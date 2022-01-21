Танк «Шерман»: почему он стал таким популярным у союзников
Исправление ошибок
К началу Второй мировой войны у Соединённых Штатов не было «нормальных», отвечающих требованиям времени, средних и тяжёлых танков. Существовали лишь неудачные и безнадёжно устаревшие танки M2, да и то в небольшом количестве. На их основе был экстренно создан танк M3. Эта машина была уже заметно лучше предшественника, хотя также имела определённые недостатки. В частности, основное, 75-миллиметровое орудие танка, устанавливалось не в башне, а в спонсоне в правой части корпуса и, соответственно, углы горизонтальной наводки у него были очень ограничены.
Производство M3 началось в июне 1941 года. Но ещё в конце августа 1940 были сформулированы точные требования к новому танку, который был бы лишён минусов M3 и стал бы полноценным противником немецким машинам. При этом планировалось использовать узлы M3, изменив общую компоновку танка. В частности, новинку собирались оснастить тем же орудием, но расположенным в «нормальной» вращающейся башне. Кроме того, определённое внимание уделили высоте машины: её нужно было уменьшить.
T6 и «Баран»
Первый прототип появился через год: в сентябре 1941 года. Опытный танк был выпущен в единственном экземпляре и получил название T6. Все пожелания были учтены. В процессе изучения машина получила определённые доработки и изменения, после чего пошла в серию под наименованием M4. Интересно, что в это же время на основе M3 был создан канадский вариант среднего танка, названный «Ram» («Баран»).
«Баранов» построили почти 2 000 экземпляров, но все они использовались только для учебных целей или послужили базой для других машин, так как было очевидно: конкуренцию немецким танкам на поле боя они составить бы не смогли. Одним из самых весомых недостатков стали слабые пушки: 40-миллиметровые на первых танках и 57-миллиметровые на последующих.
Рождение знаменитого «Шермана»
В феврале 1942 года началось серийное производство танков M4. Производились они на нескольких заводах, включая Generals Motors, Ford и Chrysler. Впоследствии появились различные модификации танков, а всего «Шерманов» построили почти 50 000. Название «Шерман», кстати, машины получили в честь Уильяма Шермана – генерала времён Гражданской войны, воевавшего на стороне Севера. Причём изначально новые танки так по каким-то соображениям прозвали англичане.
Технические подробности
«Шерман» весил около 30 тонн. Толщина брони корпуса во лбе составляла 51 миллиметр при наклоне, в основном, 56 градусов. Для сравнения Т-34 имел лоб в 45 мм с наклоном до 60. Бока M4 по толщине были немного меньше, чем у «Тридцатьчетвёрки»: 38 миллиметров, и наклона, в отличие от советского танка, у них не было. Корма имела ту же толщину, что и борта, и наклон всего в 10 градусов.
А вот башня «Шермана» была более защищённой, чем у «обычного» Т-34. Её броня была примерно сопоставима с Т-34-85: лоб в 76 мм, борт – в 51. Броня американских танков тех лет несколько уступала по своей прочности броне немецкой и советской, однако давала меньше осколков при попадании снаряда. Следует также отметить, что «Шерман» был, всё же, немного высоковат, хотя и заметно ниже, чем M3.
Конструкторы попытались сделать M4 ремонтопригодным, в том числе, в полевых условиях. Для этого было решено расположить трансмиссию машины спереди, а также оснастить её легко снимающейся крышкой. Однако, это привело к тому, что пробитие нижней части передней брони сразу же выводило трансмиссию из строя, в результате чего танк обездвиживался. Кроме того, в этом случае был риск, что экипаж получит ожоги от трансмиссионного масла.
Помимо трансмиссии, и некоторые другие узлы «Шермана» легко получали повреждения в бою. На первых M4 были не редкостью взрывы боеукладок из-за их расположения, но впоследствии этот недостаток устранили. Надёжность у танка была очень высокой. Небоевых потерь в результате поломок было крайне мало. M4 считается самым надёжным средним танков Второй мировой.
Помимо высокой надёжности, ещё одной особенностью M4 был комфорт экипажа. Внутри «Шермана» было удобнее, чем в немецких средних танках и намного удобнее, чем в советском Т-34.
Что касается вооружения, то, как уже было отмечено, «Шерманы» оснащались 75-миллиметровым орудием – «средненьким» по своим характеристикам. Оно слегка уступало советской танковой пушке Ф-34. За счёт гидравлического привода башня танка вращалась быстрее, чем у Pz.IV и наводилось намного точнее, чем у Т-34, однако, гидравлика была более пожароопасной. Пулемёта у «Шерманов» имелось три: один – калибром 12,7 миллиметров и два 7,62 мм.
Двигатели ставили бензиновые, мощностью 400 лошадиных сил. По шоссе танки разгонялись до 48 км/ч: меньше, чем Т-34.
Итоговая оценка
В итоге M4 можно считать добротными «средненькими» машинами, обладающими как определёнными плюсами, так и некоторыми минусами. Но главное, что могли успешно бороться с Pz. IV – самыми распространёнными средними танками Рейха.
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