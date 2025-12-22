TANK в России: три года успеха или просто удачный маркетинг? Вот что скрывается за цифрами

TANK отмечает три года на российском рынке: как бренд изменил сегмент внедорожников

TANK за три года стал заметным игроком среди внедорожников. Продажи растут, дилерская сеть расширяется. Почему россияне выбирают этот бренд? В чем секрет его популярности - читайте в нашем материале.

TANK за три года стал заметным игроком среди внедорожников. Продажи растут, дилерская сеть расширяется. Почему россияне выбирают этот бренд? В чем секрет его популярности - читайте в нашем материале.

Три года назад на российском рынке появился бренд TANK, и с тех пор его внедорожники стали неотъемлемой частью городских и загородных дорог. Как сообщает abiznews, с февраля 2023 года автомобили TANK уверенно заняли свою нишу, предложив покупателям не только классическую проходимость, но и уровень комфорта, который раньше был редкостью для рамных внедорожников.

Секрет успеха бренда кроется в грамотном сочетании технологий и адаптации к российским условиям. Модельный ряд TANK включает как бензиновые версии, так и гибриды на собственной платформе Hi4-T. За три года россияне приобрели более 58 тысяч автомобилей этой марки, причем почти половина продаж пришлась на TANK 300. Эта модель быстро стала хитом, а осенью 2025 года получила обновление: изменился дизайн, улучшилась шумоизоляция, добавились новые опции для комфорта и безопасности.

В 2025 году на рынок вышел TANK 400 - просторный внедорожник с современными мультимедийными возможностями. Его уже выбрали свыше двух тысяч владельцев, оценив универсальность для семьи и города. Не менее заметен TANK 500, который предлагает сразу несколько вариантов силовых установок, включая бензиновый V6 и гибриды. Спрос на эту модель стабильно высок: с 2023 года реализовано более 23 тысяч машин. Флагман линейки - TANK 700 - за год нашел полторы тысячи покупателей, привлекая их премиальным оснащением и технологичными решениями.

Премии и признание не заставили себя ждать. В 2025 году TANK 400 стал лауреатом сразу в нескольких номинациях премии «Новинка года» от Авто.ру, а TANK 700 был отмечен как лучший внедорожник по версии Гран-при «За рулем». Эксперты и автолюбители высоко оценили и другие модели бренда, что только укрепило позиции TANK на рынке.

Бренд активно участвует в жизни страны: партнерство с Московской школой управления Сколково, поддержка крупных форумов и участие в спортивных мероприятиях вроде «Гонки Героев» и ралли «Шелковый путь» сделали TANK заметным не только на дорогах, но и в общественной жизни. Внедорожники марки успешно прошли испытания на сложных маршрутах, доказав свою надежность и выносливость.

Сообщество владельцев TANK в России насчитывает уже более 36 тысяч человек, объединяя энтузиастов из сотен городов. Пользователи активно делятся опытом через мобильное приложение GWM, а бренд регулярно организует закрытые мероприятия для самых преданных клиентов. В декабре 2025 года в Москве прошло очередное такое событие, где руководство концерна поблагодарило владельцев за лояльность и пообещало новые встречи.

Важной частью стратегии TANK стала адаптация автомобилей к российскому климату. Машины проходят длительные испытания на севере страны, получают усиленную антикоррозийную защиту и расширенный зимний пакет. Сервисная программа включает пятилетнюю поддержку, гарантию и постгарантийное обслуживание. За три года дилерская сеть выросла до 67 центров в 49 городах, что обеспечило доступность бренда по всей России. Особенно сильные позиции TANK занимает на Дальнем Востоке и в Сибири, где ценят надежность и проходимость.

Если Вы не знали, TANK - это премиальный бренд внедорожников, принадлежащий китайскому автогиганту Great Wall Motor. Компания известна своими инновациями в области гибридных технологий и адаптацией продукции под разные рынки. В России бренд делает ставку на сочетание технологичности, комфорта и выносливости, что позволило ему быстро завоевать доверие покупателей. Great Wall Motor активно инвестирует в развитие дилерской сети и сервисных программ, что способствует росту популярности TANK среди российских автолюбителей.

Напомним, ранее мы рассказывали об успехах другого игрока рынка - TENET. За четыре месяца эта марка реализовала 30 тысяч автомобилей и стремительно расширила дилерскую сеть по всей стране. Подробнее о том, как TENET удивил экспертов и покупателей, читайте в нашем материале здесь.