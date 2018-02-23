23 февраля 2018, 14:59

Танк-газонокосилка RidgeRunner

Американская компания Alamo Industrial выпустила универсальную промышленную газонокосилку RidgeRunner, которая выглядит как мини-танк. С ее помощью можно выкашивать придорожные газоны и откосы автомагистралей.
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  Танк-газонокосилка RidgeRunner Танк-газонокосилка RidgeRunner Танк-газонокосилка RidgeRunner Танк-газонокосилка RidgeRunner Танк-газонокосилка RidgeRunner
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фото
  
Газонокосилка RidgeRunner управляется дистанционно при помощи пульта. На нем «водитель» тумблерами и джойстиком задает скорость движения, высоту среза, время работы и силу радиосигнала. Установки отображаются на небольшом светодиодном дисплее. Также на нем есть индикатор уровня заряда аккумулятора, питающего пульт ДУ. 

Газонокосилка предназначена для обработки больших полей или придорожных газонов. Благодаря особому строению гусеничных траков, газонокосилка может работать на 50-градусных уклонах. При этом она срезает траву как при движении вперед, так и назад. Вес танка – 450 килограмм. Открытая конструкция газонокосилки облегчает ее обслуживание.

Аппарат оснащен 24-сильным двухцилиндровым бензиновым двигателем. Два сменных топливных бака вмещают по 10 литров каждый. Этого количества хватает на 4 – 5 часов работы. В комплекте идет еще один запасной бак.

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Танк-газонокосилка RidgeRunner
Газонокосилка RidgeRunner управляется дистанционно при помощи пульта. На нем «водитель» тумблерами и джойстиком задает скорость движения, высоту среза, время работы и силу радиосигнала. Установки отображаются на небольшом светодиодном дисплее. Также на нем есть индикатор уровня заряда аккумулятора, питающего пульт ДУ. Газонокосилка предназначена для обработки больших полей или придорожных газонов. Благодаря особому строению гусеничных траков, газонокосилка может работать на 50-градусных уклонах. При этом она срезает траву как при движении вперед, так и назад. Вес танка – 450 килограмм. Открытая конструкция газонокосилки облегчает ее обслуживание.Аппарат оснащен 24-сильным двухцилиндровым бензиновым двигателем. Два сменных топливных бака вмещают по 10 литров каждый. Этого количества хватает на 4 – 5 часов работы. В комплекте идет еще один запасной бак.
2018-02-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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