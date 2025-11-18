Ваш Tank 400 стал умнее: как получить новые функции без визита к дилеру?

Tank 400 научился обновляться «по воздуху» и получил сервисы Яндекса

Внедорожник Tank 400 стал еще технологичнее. Теперь он получает обновления дистанционно. Владельцам стали доступны новые полезные опции. Интегрированы популярные российские онлайн-сервисы. Узнайте, как это работает для всех. Стоимость может вас сильно удивить.

Китайский бренд Tank, принадлежащий концерну Great Wall, внедряет в свои автомобили в России важную технологическую новинку. Владельцам брутального внедорожника Tank 400 стала доступна функция обновления программного обеспечения «по воздуху», известная как Over-the-Air (OTA). Это означает, что автомобиль теперь может совершенствоваться и получать новые возможности без необходимости посещать сервисный центр, почти как современный смартфон.

Технология дистанционного обновления затрагивает ключевые электронные системы автомобиля. В частности, «по воздуху» будут приходить апдейты для мультимедийного комплекса, телематического блока, отвечающего за связь с внешним миром, и даже для электронного модуля управления. Кроме того, функционал OTA позволяет загружать и устанавливать новые приложения, расширяя возможности бортовой системы.

Одним из главных нововведений, которое пришло с обновлением, стала полноценная интеграция сервисов «Яндекс Авто». Для российских водителей это очень удобная опция. Теперь на большом центральном экране внедорожника доступны привычные приложения, включая навигацию и музыку. Система синхронизируется с аккаунтом Яндекс ID пользователя, автоматически подгружая сохраненные адреса, любимые плейлисты и аудиокниги. Для доступа к сервисам достаточно выбрать соответствующий виджет на дисплее.

Покупателям новых автомобилей повезло больше. Как сообщает издание «Движок», все внедорожники Tank 400, выпущенные в 2025 модельном году, уже с завода оснащаются расширенным программным обеспечением. Им не потребуется никаких дополнительных установок. Стоимость такого автомобиля в комплектации Premium заявлена на уровне 6 099 000 рублей. О дате начала продаж обновленных машин компания объявит дополнительно.

Те, кто уже владеет Tank 400, тоже не остались в стороне. Для ранее проданных внедорожников предусмотрена возможность установки нового ПО. Правда, для этого им все же придется один раз посетить официальный дилерский центр Tank. Специалисты сервиса проведут необходимые процедуры для активации новой прошивки. По информации представителей бренда, стоимость такой услуги по модернизации составит 39 900 рублей. После этого все последующие обновления автомобиль сможет получать уже дистанционно.