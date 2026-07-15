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Автор: Дмитрий Новиков

15 июля 2026, 11:36

Тарифы на грузоперевозки в России резко выросли: дефицит транспорта и новые рекорды

Тарифы на грузоперевозки в России резко выросли: дефицит транспорта и новые рекорды

Когда транспорта не хватает: рост тарифов, отказ от рейсов и новые правила игры в грузоперевозках

Тарифы на грузоперевозки в России резко выросли: дефицит транспорта и новые рекорды

С начала июля рынок грузоперевозок столкнулся с неожиданным скачком цен и нехваткой транспорта. По данным отраслевых аналитиков, спрос на услуги перевозчиков вырос в разы, а тарифы обновили исторические максимумы. Какие факторы спровоцировали такую динамику и что это значит для бизнеса - объясняем на примерах. Мало кто знает, что изменения затронули даже долгосрочные контракты.

С начала июля рынок грузоперевозок столкнулся с неожиданным скачком цен и нехваткой транспорта. По данным отраслевых аналитиков, спрос на услуги перевозчиков вырос в разы, а тарифы обновили исторические максимумы. Какие факторы спровоцировали такую динамику и что это значит для бизнеса - объясняем на примерах. Мало кто знает, что изменения затронули даже долгосрочные контракты.

В июле российский рынок автомобильных грузоперевозок оказался в центре внимания из-за резкого роста тарифов и острого дефицита транспорта. По данным Комтранс, за первую неделю месяца количество заявок на поиск грузовых машин на спотовом рынке увеличилось в четыре раза. Такой всплеск активности объясняется сразу несколькими причинами: сокращением числа доступных автомобилей, перебоями с топливом и пересмотром тарифной политики перевозчиков.

Индекс ATI.SU в конце июня достиг отметки 2057 пунктов, что стало новым рекордом за последние годы. Предыдущий максимум фиксировался в январе 2026 года и составлял 2033 пункта. Еще один важный индикатор - Атракс - вырос до +81, что свидетельствует о серьезном дисбалансе между спросом и предложением: чем выше этот показатель, тем острее ощущается нехватка свободных машин. За неделю значение увеличилось на 28 пунктов, а за месяц - на 32, повторяя максимум, наблюдавшийся в начале года на фоне традиционного «новогоднего» спроса.

Водители, работающие на отдельных направлениях, все чаще отказываются от рейсов или корректируют маршруты, чтобы учесть дополнительные расходы на топливо. В результате перевозчики вынуждены пересматривать условия сотрудничества: если раньше до 70% перевозок осуществлялось по долгосрочным договорам, то сейчас компании все чаще переходят на помесячные контракты и используют сборные перевозки для оптимизации затрат.

Cитуация усугубляется перебоями с поставками топлива, что вынуждает перевозчиков закладывать в стоимость рейса дополнительные расходы. Это, в свою очередь, отражается на конечной цене для заказчиков и может привести к дальнейшему росту тарифов в ближайшие недели. Эксперты отмечают, что подобная динамика может негативно сказаться на логистических цепочках и увеличить издержки для бизнеса.

Если Вы не знали, индекс ATI.SU - это отраслевой показатель, отражающий средний уровень тарифов на рынке грузоперевозок. Он учитывает не только стоимость услуг, но и баланс между спросом и предложением. Атракс - индикатор, который позволяет оценить степень дефицита свободных машин: чем выше его значение, тем сложнее найти транспорт для перевозки. Оба индекса используются компаниями для анализа рыночной ситуации и принятия решений по ценообразованию.

К слову, рост цен на топливо уже не впервые становится причиной изменений на рынке перевозок. В начале года ситуация с бензином и дизелем также вызывала опасения у экспертов. Например, в материале, посвященном влиянию повышения стоимости бензина на бюджет и бизнес, подробно разбирались последствия для различных отраслей - подробнее о влиянии роста цен на топливо на экономику. Это позволяет предположить, что текущие изменения в тарифах на перевозки - часть более широкой тенденции, связанной с общим подорожанием ресурсов и изменением логистических схем.

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