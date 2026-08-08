TANK 700 против премиум-класса: Роскошь Марсалы, электрозапас 100 км и недочеты за миллион

8 августа 2026, 12:30
TANK 700: гибридный внедорожник с премиальным салоном и спорными решениями
TANK 700: гибридный внедорожник с премиальным салоном и спорными решениями
Гибридный TANK 700 выделяется не только размерами и необычным интерьером, но и сочетанием комфорта с неожиданными компромиссами. Разбираемся, насколько оправдана его цена и что стоит учитывать при выборе такого автомобиля именно сейчас.
Гибридные внедорожники становятся все заметнее на российском рынке, а TANK 700 – один из самых ярких представителей этого сегмента. Модель сразу обращает на себя внимание: массивный кузов, выразительный дизайн, необычные цветовые решения в салоне и техническая начинка по последнему слову инженерии. Но за внешней эффектностью скрываются детали, которые могут удивить даже опытных автолюбителей.
Внутри TANK 700 встречает глубоким оттенком Марсала, что соответствует практически всем элементам интерьера - от сидений до потолка. Вживую этот цвет выглядит благородно, а качество отделки и подгонки деталей вопросов не вызывает. Особая версия модели дополнена золотистыми акцентами и карбоновыми вставками, что придает эксклюзивности, но увеличивает стоимость примерно на миллион рублей. Самым важным компонентом становится карбоновая конструкция крыши с интегрированной светотехникой - спорное решение с точки зрения практичности, но эффектное визуально.
Однако, на фоне премиальных материалов и массажных кресел, удивляют мелкие недочеты: отсутствие крючков для одежды и доводчиков дверей. Такие детали могут показаться незначительными, но в повседневной эксплуатации они создают впечатление необъяснимой экономности на фоне показательной роскоши.
Гибридная установка TANK 700 позволяет использовать как электротягу, так и бензиновый двигатель, либо оба источника одновременно. На электротяге автомобиль может проехать до 100 км по циклу NEDC. В смешанном режиме расход топлива составляет 13-14 литров на 100 км, а при активной езде может превышать 18 литров. Экономия здесь не главный аргумент куда важнее, что электромоторы обеспечивают уверенный старт и динамику, нехарактерную для столь крупного внедорожника.
Несмотря на значительные габариты, управлять TANK 700 несложно: большой угол поворота передних колес и камера кругового обзора обеспечивают удобство парковки и манёвров. К активным функциям можно отнести запоминание лимита скорости - система сохраняет последнее установленное значение, что редко встречается даже в более дорогих моделях.
Комфорт в TANK 700 чувствуется как на водительском месте, так и на задних сиденьях. Для пассажиров второго ряда предусмотрена возможность произвольной регулировки кресел, а подвеска настроена так, чтобы плавно плавно сглаживать неровности. Акустика Harman Kardon обеспечивает чистое и объемное звучание, позволяя наслаждаться музыкой даже на высокой скорости без потери качества.
Вместо панорамной крыши в TANK 700 реализована система «звездного неба» — светодиоды на потолке имитируют мерцание звезд и даже «падающие метеориты». Эффектно, но с точки зрения практичности панорамное остекление было бы полезнее, особенно для пассажиров второго ряда: больше света и ощущение простора каждый день, а не только вау-эффект в первые дни.
По ощущениям TANK 700 занимает промежуточное положение между Mercedes-Benz G-Class и Porsche Cayenne. От «Гелендвагена» ему достались массивность и статус на дороге, универсальность и комфорт сближают с Cayenne. При этом модель не копирует европейскую конкуренцию, а предлагает взгляд на премиальный внедорожник с гибридной технологией.
Если рассматривать TANK 700 на вторичном рынке, стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, гибридные внедорожники пока редкое явление, а эта модель может заинтересовать тех, кто ищет сочетание комфорта и современных технологий. Во-вторых, несмотря на высокую цену, TANK 700 предлагает богатое оснащение и просторный салон, что редко встречается в конкурентной борьбе. В-третьих, наличие электромоторов позволяет снизить расходы на топливо в городе, если регулярно заряжать батарею. И наконец, модель может стать альтернативой для тех, кто не готов переплачивать за европейские бренды, но хочет получить премиальный уровень отделки и технологий.
Таким образом, TANK 700 – это не просто очередной китайский внедорожник, а самостоятельный продукт с ярким характером, который умеет удивить даже искушенного водителя. Его плюсы - динамика, комфорт, качество материалов и универсальность. К недостаткам можно отнести спорные решения с точки зрения практичности. Но если принять эти особенности, TANK 700 может стать надежным спутником для семьи, города и дальних поездок.
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