«Золотой стандарт» вторичного рынка: Tank 500 Hi4-T установил рекорд ликвидности, обойдя Tesla и Porsche

Tank 500 Hi4-T стал лидером по сохранению стоимости в Китае

Эксперты изучили динамику цен на авто. Результаты удивили даже специалистов. Лидеры рынка сменились неожиданно. Подробности - почему это стало возможным, читайте в нашем материале.

Эксперты изучили динамику цен на авто. Результаты удивили даже специалистов. Лидеры рынка сменились неожиданно. Подробности - почему это стало возможным, читайте в нашем материале.

В Китае завершилось масштабное исследование автомобильного рынка, посвященное определению моделей с наилучшей сохранностью остаточной стоимости после нескольких лет эксплуатации. Согласно итогам анализа, первое место по ликвидности занял гибридный рамный внедорожник Tank 500 Hi4-T. Через три года его средняя остаточная стоимость составляет 63,2% от первоначальной цены.

Исследование проводилось экспертами платформы Jingzhengu совместно с Национальной дилерской ассоциацией на основе данных по множеству брендов и моделей. В общем зачете среди премиальных марок лидируют Porsche и Tesla с показателями, близкими к 57%. Среди массовых производителей лучший результат показала Honda – 51,5%. Китайские бренды GAC и Tank также вошли в число лидеров, сохранив 55,1% и 54,8% стоимости соответственно. Таким образом, эти компании смогли превзойти по данному параметру многих европейских и японских конкурентов.

Если рассматривать отдельные сегменты, то наибольшую устойчивость к обесцениванию демонстрируют рамные внедорожники и крупные кроссоверы. В среднем за три года они теряют лишь 48% стоимости, что значительно лучше показателей компактных седанов, которые за тот же срок лишаются более половины своей цены.

В число наиболее ликвидных моделей, помимо Tank 500 Hi4-T, вошли Tesla Model 3 и Model X. Также в топе оказались гибридные версии Tank 400 Hi4-T и Haval Raptor Hi4, чьи показатели составили около 58% и 57% соответственно.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, высокая остаточная стоимость рамных внедорожников обусловлена их медленным моральным устареванием и стабильным спросом на вторичном рынке. Такие автомобили остаются более востребованными, чем городские седаны, и предлагают покупателям преимущества в виде надежности и универсальности, что делает их привлекательным вложением.

Для российских автолюбителей Tank 500 Hi4-T доступен в комплектации «Техно-Премиум». Модель оснащена 2,0-литровым турбированным двигателем, электромотором и аккумуляторной батареей емкостью 37,1 кВт·ч, что обеспечивает отличные показатели как по динамике, так и по экономичности.

Результаты исследования подтверждают: гибридные внедорожники Tank становятся все более привлекательными для покупателей, которые ценят не только современные технологии, но и выгодные инвестиции в автомобиль.