Экстремальный тест Tank 400 - испытание на прочность в суровых условиях карьера

1 сентября 2026, 09:43
Tank 400 преодолел дно карьера без спецподготовки и удивил экспертов
Tank 400 преодолел дно карьера без спецподготовки и удивил экспертов
Tank 400 прошел сложный маршрут на дне карьера. Испытания выявили возможности трансмиссии. Проверялись электронные системы и режимы движения. Результаты удивили специалистов.
В Свердловской области на территории Баженовского асбестового карьера состоялись испытания внедорожника Tank 400. Автомобиль спустился по технологическим трассам на глубину 350 метров, где его ждали сложные участки с камнями, резкими перепадами высот и водными преградами. Примечательно, что для этого теста использовались стандартные дорожные шины, без дополнительной подготовки колес.
Баженовский карьер - крупнейшее в России месторождение хризотил-асбеста, протяженностью 11 километров и шириной 2,5 километра. Перепад высот между краем и дном составляет те самые 350 метров. Маршрут включал крутые спуски, подъемы, неровные поверхности и водные участки, что позволило максимально раскрыть внедорожные качества автомобиля.
Во время заезда специалисты уделили особое внимание работе электронных ассистентов и функции «танкового разворота». Эта система блокирует внутреннее заднее колесо, позволяя развернуть машину на ограниченном пространстве. В трансмиссии были задействованы полный привод, понижающая передача и блокировки дифференциалов. Дорожный просвет Tank 400 составляет 235 мм, а углы въезда и съезда - 33 и 31 градус соответственно. Для преодоления сложных участков предусмотрено 12 режимов движения, включая «Брод» и «Эксперт», а также отдельный ассистент спуска.
Tank 400 оснащается бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л. с. и 9-ступенчатым автоматом. На российском рынке модель появилась в начале 2025 года. В августе 2026 года к линейке добавится версия «Техно Премиум» с подключаемой гибридной установкой, способной обеспечивать питание внешних устройств мощностью до 3,3 кВт - например, для электроинструмента или оборудования для кемпинга.
Успешное преодоление сложного рельефа на обычных шоссейных покрышках стало наглядной демонстрацией потенциала полноприводной трансмиссии и современных электронных помощников. Сочетание турбомотора, автоматической коробки и внедорожных алгоритмов позволило Tank 400 уверенно двигаться по дну карьера без специальной подготовки.
Похожие материалы Тэнк
-
03.08.2026, 06:55
Российский рынок встретил июль с десятью новыми авто от восьми брендов
В июле автосалоны России пополнились свежими моделями. Новые бренды выходят на рынок. Электромобили и гибриды становятся доступнее. Ожидаются интересные премьеры в ближайшие месяцы.Читать далее
-
02.08.2026, 10:09
В России стартуют продажи гибридного внедорожника Tank 400 от Great Wall
В автосалонах появится новая модель. Производитель подготовил только одну версию. Ожидается высокий интерес к новинке. Подробности о комплектации и характеристиках.Читать далее
-
08.07.2026, 12:37
Tank обновил цены и выгоды на все свои внедорожники в России
Tank пересмотрел в России условия для покупателей. Изменились комплектации и скидки. Некоторые бюджетные версии попросту исчезли из продажи. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.06.2026, 16:26
KGM Rexton: почему рамный внедорожник из Кореи не выдерживает конкуренции в России
KGM Rexton обновился и вышел на российский рынок, но его продажи остаются низкими. В чем причина - в цене, оснащении или особенностях конструкции? Разбираемся, что мешает корейскому внедорожнику конкурировать с китайскими моделями и стоит ли рассматривать его к покупке.Читать далее
-
05.05.2026, 17:07
Tank 400 2026: холодильник-микроволновка, автопилот и новые технологии для российских дорог
Tank 400 2026 года удивил сразу несколькими новшествами: теперь у внедорожника два типа гибридных шасси, продвинутый автопилот и полностью обновленный салон. Мало кто знает, что эти перемены могут изменить подход к выбору семейного авто. Какие плюсы и подводные камни скрывает новинка - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.03.2026, 07:58
Tank 400 Hi4-T: реальный опыт эксплуатации гибридного внедорожника 2023 года
Владелец из Оренбурга делится подробностями о Tank 400 Hi4-T: как ведет себя гибрид на российских дорогах, что удивляет в расходе и управлении, какие нюансы скрыты от глаз покупателей. Мало кто знает, с какими особенностями сталкиваются водители в реальной эксплуатации. Читать далее
-
16.03.2026, 13:42
Китайские кроссоверы 4WD: что предлагают Tenet, Haval, Jetour и конкуренты в 2026
Полноприводные кроссоверы из Китая становятся все доступнее и технологичнее, а дилеры предлагают выгодные условия. В материале - разбор ключевых моделей Tenet, Haval, Jetour, Omoda и других, их технических особенностей, цен и нюансов эксплуатации. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на эти автомобили - в нашем обзоре.Читать далее
-
12.03.2026, 16:50
Tank 400 получил обновление: новые функции и улучшения для российских водителей
Tank 400 после обновления удивил новыми возможностями: голосовой помощник, интеграция сервисов и обновления без визита к дилеру. Почему эти перемены важны для российских автолюбителей и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся подробно.Читать далее
-
13.02.2026, 11:31
Tank 400 2025: реальный опыт эксплуатации, все плюсы и неожиданные проблемы
Внедорожник Tank 400 2025 глазами владельца из Сибири. Какие скрытые плюсы и минусы обнаружились за полгода? Почему даже при всех инновациях машина вызывает споры и что важно знать перед покупкой - подробности в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 09:19
Обновленный Tank 400 уже в России: дилеры назвали официальные цены на внедорожник
Обновленный внедорожник Tank 400 уже в продаже. Модель получила важное цифровое улучшение. Теперь в нем есть сервисы «Яндекс». Управлять функциями можно голосом. Опубликованы цены. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
Похожие материалы Тэнк
-
03.08.2026, 06:55
Российский рынок встретил июль с десятью новыми авто от восьми брендов
В июле автосалоны России пополнились свежими моделями. Новые бренды выходят на рынок. Электромобили и гибриды становятся доступнее. Ожидаются интересные премьеры в ближайшие месяцы.Читать далее
-
02.08.2026, 10:09
В России стартуют продажи гибридного внедорожника Tank 400 от Great Wall
В автосалонах появится новая модель. Производитель подготовил только одну версию. Ожидается высокий интерес к новинке. Подробности о комплектации и характеристиках.Читать далее
-
08.07.2026, 12:37
Tank обновил цены и выгоды на все свои внедорожники в России
Tank пересмотрел в России условия для покупателей. Изменились комплектации и скидки. Некоторые бюджетные версии попросту исчезли из продажи. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.06.2026, 16:26
KGM Rexton: почему рамный внедорожник из Кореи не выдерживает конкуренции в России
KGM Rexton обновился и вышел на российский рынок, но его продажи остаются низкими. В чем причина - в цене, оснащении или особенностях конструкции? Разбираемся, что мешает корейскому внедорожнику конкурировать с китайскими моделями и стоит ли рассматривать его к покупке.Читать далее
-
05.05.2026, 17:07
Tank 400 2026: холодильник-микроволновка, автопилот и новые технологии для российских дорог
Tank 400 2026 года удивил сразу несколькими новшествами: теперь у внедорожника два типа гибридных шасси, продвинутый автопилот и полностью обновленный салон. Мало кто знает, что эти перемены могут изменить подход к выбору семейного авто. Какие плюсы и подводные камни скрывает новинка - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.03.2026, 07:58
Tank 400 Hi4-T: реальный опыт эксплуатации гибридного внедорожника 2023 года
Владелец из Оренбурга делится подробностями о Tank 400 Hi4-T: как ведет себя гибрид на российских дорогах, что удивляет в расходе и управлении, какие нюансы скрыты от глаз покупателей. Мало кто знает, с какими особенностями сталкиваются водители в реальной эксплуатации. Читать далее
-
16.03.2026, 13:42
Китайские кроссоверы 4WD: что предлагают Tenet, Haval, Jetour и конкуренты в 2026
Полноприводные кроссоверы из Китая становятся все доступнее и технологичнее, а дилеры предлагают выгодные условия. В материале - разбор ключевых моделей Tenet, Haval, Jetour, Omoda и других, их технических особенностей, цен и нюансов эксплуатации. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на эти автомобили - в нашем обзоре.Читать далее
-
12.03.2026, 16:50
Tank 400 получил обновление: новые функции и улучшения для российских водителей
Tank 400 после обновления удивил новыми возможностями: голосовой помощник, интеграция сервисов и обновления без визита к дилеру. Почему эти перемены важны для российских автолюбителей и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся подробно.Читать далее
-
13.02.2026, 11:31
Tank 400 2025: реальный опыт эксплуатации, все плюсы и неожиданные проблемы
Внедорожник Tank 400 2025 глазами владельца из Сибири. Какие скрытые плюсы и минусы обнаружились за полгода? Почему даже при всех инновациях машина вызывает споры и что важно знать перед покупкой - подробности в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 09:19
Обновленный Tank 400 уже в России: дилеры назвали официальные цены на внедорожник
Обновленный внедорожник Tank 400 уже в продаже. Модель получила важное цифровое улучшение. Теперь в нем есть сервисы «Яндекс». Управлять функциями можно голосом. Опубликованы цены. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее