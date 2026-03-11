Вышло исследование, что лучше выбрать: Volkswagen Taos и Tiguan — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

11 марта 2026, 10:49
Volkswagen Taos и Tiguan: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Сравнение Volkswagen Taos и Tiguan на одной платформе выявило неожиданные различия в деталях, которые могут повлиять на выбор автомобиля. Особое внимание уделено эргономике, материалам отделки и возможностям мультимедийных систем. Анализ актуален для тех, кто рассматривает покупку кроссовера в 2026 году.
Сравнение Volkswagen Taos и Tiguan сегодня особенно актуально для тех, кто выбирает между моделями на платформе MQB. Несмотря на схожую техническую базу, различия в деталях могут серьезно повлиять на комфорт и удобство эксплуатации в повседневной жизни.
Габариты автомобилей сопоставимы, но имеют важные нюансы: длина Tiguan составляет 4426 мм, Taos — 4417 мм, ширина — 1809 мм у Тигуана против 1841 мм у Таоса, из-за чего последний выглядит более массивным, хотя по факту разница в размерах невелика. При этом Тигуан заметно выше — 1703 мм против 1600 мм у Таоса, что придает ему более классический внедорожный облик. Внешне оба кроссовера выглядят современно: округлые формы уходят в прошлое, уступая место более строгим и квадратным линиям, но Тигуан сохраняет больше плавности, тогда как Таос кажется угловатым и брутальным.
В салоне подходы к материалам и организации пространства различаются кардинально. В Tiguan используются мягкий пластик и плавные формы, что создает ощущение премиальности, тогда как в Таосе напротив преобладает твердый пластик, но благодаря продуманной компоновке и наличию мягких вставок в зонах контакта с кожей дискомфорта не возникает. Органайзеры и кармашки в Taos обеспечивают удобство, особенно для хранения мелочей и гаджетов. Однако главным отличием становится приборная панель.
В Tiguan классические стрелочные приборы с хромированными элементами выглядят строго и стильно, тогда как в Таосе базовая 8-дюймовая цифровая панель вызывает вопросы из-за растянутой графики и отсутствия возможности смены цвета, что ограничивает индивидуализацию. Только в топ-комплектациях появляется 10-дюймовая панель, аналогичная Tiguan, и это может стать определяющим фактором для тех, кто ценит визуальный комфорт и функциональность приборки. Мультимедийная система в Таосе приятно удивляет скоростью и качеством звучания, особенно если сравнивать с японскими конкурентами, однако ассортимент приложений пока ограничен — доступны только Яндекс Навигатор и базовые сервисы, хотя энтузиасты рассчитывают на расширение функционала через прошивки в будущем.
По динамике, свободному пространству и управляемости автомобили близки, но есть нюансы в конструкции подвески: на полноприводных версиях Taos использует торсионную балку сзади, что делает его жестче на неровностях, тогда как Tiguan оснащается многорычажной подвеской, обеспечивая лучший комфорт на плохих дорогах. Оба кроссовера предлагают разумное соотношение цены и оснащения для своего сегмента, что делает их привлекательными для покупки.
В итоге выбор между Volkswagen Taos и Tiguan сводится к личным предпочтениям: Tiguan — это сбалансированный выбор с комфортной подвеской и качественными материалами отделки, а Taos привлекает современным дизайном и продуманной эргономикой, хотя требует готовности мириться с жестким пластиком и особенностями комплектации приборной панели. Оба автомобиля заслуживают внимания, но нюансы оснащения могут сыграть решающую роль при покупке.
