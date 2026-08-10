«Золотой стандарт» вторичного рынка: Tank 500 Hi4-T установил рекорд ликвидности, обойдя Tesla и Porsche

10 августа 2026, 05:49
Tank 500 Hi4-T стал лидером по сохранению стоимости в Китае
Tank 500 Hi4-T стал лидером по сохранению стоимости в Китае
Эксперты изучили динамику цен на авто. Результаты удивили даже специалистов. Лидеры рынка сменились неожиданно. Подробности - почему это стало возможным, читайте в нашем материале.
В Китае завершилось масштабное исследование автомобильного рынка, посвященное определению моделей с наилучшей сохранностью остаточной стоимости после нескольких лет эксплуатации. Согласно итогам анализа, первое место по ликвидности занял гибридный рамный внедорожник Tank 500 Hi4-T. Через три года его средняя остаточная стоимость составляет 63,2% от первоначальной цены.
Исследование проводилось экспертами платформы Jingzhengu совместно с Национальной дилерской ассоциацией на основе данных по множеству брендов и моделей. В общем зачете среди премиальных марок лидируют Porsche и Tesla с показателями, близкими к 57%. Среди массовых производителей лучший результат показала Honda – 51,5%. Китайские бренды GAC и Tank также вошли в число лидеров, сохранив 55,1% и 54,8% стоимости соответственно. Таким образом, эти компании смогли превзойти по данному параметру многих европейских и японских конкурентов.
Если рассматривать отдельные сегменты, то наибольшую устойчивость к обесцениванию демонстрируют рамные внедорожники и крупные кроссоверы. В среднем за три года они теряют лишь 48% стоимости, что значительно лучше показателей компактных седанов, которые за тот же срок лишаются более половины своей цены.
В число наиболее ликвидных моделей, помимо Tank 500 Hi4-T, вошли Tesla Model 3 и Model X. Также в топе оказались гибридные версии Tank 400 Hi4-T и Haval Raptor Hi4, чьи показатели составили около 58% и 57% соответственно.
По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, высокая остаточная стоимость рамных внедорожников обусловлена их медленным моральным устареванием и стабильным спросом на вторичном рынке. Такие автомобили остаются более востребованными, чем городские седаны, и предлагают покупателям преимущества в виде надежности и универсальности, что делает их привлекательным вложением.
Для российских автолюбителей Tank 500 Hi4-T доступен в комплектации «Техно-Премиум». Модель оснащена 2,0-литровым турбированным двигателем, электромотором и аккумуляторной батареей емкостью 37,1 кВт·ч, что обеспечивает отличные показатели как по динамике, так и по экономичности.
Результаты исследования подтверждают: гибридные внедорожники Tank становятся все более привлекательными для покупателей, которые ценят не только современные технологии, но и выгодные инвестиции в автомобиль.
Похожие материалы Тэнк, Хавейл, Тесла, ГАК
-
08.08.2026, 21:11
Топ-10 электромобилей 2026 года: что изменилось на российском рынке
В 2026 году электромобили в России стали не только доступнее, но и разнообразнее. В рейтинге - ключевые модели, их плюсы и минусы, а также советы по выбору. Эксперты отмечают важные нюансы, которые стоит учесть при покупке.Читать далее
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
30.07.2026, 18:39
Топ-10 электрокаров и гибридов до 3 млн: что выбрать на вторичном рынке России
В условиях нестабильности на рынке топлива, россияне все чаще обращают внимание на электромобили и гибриды. Мы собрали актуальный рейтинг моделей до 3 млн рублей, которые выделяются надежностью, экономичностью и востребованностью на вторичном рынке. Этот обзор поможет разобраться в нюансах выбора и понять, какие авто действительно заслуживают внимания.Читать далее
-
17.07.2026, 15:51
NHTSA отказало Tesla: почти 20 тысяч электрокаров отправят на ремонт
Американские власти не приняли доводы Tesla и настаивают на ремонте почти 20 тысяч машин из-за слишком ярких фар. Вопрос касается безопасности на дорогах и может затронуть владельцев популярных моделей. Какие последствия ждут рынок и почему это решение обсуждают сейчас - объясняем детали.Читать далее
-
15.07.2026, 10:17
Владелец Tesla Model 3 выявил неожиданные сложности эксплуатации электромобиля
Мало кто задумывается, с какими реальными трудностями сталкиваются владельцы электромобилей. Владелец Tesla Model 3 делится личными наблюдениями, которые могут изменить представление о «зеленом» транспорте. Какие подводные камни ждут на пути к экономии и что на самом деле выгоднее - узнаете в материале. Не все плюсы очевидны, а минусы часто замалчиваются. Читать далее
-
14.07.2026, 19:11
Самые частые поломки электромобилей: что реально выходит из строя по статистике
Свежий анализ Warrantywise показывает: главные проблемы электромобилей - не батареи, а мелкие электрические сбои и подвеска. Это важно для тех, кто выбирает подержанный EV, ведь страхи по поводу дорогого ремонта аккумулятора часто преувеличены.Читать далее
-
08.07.2026, 12:37
Tank обновил цены и выгоды на все свои внедорожники в России
Tank пересмотрел в России условия для покупателей. Изменились комплектации и скидки. Некоторые бюджетные версии попросту исчезли из продажи. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
06.07.2026, 05:51
BAIC BJ60 стал дешевле на 900 тысяч: как изменится рынок рамных внедорожников
BAIC BJ60 теперь стоит почти на миллион дешевле, что делает его одним из самых доступных рамных внедорожников на российском рынке. Это решение может повлиять на спрос в сегменте, где конкуренция с Toyota Land Cruiser Prado и Tank 500 становится все острее.Читать далее
-
30.06.2026, 08:44
Пять электромобилей с лучшим запасом хода на трассе в Риме - неожиданные лидеры теста
В условиях, максимально приближенных к реальным, эксперты проверили, насколько заявленные производителями показатели дальности хода электромобилей соответствуют действительности. Результаты удивили: не всегда большой аккумулятор гарантирует лидерство, а экономичность и скорость зарядки становятся ключевыми факторами при выборе машины.Читать далее
-
19.06.2026, 06:00
Tesla Model 3 2025: как батарея выдержала прокол фаркопом и почему это важно
Инцидент с Tesla Model 3 2025 года, когда батарея была пробита фаркопом на дороге, показал неожиданные особенности конструкции электромобиля. Почему пожар не уничтожил всю машину и что это значит для владельцев современных EV - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Тэнк, Хавейл, Тесла, ГАК
-
08.08.2026, 21:11
Топ-10 электромобилей 2026 года: что изменилось на российском рынке
В 2026 году электромобили в России стали не только доступнее, но и разнообразнее. В рейтинге - ключевые модели, их плюсы и минусы, а также советы по выбору. Эксперты отмечают важные нюансы, которые стоит учесть при покупке.Читать далее
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
30.07.2026, 18:39
Топ-10 электрокаров и гибридов до 3 млн: что выбрать на вторичном рынке России
В условиях нестабильности на рынке топлива, россияне все чаще обращают внимание на электромобили и гибриды. Мы собрали актуальный рейтинг моделей до 3 млн рублей, которые выделяются надежностью, экономичностью и востребованностью на вторичном рынке. Этот обзор поможет разобраться в нюансах выбора и понять, какие авто действительно заслуживают внимания.Читать далее
-
17.07.2026, 15:51
NHTSA отказало Tesla: почти 20 тысяч электрокаров отправят на ремонт
Американские власти не приняли доводы Tesla и настаивают на ремонте почти 20 тысяч машин из-за слишком ярких фар. Вопрос касается безопасности на дорогах и может затронуть владельцев популярных моделей. Какие последствия ждут рынок и почему это решение обсуждают сейчас - объясняем детали.Читать далее
-
15.07.2026, 10:17
Владелец Tesla Model 3 выявил неожиданные сложности эксплуатации электромобиля
Мало кто задумывается, с какими реальными трудностями сталкиваются владельцы электромобилей. Владелец Tesla Model 3 делится личными наблюдениями, которые могут изменить представление о «зеленом» транспорте. Какие подводные камни ждут на пути к экономии и что на самом деле выгоднее - узнаете в материале. Не все плюсы очевидны, а минусы часто замалчиваются. Читать далее
-
14.07.2026, 19:11
Самые частые поломки электромобилей: что реально выходит из строя по статистике
Свежий анализ Warrantywise показывает: главные проблемы электромобилей - не батареи, а мелкие электрические сбои и подвеска. Это важно для тех, кто выбирает подержанный EV, ведь страхи по поводу дорогого ремонта аккумулятора часто преувеличены.Читать далее
-
08.07.2026, 12:37
Tank обновил цены и выгоды на все свои внедорожники в России
Tank пересмотрел в России условия для покупателей. Изменились комплектации и скидки. Некоторые бюджетные версии попросту исчезли из продажи. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
06.07.2026, 05:51
BAIC BJ60 стал дешевле на 900 тысяч: как изменится рынок рамных внедорожников
BAIC BJ60 теперь стоит почти на миллион дешевле, что делает его одним из самых доступных рамных внедорожников на российском рынке. Это решение может повлиять на спрос в сегменте, где конкуренция с Toyota Land Cruiser Prado и Tank 500 становится все острее.Читать далее
-
30.06.2026, 08:44
Пять электромобилей с лучшим запасом хода на трассе в Риме - неожиданные лидеры теста
В условиях, максимально приближенных к реальным, эксперты проверили, насколько заявленные производителями показатели дальности хода электромобилей соответствуют действительности. Результаты удивили: не всегда большой аккумулятор гарантирует лидерство, а экономичность и скорость зарядки становятся ключевыми факторами при выборе машины.Читать далее
-
19.06.2026, 06:00
Tesla Model 3 2025: как батарея выдержала прокол фаркопом и почему это важно
Инцидент с Tesla Model 3 2025 года, когда батарея была пробита фаркопом на дороге, показал неожиданные особенности конструкции электромобиля. Почему пожар не уничтожил всю машину и что это значит для владельцев современных EV - разбираемся в деталях.Читать далее