной реальной альтернативой японским внедорожникам.
Как выяснил 110km.ru, покупка Tank 400 для жителя Новосибирска стала вынужденным шагом: старый автомобиль требовал постоянных вложений, а новые пошлины и условия кредитования подталкивали к выбору среди китайских моделей. В итоге, несмотря на скепсис, был приобретен Tank 400 в комплектации Premium. Владелец сразу отметил, что решение далось нелегко, но обстоятельства диктовали свои правила.
Комфорт и тишина: неожиданные открытия
Первое, что удивило - практически полная тишина в салоне. Даже на зимней резине уровень шума минимален, что позволяет спокойно разговаривать на трассе. Активная шумоизоляция и двойные стекла создают ощущение уединения, хотя некоторым это напоминает заложенные уши. Размеры автомобиля внушают уважение: на трассе Tank 400 ведет себя монументально, уверенно держит дорогу и не допускает раскачек даже на скорости 150 км/ч. Подвеска жесткая, но энергоемкая - на грунтовке трясет, но пробоев не случается даже на серьезных кочках.
В условиях сибирских морозов машина проявила себя с лучшей стороны: даже при -30 в салоне сохраняется комфортная температура, хотя ноги иногда перегреваются. Задние пассажиры также не жалуются на холод. В числе приятных бонусов - современная противоугонная система с телематикой и удобным мобильным приложением.
Внедорожные возможности и оснащение
Tank 400 позиционируется как экспедиционный внедорожник, и по проходимости он действительно не разочаровал. Три блокировки, высокий клиренс, большие углы въезда и съезда, понижающий ряд передач - все это позволяет уверенно преодолевать броды, каменистые берега и сложные участки после уазиков. Однако штатная резина явно не рассчитана на серьезное бездорожье, и для настоящих приключений потребуется более агрессивный комплект.
Электроника в Tank 400 поражает количеством ассистентов: камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, автопарковка, автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом. Машина даже способна запоминать траекторию и повторять ее при движении назад. Однако изобилие сигналов и предупреждений поначалу раздражает, пока не разберешься, как их отключить.
Недостатки: двигатель, эргономика и электроника
Главная претензия - к двигателю. Несмотря на заявленные 245 л.с., тяги на низах не хватает, а турбояма превращается в настоящую проблему на тяжелом грунте. Дозировать мощность сложно: либо машина замирает, либо резко срывается вперед. В городе ощущается дефицит тяги и задержки в отклике на педаль газа, что вынуждает держать увеличенную дистанцию и терпеть маневры таксистов. Коробка передач работает плавно, но отсутствие автонейтрали и непривычный селектор вызывают вопросы. На высоких скоростях обороты двигателя слишком велики, что сказывается на расходе топлива.
Полный привод реализован через муфту, и складывается впечатление, что передняя ось подключается только при пробуксовке задних колес. Преднатяга не ощущается, что может стать проблемой на скользких покрытиях. Водительское кресло широкое, но боковой поддержки не хватает, а посадка быстро утомляет в дальней дороге. Задние сиденья раскладываются не полностью, что неудобно для перевозки длинномеров - приходится докупать бокс на крышу.
Расход, обслуживание и мелкие недочеты
Расход топлива редко опускается ниже 10 литров на 100 км, а в городе с пробками достигает 15 литров. Бак на 80 литров обеспечивает запас хода около 600-700 км, но стоимость заправки становится все более ощутимой. Техническое обслуживание у официальных дилеров обходится дорого, особенно из-за цен на масло.
Аэродинамика оставляет желать лучшего: боковые и задние стекла быстро загрязняются, а повторитель стоп-сигнала зимой часто покрывается снегом. В салоне не хватает удобных ниш и карманов, а центральная панель перегружена настройками, среди которых сложно быстро найти нужную функцию. Беспроводная зарядка греет телефон, а интеграция с Android Auto оставляет желать лучшего.
В целом, Tank 400 2025 оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, это современный, технологичный и проходимый внедорожник, способный обеспечить комфорт в дальних поездках и путешествиях по России. С другой - сыроватая электроника, спорная эргономика и неидеальный двигатель требуют привыкания и доработок. Тем не менее, для тех, кто ищет надежный автомобиль для семьи и активного отдыха, Tank 400 может стать интересным вариантом, если быть готовым к компромиссам.
