Конец стереотипа о «китайском компромиссе»: как победа Tank и Poer в пустыне меняет отношение к брендам из Поднебесной

19 июня 2026, 14:49
Tank 700 и GWM Poer заняли весь пьедестал на ралли «Такла-Макан 2026» среди серийных авто
Tank 700 и GWM Poer заняли весь пьедестал на ралли «Такла-Макан 2026» среди серийных авто
Международная команда GWM неожиданно заняла все призовые места в ралли «Такла-Макан 2026» среди серийных автомобилей. Почему именно эти модели оказались на вершине, какие технологии помогли им обойти конкурентов и что это значит для рынка - разбираемся подробно. Мало кто знает, что успех GWM может изменить расстановку сил в автоспорте уже в ближайшие годы.
Для российских автолюбителей новость о триумфе Tank 700 и GWM Poer на ралли «Такла-Макан 2026» - не просто очередная победа на международной арене. Это сигнал о том, что китайские бренды уверенно закрепляются в сегменте внедорожников и пикапов, демонстрируя не только технологический прогресс, но и реальную надежность в экстремальных условиях. Команда GWM смогла не только пройти сложнейший маршрут, но и занять весь пьедестал в категории серийных автомобилей.
В этом году маршрут ралли-рейда пролегал по суровым ландшафтам северо-западного Китая: участникам пришлось преодолеть пустыни Гоби и Такла-Макан, а также горные перевалы Тянь-Шаня. Общая дистанция составила 7500 километров, из которых 3400 км - это спецучастки, где проверялись не только скорость, но и выносливость техники. В категории T2.E победу одержал гибридный Tank 700, в T2.1 - GWM Poer с V6, а в T2.3 - GWM Poer с двухлитровым мотором. Всего за GWM выступали 12 экипажей на моделях Tank 500, Tank 700, Tank 300 и GWM Poer, и все они успешно дошли до финиша без технических сходов.
Такой результат стал неожиданностью для многих экспертов: еще недавно китайские автомобили воспринимались как компромиссный выбор, но теперь они уверенно конкурируют с признанными мировыми брендами. По информации Autonews, успех GWM объясняется не только грамотной подготовкой команд, но и постоянным развитием технологий - гибридные силовые установки, современные системы полного привода и усиленная подвеска позволили автомобилям выдержать экстремальные нагрузки. Важно отметить, что ни одна из машин не сошла с дистанции, что редко встречается даже среди именитых участников.
Планы GWM на будущее выглядят амбициозно: компания уже заявила о намерении выйти на старт ралли «Дакар» в 2027 году, а также продолжить участие в других крупных соревнованиях, включая «Шелковый путь». В 2025 году экипаж на Tank 300 уже стал лучшим в зачете «Гранд Тур», что подтверждает стабильность результатов. Интересно, что растущий интерес к китайским внедорожникам и пикапам отмечается и на российском рынке: многие покупатели все чаще рассматривают эти модели как альтернативу привычным брендам. В этом контексте стоит обратить внимание на обзор выгодных кроссоверов для ввоза через Киргизию, где также фигурируют китайские производители.
Если исходить из представленной информации, успех GWM на «Такла-Макан 2026» может стать отправной точкой для дальнейшего роста доверия к китайским автомобилям в России. Для справки: Tank 700 - это гибридный внедорожник с продвинутой системой полного привода, а GWM Poer - пикап, который уже зарекомендовал себя на рынке благодаря сочетанию мощности и надежности. В условиях, когда конкуренция среди производителей только усиливается, такие победы способны изменить отношение к марке и повлиять на выбор покупателей. Судя по всему, в ближайшие годы китайские бренды будут только наращивать свое присутствие как в автоспорте, так и на гражданском рынке.
Похожие материалы Грейт Вол, Тэнк
-
18.06.2026, 09:07
GWM Poer с механикой выходит на рынок: старт продаж и новая цена
Китайский пикап GWM Poer теперь доступен с механической коробкой передач, и это сразу снизило цену на модель. В России стартуют продажи новой версии, которая оказалась заметно дешевле автоматической. Почему это важно для покупателей, какие опции доступны и что изменилось в комплектациях - разбираемся подробно. Мало кто знает, что дизельные версии продаются только в топе, а бензиновые - в разных вариантах.Читать далее
-
17.06.2026, 15:53
GWM Poer с механикой: старт продаж в России и снижение цены на 250 тысяч рублей
На российском рынке появляется долгожданная новинка - GWM Poer с механической коробкой передач. Теперь базовая версия стала дешевле на 250 тысяч рублей, а комплектация «Комфорт» включает все необходимое для работы и отдыха. Почему это событие может изменить выбор многих автолюбителей и что еще важно знать о новом предложении - разбираемся подробно.Читать далее
-
13.05.2026, 17:12
Great Wall KingKong Poer исчез с российского рынка: поставки остановлены
Неожиданно для многих, популярный пикап Great Wall KingKong Poer больше не продается в России. Модель исчезла с сайтов дилеров, а компания объяснила причины такого шага. Что будет с сервисом и запчастями, какие риски ждут владельцев - разбираемся, почему ситуация обострилась именно сейчас.Читать далее
-
03.05.2026, 17:57
Пекинский автосалон 2026: пять новых гибридов с рекордным запасом хода
С 24 апреля в Пекине проходит международный автосалон, где представили пять ключевых новинок для России. Эксперты выделили модели с уникальными технологиями и рекордным запасом хода. Почему эти автомобили могут изменить привычные стандарты и что ждет рынок - разбираемся подробно. Мало кто знает, что часть моделей уже готовят к российской сборке.Читать далее
-
09.04.2026, 18:29
Какие китайские автомобили признаны самыми выносливыми и долговечными
В 2026 году китайские автомобили перестали быть компромиссом: эксперты и владельцы выделили восемь моделей, которые реже других требуют ремонта и способны служить дольше. Почему именно эти машины оказались в топе и как продлить их ресурс - рассказываем в материале.Читать далее
-
06.04.2026, 10:59
Цены на Tank 700 в России выросли: новые комплектации и гибридные технологии
В России заметно изменились цены на внедорожник Tank 700: теперь базовая версия исчезла, а стоимость новых комплектаций выросла почти на 10%. Почему дилеры пересмотрели прайс-листы, какие моторы теперь доступны и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.03.2026, 17:17
Сравнение бензинового и дизельного GWM Poer: цены, расход, эксплуатация
Сравнили две версии GWM Poer: бензиновую и дизельную. Разобрали, как отличаются цены, расход топлива, удобство зимой и нюансы эксплуатации. Какие плюсы и минусы скрывают моторы, и что важно знать перед покупкой - мало кто обращает внимание на детали. Эксперты объяснили, почему выбор двигателя влияет на кошелек и комфорт.Читать далее
-
17.03.2026, 08:59
Tank 700: опыт владельца после 25 000 км и пяти месяцев в Москве
Владелец Tank 700 делится личными наблюдениями после пяти месяцев и 25 тысяч километров. Какие плюсы и минусы выявились в реальной эксплуатации, что удивило, а что разочаровало - подробный разбор. Почему этот внедорожник обсуждают все чаще и что важно знать перед покупкой - в материале.Читать далее
-
05.03.2026, 18:11
Great Wall показал Tank 700 Hi4-Z: гибридный внедорожник с запасом хода 190 км
Great Wall официально рассекретил гибридный Tank 700 Hi4-Z: первые фото уже появились, а характеристики удивляют даже опытных водителей. Почему этот внедорожник может изменить рынок, какие детали скрывают производители и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
04.03.2026, 08:44
Названы пять самых дорогих автомобилей в России: список и реальные цены на 2026 год
Эксперт назвал топ-5 самых дорогих машин, которые официально продаются в России. В списке - только свежие модели, и все они стоят дороже 8 миллионов рублей. Почему эти авто оказались на вершине рейтинга, какие скидки дают дилеры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Грейт Вол, Тэнк
-
18.06.2026, 09:07
GWM Poer с механикой выходит на рынок: старт продаж и новая цена
Китайский пикап GWM Poer теперь доступен с механической коробкой передач, и это сразу снизило цену на модель. В России стартуют продажи новой версии, которая оказалась заметно дешевле автоматической. Почему это важно для покупателей, какие опции доступны и что изменилось в комплектациях - разбираемся подробно. Мало кто знает, что дизельные версии продаются только в топе, а бензиновые - в разных вариантах.Читать далее
-
17.06.2026, 15:53
GWM Poer с механикой: старт продаж в России и снижение цены на 250 тысяч рублей
На российском рынке появляется долгожданная новинка - GWM Poer с механической коробкой передач. Теперь базовая версия стала дешевле на 250 тысяч рублей, а комплектация «Комфорт» включает все необходимое для работы и отдыха. Почему это событие может изменить выбор многих автолюбителей и что еще важно знать о новом предложении - разбираемся подробно.Читать далее
-
13.05.2026, 17:12
Great Wall KingKong Poer исчез с российского рынка: поставки остановлены
Неожиданно для многих, популярный пикап Great Wall KingKong Poer больше не продается в России. Модель исчезла с сайтов дилеров, а компания объяснила причины такого шага. Что будет с сервисом и запчастями, какие риски ждут владельцев - разбираемся, почему ситуация обострилась именно сейчас.Читать далее
-
03.05.2026, 17:57
Пекинский автосалон 2026: пять новых гибридов с рекордным запасом хода
С 24 апреля в Пекине проходит международный автосалон, где представили пять ключевых новинок для России. Эксперты выделили модели с уникальными технологиями и рекордным запасом хода. Почему эти автомобили могут изменить привычные стандарты и что ждет рынок - разбираемся подробно. Мало кто знает, что часть моделей уже готовят к российской сборке.Читать далее
-
09.04.2026, 18:29
Какие китайские автомобили признаны самыми выносливыми и долговечными
В 2026 году китайские автомобили перестали быть компромиссом: эксперты и владельцы выделили восемь моделей, которые реже других требуют ремонта и способны служить дольше. Почему именно эти машины оказались в топе и как продлить их ресурс - рассказываем в материале.Читать далее
-
06.04.2026, 10:59
Цены на Tank 700 в России выросли: новые комплектации и гибридные технологии
В России заметно изменились цены на внедорожник Tank 700: теперь базовая версия исчезла, а стоимость новых комплектаций выросла почти на 10%. Почему дилеры пересмотрели прайс-листы, какие моторы теперь доступны и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.03.2026, 17:17
Сравнение бензинового и дизельного GWM Poer: цены, расход, эксплуатация
Сравнили две версии GWM Poer: бензиновую и дизельную. Разобрали, как отличаются цены, расход топлива, удобство зимой и нюансы эксплуатации. Какие плюсы и минусы скрывают моторы, и что важно знать перед покупкой - мало кто обращает внимание на детали. Эксперты объяснили, почему выбор двигателя влияет на кошелек и комфорт.Читать далее
-
17.03.2026, 08:59
Tank 700: опыт владельца после 25 000 км и пяти месяцев в Москве
Владелец Tank 700 делится личными наблюдениями после пяти месяцев и 25 тысяч километров. Какие плюсы и минусы выявились в реальной эксплуатации, что удивило, а что разочаровало - подробный разбор. Почему этот внедорожник обсуждают все чаще и что важно знать перед покупкой - в материале.Читать далее
-
05.03.2026, 18:11
Great Wall показал Tank 700 Hi4-Z: гибридный внедорожник с запасом хода 190 км
Great Wall официально рассекретил гибридный Tank 700 Hi4-Z: первые фото уже появились, а характеристики удивляют даже опытных водителей. Почему этот внедорожник может изменить рынок, какие детали скрывают производители и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
04.03.2026, 08:44
Названы пять самых дорогих автомобилей в России: список и реальные цены на 2026 год
Эксперт назвал топ-5 самых дорогих машин, которые официально продаются в России. В списке - только свежие модели, и все они стоят дороже 8 миллионов рублей. Почему эти авто оказались на вершине рейтинга, какие скидки дают дилеры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее