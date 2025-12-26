Петербург опять повышает цены на проезд: 88 рублей за автобус, 95 рублей за метро

26 декабря 2025, 18:18
Тарифный удар по карману: в Петербурге вновь дорожает проезд на транспорте
Новогодний сюрприз от властей: метро и автобусы в Санкт-Петербурге опять подорожают с января! Жетон будет стоить 95 руб, а проезд по Подорожнику взлетит до 66 рублей. Москва уже дороже.
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга рассматривает возможность планового повышения стоимости проезда в общественном транспорте с января 2026 года. Предлагается увеличить тарифы на 10%, что станет очередным шагом в корректировке транспортных платежей для жителей Северной столицы, сообщает Gazeta.SPb.
Если инициатива будет одобрена властями, цена жетона для метро вырастет до 95 рублей. Разовый билет в наземный транспорт — автобусы, трамваи и троллейбусы — обойдётся в 88 рублей. Для обладателей транспортной карты «Подорожник» и Единой карты петербуржца стоимость одной поездки составит 66 рублей. Эти изменения затрагивают основные виды городского транспорта, на который ежедневно полагаются сотни тысяч петербуржцев.
Важно отметить, что даже после повышения тариф по «Подорожнику» останется выгодным по сравнению с Москвой. В столице со 2 января 2026 года минимальная цена поездки по биометрии вырастет до 71 рубля, что на 5 рублей дороже петербургского аналога. Это подчёркивает конкурентоспособность транспортной системы Петербурга.
Повышение тарифов объясняется ростом инфляции, увеличением затрат на топливо, ремонт подвижного состава и цифровизацию инфраструктуры. По данным комитета, индексация позволит сохранить стабильность работы метрополитена и наземного транспорта, не допустив дефицита бюджета. Решение о тарифах ожидается в ближайшие недели — окончательное утверждение запланировано на конец декабря.
Жители города по-разному реагируют на новости о подорожании. Некоторые отмечают, что 10-процентный рост — умеренный на фоне общероссийских тенденций, другие призывают власти рассмотреть льготы для социально уязвимых групп. Смягчающим фактором остаётся развитие безналичных расчётов: по карте «Подорожник» проезд всегда дешевле разового.
Петербургские власти подчёркивают, что все изменения будут прозрачными и согласованными с жителями. Следите за обновлениями на официальных порталах комитета по транспорту и тарифам.
Похожие материалы
-
26.12.2025, 18:04
Дмитрий Ваньчков стал временным руководителем транспортного комитета Петербурга
В транспортном комитете Петербурга произошли перемены. Назначен новый временный руководитель. Причины кадровых изменений не раскрываются. Ожидаются новые решения в сфере городского транспорта. Следите за развитием событий.Читать далее
-
26.12.2025, 16:39
В Петербурге начнется суд над водителем Chevrolet после аварии с мотоциклистом
В Петербурге готовится судебное разбирательство по резонансному ДТП. Водитель Chevrolet оказался на скамье подсудимых. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Следствие завершено, дело передано в суд.Читать далее
-
25.12.2025, 16:56
В приложении Яндекс Go появилась функция отображения причин высокого спроса на такси
В Яндекс Go внедрили новую функцию для заказа такси. Пользователи теперь могут узнать, что влияет на стоимость и время ожидания. Приложение показывает детали спроса и доступность машин. Неожиданные нюансы работы сервиса раскрыты в материале.Читать далее
-
25.12.2025, 15:50
В России ужесточат экосбор на шины с вредными веществами с 2026 года
С 2026 года в России изменится расчет экосбора на шины. Новые правила затронут продукцию с вредными соединениями. Ожидается рост цен на импортные шины. Безопасные шины получат преимущества. Подробности о новых требованиях и последствиях для рынка.Читать далее
-
25.12.2025, 12:46
Штраф за безбилетный проезд в Москве увеличат до 5 тысяч рублей
В Москве вводят новые штрафы для пассажиров транспорта. Размер взысканий заметно увеличен. Изменения коснутся не только безбилетников. Власти ужесточили правила провоза ручной клади и поведения в метро. Подробности нововведений – в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 17:43
Крошечный спутник DUPLEX использует пластик для создания дешевой тяги в космосе
На МКС доставили уникальный спутник DUPLEX. Он использует пластик для движения в космосе. Эксперимент обещает сделать полеты дешевле и безопаснее. Как работает новая технология - пока загадка. Результаты могут изменить будущее малых аппаратов.Читать далее
-
22.12.2025, 11:26
В Петербурге осталось только три автосалона Soueast: дилеры уходят один за другим
В Петербурге дилерская сеть Soueast неожиданно сократилась. Продажи новых авто не радуют. Салоны закрываются, а планы по расширению откладываются. Что происходит с китайским брендом в городе?Читать далее
-
20.12.2025, 13:31
Почему провалился проект Canoo LV для NASA: история неудачного старта электровэна
Вспомните легендарные фургоны NASA, которые перевозили астронавтов к ракетам. Современная программа Artemis могла получить свой уникальный электровэн, но проект Canoo LV так и не взлетел. Почему NASA отказалась от этой идеи? Какие детали остались за кадром? История провала, которая удивит даже поклонников космоса.Читать далее
-
19.12.2025, 11:41
Платные парковки в Санкт-Петербурге сохранят режим работы на новогодние праздники
В Петербурге в январе парковки останутся платными. Узнайте, как изменятся тарифы и где искать бесплатные места. Какие районы попали под новые правила? Что делать, если пришел штраф? Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 18:43
В Санкт-Петербурге и Ленобласти модернизируют почтовые отделения для клиентов
В регионе внедряют новые форматы обслуживания. Современные технологии ускоряют процесс отправки. Клиенты получают больше возможностей для самостоятельных действий. Изменения затрагивают сотни отделений.Читать далее
