Тариф за парковку в центре города будет зависеть от массы автомобиля: эксперимент уже стартовал
С другой стороны, мэр пообещал скидки инвалидам, малоимущим и социальным работникам, которым машина нужна для работы. Новые тарифы за парковку позволят привлечь в городской бюджет порядка 600 тысяч евро в год. Эти средства направят на развитие общественного транспорта.
Как отметили журналисты Российской газеты, у нас плата за парковку зависит от типа транспортного средства - легковушки платят меньше, грузовики и автобусы – больше. Но тариф для малолитражек и больших внедорожников один и тот же. С другой стороны, при эвакуации цены почему-то зависят от мощности машины, а при проезде по платным дорогам - от высоты.
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