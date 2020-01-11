11 января 2020, 13:23
Тарифы на петербургском ЗСД вырастут с 18 января
- 551
- 0
Через неделю серьезно подорожает проезд по Западному скоростному диаметру в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе управляющей компании «Магистраль Северной столицы», особенно ощутимо тарифы вырастут для водителей без транспондеров.
Ранее мы писали
На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге вводят новый способ оплаты. Как сообщили в пресс-службе ...Читать далее
Тарифы для владельцев транспондеров увеличатся не столь существенно. Подорожание составит, в среднем, 16%. Цены на проезд в рамках тарифных опций «Легковой 100» и «Грузовой 100» останутся без изменений. Представители оператора подчеркнули, что подавляющее большинство поездок по ЗСД (85%) оплачивается при помощи транспондеров. На месте рассчитываются лишь автомобилисты, которые крайне редко пользуются магистралью, или иногородние водители.
Предыдущий раз тарифы на ЗСД поднимали 2,5 года назад. Тогда сразу после подорожания трафик на трассе упал на 10%. Однако затем водители привыкли и стали пользоваться платной магистралью в прежнем режиме. В 2020 году цены хотели увеличить с 1 января, но затем петербургские власти перенесли подорожание на вторую половину января.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Вот примеры с ценами https:// maxivinyl.ru/ services/ polnaya-okleyka-hromirovannoy-plenkoy/
Цитата:| Кому: Екатерина Кому нужен код магнитолы Форд +7-918-807-0943 Whatsapp Viber Обращайтесь помогу
Подскажите пожалуйста код для магнитолы 6000cd V 162180
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве