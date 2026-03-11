Вышло исследование, что лучше выбрать: Volkswagen Taos и Tiguan — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 10:49

Volkswagen Taos и Tiguan: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге

Volkswagen Taos и Tiguan: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге

Вышло исследование, что лучше выбрать: Volkswagen Taos и Tiguan — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

Volkswagen Taos и Tiguan: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге

Сравнение Volkswagen Taos и Tiguan на одной платформе выявило неожиданные различия в деталях, которые могут повлиять на выбор автомобиля. Особое внимание уделено эргономике, материалам отделки и возможностям мультимедийных систем. Анализ актуален для тех, кто рассматривает покупку кроссовера в 2026 году.

Сравнение Volkswagen Taos и Tiguan на одной платформе выявило неожиданные различия в деталях, которые могут повлиять на выбор автомобиля. Особое внимание уделено эргономике, материалам отделки и возможностям мультимедийных систем. Анализ актуален для тех, кто рассматривает покупку кроссовера в 2026 году.

Сравнение Volkswagen Taos и Tiguan сегодня особенно актуально для тех, кто выбирает между моделями на платформе MQB. Несмотря на схожую техническую базу, различия в деталях могут серьезно повлиять на комфорт и удобство эксплуатации в повседневной жизни.

Габариты автомобилей сопоставимы, но имеют важные нюансы: длина Tiguan составляет 4426 мм, Taos — 4417 мм, ширина — 1809 мм у Тигуана против 1841 мм у Таоса, из-за чего последний выглядит более массивным, хотя по факту разница в размерах невелика. При этом Тигуан заметно выше — 1703 мм против 1600 мм у Таоса, что придает ему более классический внедорожный облик. Внешне оба кроссовера выглядят современно: округлые формы уходят в прошлое, уступая место более строгим и квадратным линиям, но Тигуан сохраняет больше плавности, тогда как Таос кажется угловатым и брутальным.

Фото: Volkswagen

В салоне подходы к материалам и организации пространства различаются кардинально. В Tiguan используются мягкий пластик и плавные формы, что создает ощущение премиальности, тогда как в Таосе напротив преобладает твердый пластик, но благодаря продуманной компоновке и наличию мягких вставок в зонах контакта с кожей дискомфорта не возникает. Органайзеры и кармашки в Taos обеспечивают удобство, особенно для хранения мелочей и гаджетов. Однако главным отличием становится приборная панель.

В Tiguan классические стрелочные приборы с хромированными элементами выглядят строго и стильно, тогда как в Таосе базовая 8-дюймовая цифровая панель вызывает вопросы из-за растянутой графики и отсутствия возможности смены цвета, что ограничивает индивидуализацию. Только в топ-комплектациях появляется 10-дюймовая панель, аналогичная Tiguan, и это может стать определяющим фактором для тех, кто ценит визуальный комфорт и функциональность приборки. Мультимедийная система в Таосе приятно удивляет скоростью и качеством звучания, особенно если сравнивать с японскими конкурентами, однако ассортимент приложений пока ограничен — доступны только Яндекс Навигатор и базовые сервисы, хотя энтузиасты рассчитывают на расширение функционала через прошивки в будущем.

По динамике, свободному пространству и управляемости автомобили близки, но есть нюансы в конструкции подвески: на полноприводных версиях Taos использует торсионную балку сзади, что делает его жестче на неровностях, тогда как Tiguan оснащается многорычажной подвеской, обеспечивая лучший комфорт на плохих дорогах. Оба кроссовера предлагают разумное соотношение цены и оснащения для своего сегмента, что делает их привлекательными для покупки.

В итоге выбор между Volkswagen Taos и Tiguan сводится к личным предпочтениям: Tiguan — это сбалансированный выбор с комфортной подвеской и качественными материалами отделки, а Taos привлекает современным дизайном и продуманной эргономикой, хотя требует готовности мириться с жестким пластиком и особенностями комплектации приборной панели. Оба автомобиля заслуживают внимания, но нюансы оснащения могут сыграть решающую роль при покупке.

Упомянутые модели: Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р), Volkswagen Taos (от 1 856 900 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Ростов-на-Дону Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться