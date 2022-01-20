Танк «Пантера»: как немцы делали аналог Т-34 и что из этого вышло
Комиссия по изучению
По настоянию самого Гудериана в Германии была создана специальная комиссия для изучения советских танков. В неё вошли ведущие немецкие инженеры, включая Фердинанда Порше. Перед конструкторами поставили задачу создать на основе полученной информации новый танк, обладающий высокой защищённостью при относительно небольшой массе и хорошей динамике. Была особо подчёркнута необходимость использования наклонной брони. Проект получил условное название Panther – «Пантера».
Первая попытка
Первый вариант «Пантеры» был представлен компаний Daimler-Benz. Танк был откровенно похож на «Тридцатьчетвёрку» – как по устройству, так и внешне. Отличия были, особенно в ходовой части, но концепция была такой же. Адольфу Гитлеру танк понравился. Фюрер дал распоряжение заказать у «Даймлера» первые 200 машин. Однако, впоследствии заказ был отменён. Эксперты Рейха переубедили Гитлера сделать выбор в пользу конкурента, созданного MAN. Во-первых, несмотря на более сложное устройство, этот танк имел лучшие характеристики. Во-вторых, серьёзным аргументом послужило то, что по танку, очень похожему внешне на советский, могли бы часто по ошибке открывать огонь свои же.
Другой вариант
В итоге «Пантерой» стала машина, представленная фирмой «Мэн». По компоновке это был типичный представитель классической немецкой школы. Требование сделать броню наклонной было выполнено: лоб получил наклон в 55, а борта и корма – в 40 градусов. Толщина во многих местах была больше, чем у Т-34: до 80 миллиметров спереди, 40 – 50 по бокам, 40 сзади. Масса «Пантеры» составляла 46 тонн: в полтора раза больше, чем у «Тридцатьчетвёрки»! Но за счёт более мощного двигателя скорость была примерно такой же: 55 км/ч по шоссе.
Движок, кстати, был «Майбаховский», 700-сильный. Такой же двигатель ставили и на тяжёлые «Тигры». Великолепной на деле оказалась ходовая часть танка. Только вот в ремонте, особенно в полевых условиях, она была очень проблематичной.
На «Пантеру» установили 75-миллиметровое орудие KwK 42. Оно обеспечивало высокую – более 930 м/с – начальную скорость снаряда и обладало даже большим бронепробитием, чем 88-миллиметровое орудие «Тигра». Помимо пушки танк получил также пару пулемётов MG-34.
Отличные, но сложные
Производство «Пантер» стало совместным делом многих компаний. Выпускались они на заводах MAN, а также Daimler-Benz, Henschel и некоторых других. Но при этом различные детали и узлы танка поставлялись заводам более мелкими фирмами (их было более ста). В итоге было выпущено несколько серий «Пантер», причём отличия часто были весьма заметными.
Серийное производство началось в 1943 году – только через 1,5 года после начала разработки. На «Пантеры» возлагались большие надежды и не напрасно: танки действительно имели великолепные характеристики. Машины планировалось использовать в наступлении под Курском. Однако, выпущенные танки оказались «сырыми» и потребовали серьёзных доработок и изменений в конструкции. Как бы там ни было, в конце мая 43-го «Пантеры», наконец, начали поступать в войска. При этом возникла ещё одна проблема: танкисты потребовалось много времени на освоение новинки. Во многом на это повлиял «Пантеровский» бинокулярный прицел TZF 12, довольно сложный в использовании.
И с кем их сравнить?
На практике «Пантеры» оказались замечательными машинами. По мнению некоторых экспертов «Пантеры» стали лучшими средними танками Второй мировой. Да, технически они были сложными, но сложность эта себя оправдывала. Лобовая броня выдерживала большинство попаданий из 75-миллиметровых орудий. Борта, однако, на основных дистанциях боя пробивались без проблем. В свою очередь, орудие «Пантер» пробивало в лоб практически все советские танки и САУ. На Западном фронте положение союзников дополнительно осложнялось тем, что изначально они недооценили численность «Пантер», считая, что этих танков там будет немного.
Прямых аналогов у «Пантер» не было. Они были значительно тяжелее, чем Т-34, поэтому сравнивать их – не совсем корректно. По советской классификации «Пантеры» вообще относились к тяжёлым танкам. ИС-2 и немецкие «Тигры» же, напротив, имели намного большую массу и другое назначение, поэтому и с ними сравнивать «Пантеру» также было бы неверно.
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