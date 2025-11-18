Ваш Tank 400 стал умнее: как получить новые функции без визита к дилеру?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

18 ноября 2025, 15:31

Tank 400 научился обновляться «по воздуху» и получил сервисы Яндекса

Tank 400 научился обновляться «по воздуху» и получил сервисы Яндекса

Ваш Tank 400 стал умнее: как получить новые функции без визита к дилеру?

Tank 400 научился обновляться «по воздуху» и получил сервисы Яндекса

Внедорожник Tank 400 стал еще технологичнее. Теперь он получает обновления дистанционно. Владельцам стали доступны новые полезные опции. Интегрированы популярные российские онлайн-сервисы. Узнайте, как это работает для всех. Стоимость может вас сильно удивить.

Внедорожник Tank 400 стал еще технологичнее. Теперь он получает обновления дистанционно. Владельцам стали доступны новые полезные опции. Интегрированы популярные российские онлайн-сервисы. Узнайте, как это работает для всех. Стоимость может вас сильно удивить.

Китайский бренд Tank, принадлежащий концерну Great Wall, внедряет в свои автомобили в России важную технологическую новинку. Владельцам брутального внедорожника Tank 400 стала доступна функция обновления программного обеспечения «по воздуху», известная как Over-the-Air (OTA). Это означает, что автомобиль теперь может совершенствоваться и получать новые возможности без необходимости посещать сервисный центр, почти как современный смартфон.

Технология дистанционного обновления затрагивает ключевые электронные системы автомобиля. В частности, «по воздуху» будут приходить апдейты для мультимедийного комплекса, телематического блока, отвечающего за связь с внешним миром, и даже для электронного модуля управления. Кроме того, функционал OTA позволяет загружать и устанавливать новые приложения, расширяя возможности бортовой системы.

Одним из главных нововведений, которое пришло с обновлением, стала полноценная интеграция сервисов «Яндекс Авто». Для российских водителей это очень удобная опция. Теперь на большом центральном экране внедорожника доступны привычные приложения, включая навигацию и музыку. Система синхронизируется с аккаунтом Яндекс ID пользователя, автоматически подгружая сохраненные адреса, любимые плейлисты и аудиокниги. Для доступа к сервисам достаточно выбрать соответствующий виджет на дисплее.

Покупателям новых автомобилей повезло больше. Как сообщает издание «Движок», все внедорожники Tank 400, выпущенные в 2025 модельном году, уже с завода оснащаются расширенным программным обеспечением. Им не потребуется никаких дополнительных установок. Стоимость такого автомобиля в комплектации Premium заявлена на уровне 6 099 000 рублей. О дате начала продаж обновленных машин компания объявит дополнительно.

Те, кто уже владеет Tank 400, тоже не остались в стороне. Для ранее проданных внедорожников предусмотрена возможность установки нового ПО. Правда, для этого им все же придется один раз посетить официальный дилерский центр Tank. Специалисты сервиса проведут необходимые процедуры для активации новой прошивки. По информации представителей бренда, стоимость такой услуги по модернизации составит 39 900 рублей. После этого все последующие обновления автомобиль сможет получать уже дистанционно.

Упомянутые модели: TANK 400
Упомянутые марки: TANK
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тэнк

Похожие материалы Тэнк

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Новосибирск Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться