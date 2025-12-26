Петербург опять повышает цены на проезд: 88 рублей за автобус, 95 рублей за метро

Тарифный удар по карману: в Петербурге вновь дорожает проезд на транспорте

Новогодний сюрприз от властей: метро и автобусы в Санкт-Петербурге опять подорожают с января! Жетон будет стоить 95 руб, а проезд по Подорожнику взлетит до 66 рублей. Москва уже дороже.

Новогодний сюрприз от властей: метро и автобусы в Санкт-Петербурге опять подорожают с января! Жетон будет стоить 95 руб, а проезд по Подорожнику взлетит до 66 рублей. Москва уже дороже.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга рассматривает возможность планового повышения стоимости проезда в общественном транспорте с января 2026 года. Предлагается увеличить тарифы на 10%, что станет очередным шагом в корректировке транспортных платежей для жителей Северной столицы, сообщает Gazeta.SPb.



Если инициатива будет одобрена властями, цена жетона для метро вырастет до 95 рублей. Разовый билет в наземный транспорт — автобусы, трамваи и троллейбусы — обойдётся в 88 рублей. Для обладателей транспортной карты «Подорожник» и Единой карты петербуржца стоимость одной поездки составит 66 рублей. Эти изменения затрагивают основные виды городского транспорта, на который ежедневно полагаются сотни тысяч петербуржцев.



Важно отметить, что даже после повышения тариф по «Подорожнику» останется выгодным по сравнению с Москвой. В столице со 2 января 2026 года минимальная цена поездки по биометрии вырастет до 71 рубля, что на 5 рублей дороже петербургского аналога. Это подчёркивает конкурентоспособность транспортной системы Петербурга.



Повышение тарифов объясняется ростом инфляции, увеличением затрат на топливо, ремонт подвижного состава и цифровизацию инфраструктуры. По данным комитета, индексация позволит сохранить стабильность работы метрополитена и наземного транспорта, не допустив дефицита бюджета. Решение о тарифах ожидается в ближайшие недели — окончательное утверждение запланировано на конец декабря.



Жители города по-разному реагируют на новости о подорожании. Некоторые отмечают, что 10-процентный рост — умеренный на фоне общероссийских тенденций, другие призывают власти рассмотреть льготы для социально уязвимых групп. Смягчающим фактором остаётся развитие безналичных расчётов: по карте «Подорожник» проезд всегда дешевле разового.



Петербургские власти подчёркивают, что все изменения будут прозрачными и согласованными с жителями. Следите за обновлениями на официальных порталах комитета по транспорту и тарифам.