Почему стоимость техосмотра снова растет — неожиданные детали и новые правила

Тарифы на техосмотр в регионах России увеличатся с января почти на 10 процентов

С 1 января в России подорожает техосмотр. Рост цен в среднем составит почти 10%. В некоторых регионах тарифы вырастут еще сильнее. Операторы и власти уже готовят новые правила. Что ждет автовладельцев - читайте в нашем материале.

С наступлением нового года автовладельцев ждет очередное повышение стоимости техосмотра. По информации «Российской Газеты», средний рост тарифов по стране составит 9,7%. Однако в отдельных регионах увеличение окажется заметно выше официального уровня инфляции. Местные власти уже начали утверждать новые расценки, хотя не все субъекты успели завершить этот процесс. В некоторых случаях тарифы будут установлены задним числом, что стало привычной практикой.

Согласно действующим правилам, операторы техосмотра должны были до августа предоставить сведения о своих расходах, включая зарплаты и другие издержки. Если более половины компаний в регионе подали такие данные, тарифы на следующий год рассчитываются на их основе. Если же заявлений меньше, стоимость услуги корректируется с учетом инфляции. На деле же операторы не спешат раскрывать свои финансовые показатели, и власти зачастую поднимают тарифы выше инфляционного уровня.

Для примера, в Москве стоимость техосмотра увеличится с 1182 до 1295 рублей, а в Московской области - с 1130 до 1238 рублей. В Забайкальском крае разница оказалась самой заметной: там тариф подскочит сразу на 31,5%, с 1098 до 1444 рублей. Несмотря на столь значительный рост, остается вопрос, поможет ли это выжить пунктам техосмотра, которые в последние годы сталкиваются с серьезными трудностями.

С 1 января для операторов вводится новый порядок налогообложения: ставка НДС для них увеличится с нуля до 5%. Для предприятий, совмещающих техосмотр с ремонтом автомобилей, налог составит уже 22%. Кроме того, возрастут обязательные выплаты в страховые фонды - с 15% до 30%. Все это приводит к дополнительным расходам, а сокращать зарплаты сотрудникам нельзя, иначе персонал начнет уходить. Многие операторы вынуждены работать на грани рентабельности или даже в убыток.

Ситуацию осложняет и то, что у ряда компаний заключены государственные контракты на обслуживание автопарков ведомств и проверку автобусов. Отказаться от таких обязательств непросто, ведь техосмотр автобусов требует участия сотрудника Госавтоинспекции. Для легковых и грузовых автомобилей процедура проводится только экспертом-техником.

С сентября прошлого года введена новая пошлина: за внесение сведений о прохождении техосмотра в единую информационную систему теперь взимается 500 рублей. Этот сбор оплачивает автовладелец, и без его уплаты диагностическая карта не появится в системе, а значит, и техосмотр не будет считаться пройденным.

Сейчас обязательный техосмотр требуется только для автомобилей юридических лиц, грузовиков и автобусов. Частные автомобили освобождены от этой процедуры до момента продажи (если машине больше четырех лет) или внесения изменений в конструкцию. Раньше пункты техосмотра были перегружены, что позволяло держать цены на приемлемом уровне. Теперь же загрузка редко превышает две трети от максимальной, а иногда и того меньше.

Федеральная антимонопольная служба разрабатывает новые рекомендации по расчету тарифов. Среди предложений - снизить минимальную долю операторов, подающих сведения о расходах, с 50% до 35%. Как это повлияет на стоимость услуги, пока неясно. Остается только ждать, как изменится ситуация в ближайшие месяцы.