Arctic Trucks AT35 для TANK 400: что скрывают новые колеса и увеличенные размеры?

TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее

TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?

Китайский внедорожник TANK 400 обзавелся новой модификацией Arctic Trucks AT35, которая сразу привлекла внимание автолюбителей. По информации Автостат, автомобиль получил не только более агрессивный внешний вид, но и серьезные технические доработки, которые заметно расширяют его возможности вне асфальта.

Главное новшество — это увеличенные колеса. Если раньше на TANK 400 стояли шины размером 265/65 R18, то теперь внедорожник оснащается массивными 315/70 R17 (35-дюймовыми). Такой апгрейд не только придает автомобилю внушительный вид, но и улучшает его поведение на сложных покрытиях. Более высокий профиль шины обеспечивает дополнительную амортизацию, снижая риск повреждения колес при езде по камням и ухабам. Кроме того, увеличенная высота боковины позволяет безопасно снижать давление в шинах для движения по песку или снегу.

Габариты автомобиля тоже изменились: ширина выросла с 1960 до 2085 мм, а высота — с 1905 до 2000 мм. Благодаря этому TANK 400 стал устойчивее на бездорожье, а крены кузова при движении по пересеченной местности уменьшились. Увеличенная колея — теперь 1757 мм, что на 122 мм больше прежнего — помогает компенсировать высокий центр тяжести и снижает риск опрокидывания на крутых склонах. Дорожный просвет увеличился с 235 до 271 мм, что позволяет преодолевать более серьезные препятствия и защищает важные узлы от повреждений.

Фото: Arctic Trucks Russia

Внедорожные характеристики также улучшились: угол въезда теперь составляет 40 градусов, а угол съезда — 38 градусов. Это значит, что TANK 400 Arctic Trucks способен штурмовать более крутые подъемы и спуски, не опасаясь зацепить бампер или днище. При этом силовой агрегат остался прежним: под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 245 л.с., работающий в паре с 9-ступенчатым автоматом. Такой тандем обеспечивает уверенное движение как по трассе, так и по бездорожью.

Гарантийная поддержка для версии Arctic Trucks действует до окончания заводской гарантии, а техническое обслуживание доступно на двух площадках — в Москве и Красноярске. Это особенно важно для тех, кто планирует использовать автомобиль в суровых условиях и не хочет беспокоиться о сервисе.

Таким образом, новая модификация TANK 400 от Arctic Trucks — это не просто косметические изменения, а серьезный шаг вперед в плане проходимости и надежности. Внедорожник стал еще более подготовленным к испытаниям, которые поджидают его владельцев за пределами асфальта.