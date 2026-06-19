Конец стереотипа о «китайском компромиссе»: как победа Tank и Poer в пустыне меняет отношение к брендам из Поднебесной

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 июня 2026, 14:49

Tank 700 и GWM Poer заняли весь пьедестал на ралли «Такла-Макан 2026» среди серийных авто

Tank 700 и GWM Poer заняли весь пьедестал на ралли «Такла-Макан 2026» среди серийных авто

Конец стереотипа о «китайском компромиссе»: как победа Tank и Poer в пустыне меняет отношение к брендам из Поднебесной

Tank 700 и GWM Poer заняли весь пьедестал на ралли «Такла-Макан 2026» среди серийных авто

Международная команда GWM неожиданно заняла все призовые места в ралли «Такла-Макан 2026» среди серийных автомобилей. Почему именно эти модели оказались на вершине, какие технологии помогли им обойти конкурентов и что это значит для рынка - разбираемся подробно. Мало кто знает, что успех GWM может изменить расстановку сил в автоспорте уже в ближайшие годы.

Международная команда GWM неожиданно заняла все призовые места в ралли «Такла-Макан 2026» среди серийных автомобилей. Почему именно эти модели оказались на вершине, какие технологии помогли им обойти конкурентов и что это значит для рынка - разбираемся подробно. Мало кто знает, что успех GWM может изменить расстановку сил в автоспорте уже в ближайшие годы.

Для российских автолюбителей новость о триумфе Tank 700 и GWM Poer на ралли «Такла-Макан 2026» - не просто очередная победа на международной арене. Это сигнал о том, что китайские бренды уверенно закрепляются в сегменте внедорожников и пикапов, демонстрируя не только технологический прогресс, но и реальную надежность в экстремальных условиях. Команда GWM смогла не только пройти сложнейший маршрут, но и занять весь пьедестал в категории серийных автомобилей.

В этом году маршрут ралли-рейда пролегал по суровым ландшафтам северо-западного Китая: участникам пришлось преодолеть пустыни Гоби и Такла-Макан, а также горные перевалы Тянь-Шаня. Общая дистанция составила 7500 километров, из которых 3400 км - это спецучастки, где проверялись не только скорость, но и выносливость техники. В категории T2.E победу одержал гибридный Tank 700, в T2.1 - GWM Poer с V6, а в T2.3 - GWM Poer с двухлитровым мотором. Всего за GWM выступали 12 экипажей на моделях Tank 500, Tank 700, Tank 300 и GWM Poer, и все они успешно дошли до финиша без технических сходов.

Такой результат стал неожиданностью для многих экспертов: еще недавно китайские автомобили воспринимались как компромиссный выбор, но теперь они уверенно конкурируют с признанными мировыми брендами. По информации Autonews, успех GWM объясняется не только грамотной подготовкой команд, но и постоянным развитием технологий - гибридные силовые установки, современные системы полного привода и усиленная подвеска позволили автомобилям выдержать экстремальные нагрузки. Важно отметить, что ни одна из машин не сошла с дистанции, что редко встречается даже среди именитых участников.

Планы GWM на будущее выглядят амбициозно: компания уже заявила о намерении выйти на старт ралли «Дакар» в 2027 году, а также продолжить участие в других крупных соревнованиях, включая «Шелковый путь». В 2025 году экипаж на Tank 300 уже стал лучшим в зачете «Гранд Тур», что подтверждает стабильность результатов. Интересно, что растущий интерес к китайским внедорожникам и пикапам отмечается и на российском рынке: многие покупатели все чаще рассматривают эти модели как альтернативу привычным брендам. В этом контексте стоит обратить внимание на обзор выгодных кроссоверов для ввоза через Киргизию, где также фигурируют китайские производители.

Если исходить из представленной информации, успех GWM на «Такла-Макан 2026» может стать отправной точкой для дальнейшего роста доверия к китайским автомобилям в России. Для справки: Tank 700 - это гибридный внедорожник с продвинутой системой полного привода, а GWM Poer - пикап, который уже зарекомендовал себя на рынке благодаря сочетанию мощности и надежности. В условиях, когда конкуренция среди производителей только усиливается, такие победы способны изменить отношение к марке и повлиять на выбор покупателей. Судя по всему, в ближайшие годы китайские бренды будут только наращивать свое присутствие как в автоспорте, так и на гражданском рынке.

Упомянутые модели: Great Wall Poer, TANK 700
Упомянутые марки: Great Wall, TANK
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Грейт Вол, Тэнк

Похожие материалы Грейт Вол, Тэнк

В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
Tenet Plus L6: российский кроссовер с необычным дизайном и стартом продаж в 2026
Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Астрахань Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться