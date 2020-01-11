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11 января 2020, 13:23

Тарифы на петербургском ЗСД вырастут с 18 января

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Через неделю серьезно подорожает проезд по Западному скоростному диаметру в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе управляющей компании «Магистраль Северной столицы», особенно ощутимо тарифы вырастут для водителей без транспондеров.
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Новые тарифы на ЗСД вступят в силу с 18 января 2020 года. При оплате проезда без транспондера – наличными или банковской картой стоимость увеличится в 1,5 раза, сообщает портал Peterburg2. Владельцы мотоциклов и легковушек будут платить по 150 рублей за проезд по одной зоне ЗСД вместо 100 рублей. Проезд по всему диаметру обойдется в 750 рублей вместо 500 рублей. Для грузовиков и прицепов тариф за один участок поднимут до 250 рублей вместо 150, а для фур – до 300 рублей.

Тарифы для владельцев транспондеров увеличатся не столь существенно. Подорожание составит, в среднем, 16%. Цены на проезд в рамках тарифных опций «Легковой 100» и «Грузовой 100» останутся без изменений. Представители оператора подчеркнули, что подавляющее большинство поездок по ЗСД (85%) оплачивается при помощи транспондеров. На месте рассчитываются лишь автомобилисты, которые крайне редко пользуются магистралью, или иногородние водители.

Предыдущий раз тарифы на ЗСД поднимали 2,5 года назад. Тогда сразу после подорожания трафик на трассе упал на 10%. Однако затем водители привыкли и стали пользоваться платной магистралью в прежнем режиме. В 2020 году цены хотели увеличить с 1 января, но затем петербургские власти перенесли подорожание на вторую половину января.

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Тарифы на петербургском ЗСД вырастут с 18 января
{{material_128391}}Новые тарифы на ЗСД вступят в силу с 18 января 2020 года. При оплате проезда без транспондера – наличными или банковской картой стоимость увеличится в 1,5 раза, сообщает портал Peterburg2. Владельцы мотоциклов и легковушек будут платить по 150 рублей за проезд по одной зоне ЗСД вместо 100 рублей. Проезд по всему диаметру обойдется в 750 рублей вместо 500 рублей. Для грузовиков и прицепов тариф за один участок поднимут до 250 рублей вместо 150, а для фур – до 300 рублей.Тарифы для владельцев транспондеров увеличатся не столь существенно. Подорожание составит, в среднем, 16%. Цены на проезд в рамках тарифных опций «Легковой 100» и «Грузовой 100» останутся без изменений. Представители оператора подчеркнули, что подавляющее большинство поездок по ЗСД (85%) оплачивается при помощи транспондеров. На месте рассчитываются лишь автомобилисты, которые крайне редко пользуются магистралью, или иногородние водители.Предыдущий раз тарифы на ЗСД поднимали 2,5 года назад. Тогда сразу после подорожания трафик на трассе упал на 10%. Однако затем водители привыкли и стали пользоваться платной магистралью в прежнем режиме. В 2020 году цены хотели увеличить с 1 января, но затем петербургские власти перенесли подорожание на вторую половину января.
2020-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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