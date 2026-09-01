Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

1 сентября 2026, 09:43

Tank 400 преодолел дно карьера без спецподготовки и удивил экспертов

Tank 400 преодолел дно карьера без спецподготовки и удивил экспертов

Экстремальный тест Tank 400 - испытание на прочность в суровых условиях карьера

Tank 400 преодолел дно карьера без спецподготовки и удивил экспертов

Tank 400 прошел сложный маршрут на дне карьера. Испытания выявили возможности трансмиссии. Проверялись электронные системы и режимы движения. Результаты удивили специалистов.

Tank 400 прошел сложный маршрут на дне карьера. Испытания выявили возможности трансмиссии. Проверялись электронные системы и режимы движения. Результаты удивили специалистов.

В Свердловской области на территории Баженовского асбестового карьера состоялись испытания внедорожника Tank 400. Автомобиль спустился по технологическим трассам на глубину 350 метров, где его ждали сложные участки с камнями, резкими перепадами высот и водными преградами. Примечательно, что для этого теста использовались стандартные дорожные шины, без дополнительной подготовки колес.

Баженовский карьер - крупнейшее в России месторождение хризотил-асбеста, протяженностью 11 километров и шириной 2,5 километра. Перепад высот между краем и дном составляет те самые 350 метров. Маршрут включал крутые спуски, подъемы, неровные поверхности и водные участки, что позволило максимально раскрыть внедорожные качества автомобиля.

Во время заезда специалисты уделили особое внимание работе электронных ассистентов и функции «танкового разворота». Эта система блокирует внутреннее заднее колесо, позволяя развернуть машину на ограниченном пространстве. В трансмиссии были задействованы полный привод, понижающая передача и блокировки дифференциалов. Дорожный просвет Tank 400 составляет 235 мм, а углы въезда и съезда - 33 и 31 градус соответственно. Для преодоления сложных участков предусмотрено 12 режимов движения, включая «Брод» и «Эксперт», а также отдельный ассистент спуска.

Tank 400 оснащается бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л. с. и 9-ступенчатым автоматом. На российском рынке модель появилась в начале 2025 года. В августе 2026 года к линейке добавится версия «Техно Премиум» с подключаемой гибридной установкой, способной обеспечивать питание внешних устройств мощностью до 3,3 кВт - например, для электроинструмента или оборудования для кемпинга.

Успешное преодоление сложного рельефа на обычных шоссейных покрышках стало наглядной демонстрацией потенциала полноприводной трансмиссии и современных электронных помощников. Сочетание турбомотора, автоматической коробки и внедорожных алгоритмов позволило Tank 400 уверенно двигаться по дну карьера без специальной подготовки.

Упомянутые модели: TANK 400
Упомянутые марки: TANK
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