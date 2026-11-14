В Калининграде начали собирать еще один рамный внедорожник: 4WD, 9-АКПП и богатое оснащение – сколько будет стоить локализованный китаец

«Автотор» нашел замену BMW и Kia: как Tank 400 спасает калининградский конвейер

На калининградском «Автоторе» начали сборку Tank 400. До этого предприятие освоило Tank 300 и Tank 500. У нового рамного внедорожника бензиновый турбомотор на 245 л. с. и 9-ступенчатый автомат; китайская версия стоит 6 299 000 рублей без скидок.

На калининградском «Автоторе» начали сборку Tank 400. До этого предприятие освоило Tank 300 и Tank 500. У нового рамного внедорожника бензиновый турбомотор на 245 л. с. и 9-ступенчатый автомат; китайская версия стоит 6 299 000 рублей без скидок.

Для «Автотора» новый заказ важен после потери крупных клиентов BMW и Kia-Hyundai. Загрузка предприятия далека от прежних, а состав партнеров меняется: например, модели Jetour со временем перенесли на другой завод.

С мая 2026 года одним из важных клиентов калининградского предприятия стала марка Tank. Сначала на конвейере появились Tank 300 и Tank 500. Теперь завод добавил к ним Tank 400. Для завода это еще одна модель в производственной программе, а для покупателя, рамный внедорожник с крупными габаритами и полным приводом.

Рама и полный привод для разных дорог

Длина Tank 400 составляет 4 985 мм, ширина, 1 960 мм, высота, 1 905 мм. Колесная база равна 2 850 мм, дорожный просвет, 235 мм. В основе конструкции лежит рама, сзади установленая многорычажная подвеска, короткие свесы рассчитаны на движение по пересеченной местности.

Под капотом работает двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 245 лошадиных сил и с крутящим моментом 380 Нм. Его дополняет 9-ступенчатая автоматическая коробка совместной разработки Great Wall Motors и немецкой компании ZF. Полный привод использует многодисковую муфту BorgWarner; предусмотрены понижающая передача и блокировки дифференциалов.

Однако Tank 400 рассчитан и на городскую эксплуатацию. В оснащение входят водительские ассистенты и камеры кругового обзора. Слепые зоны контролирует отдельная система. Штатные шины Kumho Crugen HP71, шоссейные: на тяжелом бездорожье их протектор может быстро забиться грязью, из-за чего снизится сцепление.

Просторный салон и цена

В интерьере заметны общие черты других моделей Tank. Здесь много физических кнопок, сохранена привычная эргономика; материалы отделки выглядят достаточно качественными. На втором ряду взрослым пассажирам должно хватить места, центральный тоннель при полном приводе почти не выступает.

Для задних пассажиров предусмотрен отдельный блок климат-контроля. Рядом находятся кнопки подогрева сидений. Для подключения устройств есть разъемы USB и Type-C. Подлокотник дополнен подстаканниками.

Багажник вмещает 566 литров. Дверь открывается вправо и оснащена электроприводом. В багажном отделении есть розетка на 220 В, помимо разъема на 12 В.

Пока «Автотор» собирает машины из уже сваренных и окрашенных кузовов. В Tank заявляли о планах дальнейшей локализации модельного ряда в России. При таком развитии на заводе могут перейти к мелкоузловой сборке, со сваркой и окраской кузовов.

Цена Tank 400 китайской сборки указана на уровне 6 299 000 рублей без скидок. При максимальных выгодах автомобиль можно приобрести за 5 599 000 рублей. Практический подход к оценке машины важен и на вторичном рынке: в материале о слабых местах Mazda 6 GJ разобраны тонкости для покупателя.

По оценке источника, сама локализация вряд ли приведет к снижению цены Tank 400. Скорее, она позволит сдерживать будущий рост, связанный с индексацией ставок утилизационного сбора.