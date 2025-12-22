TANK в России: три года успеха или просто удачный маркетинг? Вот что скрывается за цифрами

22 декабря 2025, 22:59
TANK отмечает три года на российском рынке: как бренд изменил сегмент внедорожников
TANK отмечает три года на российском рынке: как бренд изменил сегмент внедорожников
TANK за три года стал заметным игроком среди внедорожников. Продажи растут, дилерская сеть расширяется. Почему россияне выбирают этот бренд? В чем секрет его популярности - читайте в нашем материале.
Три года назад на российском рынке появился бренд TANK, и с тех пор его внедорожники стали неотъемлемой частью городских и загородных дорог. Как сообщает abiznews, с февраля 2023 года автомобили TANK уверенно заняли свою нишу, предложив покупателям не только классическую проходимость, но и уровень комфорта, который раньше был редкостью для рамных внедорожников.
Секрет успеха бренда кроется в грамотном сочетании технологий и адаптации к российским условиям. Модельный ряд TANK включает как бензиновые версии, так и гибриды на собственной платформе Hi4-T. За три года россияне приобрели более 58 тысяч автомобилей этой марки, причем почти половина продаж пришлась на TANK 300. Эта модель быстро стала хитом, а осенью 2025 года получила обновление: изменился дизайн, улучшилась шумоизоляция, добавились новые опции для комфорта и безопасности.
В 2025 году на рынок вышел TANK 400 - просторный внедорожник с современными мультимедийными возможностями. Его уже выбрали свыше двух тысяч владельцев, оценив универсальность для семьи и города. Не менее заметен TANK 500, который предлагает сразу несколько вариантов силовых установок, включая бензиновый V6 и гибриды. Спрос на эту модель стабильно высок: с 2023 года реализовано более 23 тысяч машин. Флагман линейки - TANK 700 - за год нашел полторы тысячи покупателей, привлекая их премиальным оснащением и технологичными решениями.
Премии и признание не заставили себя ждать. В 2025 году TANK 400 стал лауреатом сразу в нескольких номинациях премии «Новинка года» от Авто.ру, а TANK 700 был отмечен как лучший внедорожник по версии Гран-при «За рулем». Эксперты и автолюбители высоко оценили и другие модели бренда, что только укрепило позиции TANK на рынке.
Бренд активно участвует в жизни страны: партнерство с Московской школой управления Сколково, поддержка крупных форумов и участие в спортивных мероприятиях вроде «Гонки Героев» и ралли «Шелковый путь» сделали TANK заметным не только на дорогах, но и в общественной жизни. Внедорожники марки успешно прошли испытания на сложных маршрутах, доказав свою надежность и выносливость.
Сообщество владельцев TANK в России насчитывает уже более 36 тысяч человек, объединяя энтузиастов из сотен городов. Пользователи активно делятся опытом через мобильное приложение GWM, а бренд регулярно организует закрытые мероприятия для самых преданных клиентов. В декабре 2025 года в Москве прошло очередное такое событие, где руководство концерна поблагодарило владельцев за лояльность и пообещало новые встречи.
Важной частью стратегии TANK стала адаптация автомобилей к российскому климату. Машины проходят длительные испытания на севере страны, получают усиленную антикоррозийную защиту и расширенный зимний пакет. Сервисная программа включает пятилетнюю поддержку, гарантию и постгарантийное обслуживание. За три года дилерская сеть выросла до 67 центров в 49 городах, что обеспечило доступность бренда по всей России. Особенно сильные позиции TANK занимает на Дальнем Востоке и в Сибири, где ценят надежность и проходимость.
Если Вы не знали, TANK - это премиальный бренд внедорожников, принадлежащий китайскому автогиганту Great Wall Motor. Компания известна своими инновациями в области гибридных технологий и адаптацией продукции под разные рынки. В России бренд делает ставку на сочетание технологичности, комфорта и выносливости, что позволило ему быстро завоевать доверие покупателей. Great Wall Motor активно инвестирует в развитие дилерской сети и сервисных программ, что способствует росту популярности TANK среди российских автолюбителей.
Напомним, ранее мы рассказывали об успехах другого игрока рынка - TENET. За четыре месяца эта марка реализовала 30 тысяч автомобилей и стремительно расширила дилерскую сеть по всей стране. Подробнее о том, как TENET удивил экспертов и покупателей, читайте в нашем материале здесь.
Похожие материалы Тэнк, Грейт Вол
-
23.12.2025, 10:41
Stellantis отзывает Ram 2500-5500 из-за риска отключения подушки и системы стабилизации
Ram отзывает десятки тысяч пикапов из-за сбоя в электронике. Водители могут остаться без защиты в аварии. Подробности о масштабной сервисной кампании держатся в секрете. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок. Следите за развитием событий.Читать далее
-
23.12.2025, 10:23
В Петербурге дилеры XCITE распродают тестовые автомобили из-за дефицита новых
Петербургские автосалоны столкнулись с нехваткой новых XCITE. Покупателям предлагают тестовые машины. Почему исчезают популярные модели? Что ждет рынок дальше? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 10:17
Редкий Chevrolet Impala 1964 года десятилетиями ржавел под открытым небом в США
Chevrolet Impala 1964 года долгие годы стоял заброшенным. Его кузов покрыт ржавчиной, а салон требует полной переделки. Машина ищет нового владельца, готового вернуть ей былую славу. История этого авто - пример того, как легко забыть легенду. Но сможет ли кто-то вдохнуть в нее новую жизнь?Читать далее
-
23.12.2025, 10:07
Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2
Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.Читать далее
-
23.12.2025, 09:59
Американец удивился парковке в Китае: авто блокируют, если не оплатить стоянку
В Китае парковка может обернуться неожиданностью для иностранцев. Местные системы не прощают забывчивости. Обычные способы оплаты здесь не работают. Турист из США испытал на себе, как технологии меняют повседневную жизнь.Читать далее
-
23.12.2025, 09:54
Cub Drifter 2016 - уникальный кемпер с двойным складыванием для бездорожья и путешествий
Рынок кемперов постоянно пополняется новыми моделями, но опытные производители по-прежнему в цене. Cub Campers из Австралии - один из таких брендов. Компания с 1968 года создает прицепы для путешествий, которые славятся надежностью. Чем удивляет Cub Drifter 2016? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:37
Амберавто готовит к выходу два новых электрокара для России в 2026 году
В 2026 году Амберавто планирует расширить линейку электромобилей. Компания готовит кроссовер и хэтчбек. Новинки появятся в третьем квартале. Подробности о моделях пока держатся в секрете. Ожидается, что интерес к бренду вырастет.Читать далее
-
23.12.2025, 09:31
Prolite Evasion Eco 2026: новый легкий и доступный прицеп для семейных путешествий
Prolite Evasion Eco 2026 создан для семейных поездок. В нем найдется место для пятерых. Прицеп стал легче и дешевле. Внутри есть неожиданные решения. Узнайте, что скрывает новый дом на колесах.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:18
Зимняя мойка автомобиля: как избежать проблем с кузовом и замками
Зимой мыть машину не так просто, как кажется. Есть нюансы, которые могут удивить даже опытных водителей. Как часто стоит посещать мойку и почему важно выбирать правильную температуру воды? Узнайте, как сохранить лак и избежать неприятностей после процедуры.Читать далее
Похожие материалы Тэнк, Грейт Вол
-
23.12.2025, 10:41
Stellantis отзывает Ram 2500-5500 из-за риска отключения подушки и системы стабилизации
Ram отзывает десятки тысяч пикапов из-за сбоя в электронике. Водители могут остаться без защиты в аварии. Подробности о масштабной сервисной кампании держатся в секрете. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок. Следите за развитием событий.Читать далее
-
23.12.2025, 10:23
В Петербурге дилеры XCITE распродают тестовые автомобили из-за дефицита новых
Петербургские автосалоны столкнулись с нехваткой новых XCITE. Покупателям предлагают тестовые машины. Почему исчезают популярные модели? Что ждет рынок дальше? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 10:17
Редкий Chevrolet Impala 1964 года десятилетиями ржавел под открытым небом в США
Chevrolet Impala 1964 года долгие годы стоял заброшенным. Его кузов покрыт ржавчиной, а салон требует полной переделки. Машина ищет нового владельца, готового вернуть ей былую славу. История этого авто - пример того, как легко забыть легенду. Но сможет ли кто-то вдохнуть в нее новую жизнь?Читать далее
-
23.12.2025, 10:07
Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2
Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.Читать далее
-
23.12.2025, 09:59
Американец удивился парковке в Китае: авто блокируют, если не оплатить стоянку
В Китае парковка может обернуться неожиданностью для иностранцев. Местные системы не прощают забывчивости. Обычные способы оплаты здесь не работают. Турист из США испытал на себе, как технологии меняют повседневную жизнь.Читать далее
-
23.12.2025, 09:54
Cub Drifter 2016 - уникальный кемпер с двойным складыванием для бездорожья и путешествий
Рынок кемперов постоянно пополняется новыми моделями, но опытные производители по-прежнему в цене. Cub Campers из Австралии - один из таких брендов. Компания с 1968 года создает прицепы для путешествий, которые славятся надежностью. Чем удивляет Cub Drifter 2016? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:37
Амберавто готовит к выходу два новых электрокара для России в 2026 году
В 2026 году Амберавто планирует расширить линейку электромобилей. Компания готовит кроссовер и хэтчбек. Новинки появятся в третьем квартале. Подробности о моделях пока держатся в секрете. Ожидается, что интерес к бренду вырастет.Читать далее
-
23.12.2025, 09:31
Prolite Evasion Eco 2026: новый легкий и доступный прицеп для семейных путешествий
Prolite Evasion Eco 2026 создан для семейных поездок. В нем найдется место для пятерых. Прицеп стал легче и дешевле. Внутри есть неожиданные решения. Узнайте, что скрывает новый дом на колесах.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:18
Зимняя мойка автомобиля: как избежать проблем с кузовом и замками
Зимой мыть машину не так просто, как кажется. Есть нюансы, которые могут удивить даже опытных водителей. Как часто стоит посещать мойку и почему важно выбирать правильную температуру воды? Узнайте, как сохранить лак и избежать неприятностей после процедуры.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве