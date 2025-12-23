Почему стоимость техосмотра снова растет — неожиданные детали и новые правила

23 декабря 2025, 08:40
Тарифы на техосмотр в регионах России увеличатся с января почти на 10 процентов
Тарифы на техосмотр в регионах России увеличатся с января почти на 10 процентов
С 1 января в России подорожает техосмотр. Рост цен в среднем составит почти 10%. В некоторых регионах тарифы вырастут еще сильнее. Операторы и власти уже готовят новые правила. Что ждет автовладельцев - читайте в нашем материале.
С наступлением нового года автовладельцев ждет очередное повышение стоимости техосмотра. По информации «Российской Газеты», средний рост тарифов по стране составит 9,7%. Однако в отдельных регионах увеличение окажется заметно выше официального уровня инфляции. Местные власти уже начали утверждать новые расценки, хотя не все субъекты успели завершить этот процесс. В некоторых случаях тарифы будут установлены задним числом, что стало привычной практикой.
Согласно действующим правилам, операторы техосмотра должны были до августа предоставить сведения о своих расходах, включая зарплаты и другие издержки. Если более половины компаний в регионе подали такие данные, тарифы на следующий год рассчитываются на их основе. Если же заявлений меньше, стоимость услуги корректируется с учетом инфляции. На деле же операторы не спешат раскрывать свои финансовые показатели, и власти зачастую поднимают тарифы выше инфляционного уровня.
Для примера, в Москве стоимость техосмотра увеличится с 1182 до 1295 рублей, а в Московской области - с 1130 до 1238 рублей. В Забайкальском крае разница оказалась самой заметной: там тариф подскочит сразу на 31,5%, с 1098 до 1444 рублей. Несмотря на столь значительный рост, остается вопрос, поможет ли это выжить пунктам техосмотра, которые в последние годы сталкиваются с серьезными трудностями.
С 1 января для операторов вводится новый порядок налогообложения: ставка НДС для них увеличится с нуля до 5%. Для предприятий, совмещающих техосмотр с ремонтом автомобилей, налог составит уже 22%. Кроме того, возрастут обязательные выплаты в страховые фонды - с 15% до 30%. Все это приводит к дополнительным расходам, а сокращать зарплаты сотрудникам нельзя, иначе персонал начнет уходить. Многие операторы вынуждены работать на грани рентабельности или даже в убыток.
Ситуацию осложняет и то, что у ряда компаний заключены государственные контракты на обслуживание автопарков ведомств и проверку автобусов. Отказаться от таких обязательств непросто, ведь техосмотр автобусов требует участия сотрудника Госавтоинспекции. Для легковых и грузовых автомобилей процедура проводится только экспертом-техником.
С сентября прошлого года введена новая пошлина: за внесение сведений о прохождении техосмотра в единую информационную систему теперь взимается 500 рублей. Этот сбор оплачивает автовладелец, и без его уплаты диагностическая карта не появится в системе, а значит, и техосмотр не будет считаться пройденным.
Сейчас обязательный техосмотр требуется только для автомобилей юридических лиц, грузовиков и автобусов. Частные автомобили освобождены от этой процедуры до момента продажи (если машине больше четырех лет) или внесения изменений в конструкцию. Раньше пункты техосмотра были перегружены, что позволяло держать цены на приемлемом уровне. Теперь же загрузка редко превышает две трети от максимальной, а иногда и того меньше.
Федеральная антимонопольная служба разрабатывает новые рекомендации по расчету тарифов. Среди предложений - снизить минимальную долю операторов, подающих сведения о расходах, с 50% до 35%. Как это повлияет на стоимость услуги, пока неясно. Остается только ждать, как изменится ситуация в ближайшие месяцы.
Похожие материалы
-
23.12.2025, 10:29
В Беларуси построили уникальный дизельный Volkswagen Beetle мощностью 240 л.с
Владелец из Беларуси превратил старый Beetle в нечто особенное. Мощность выросла до 240 л.с. Автомобиль получил множество доработок. Семья не спешит расставаться с машиной. Почему дети просят газовать — узнаете в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:46
Как купить и перевезти новогоднюю елку без штрафа и проблем с ГИБДД
Покупка и перевозка елки может обернуться штрафом. Какие документы нужны для законной транспортировки? Как избежать претензий инспекторов? Юрист объяснил, как не нарушить закон и не попасть в неприятную ситуацию. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:18
Зимняя мойка автомобиля: как избежать проблем с кузовом и замками
Зимой мыть машину не так просто, как кажется. Есть нюансы, которые могут удивить даже опытных водителей. Как часто стоит посещать мойку и почему важно выбирать правильную температуру воды? Узнайте, как сохранить лак и избежать неприятностей после процедуры.Читать далее
-
23.12.2025, 09:06
Brannor выпустил новые тормозные диски и колодки для Range Rover L460-L461
Brannor представил свежие тормозные диски и колодки для Range Rover L460-L461. Почему владельцы внедорожников уже обсуждают новинку? Какие детали скрыты за громкими заявлениями? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 08:29
Редкий ГАЗ-3111 с мотором Toyota 3RZ-FE продают в Ставропольском крае за 1,5 млн рублей
В Ставропольском крае появился необычный ГАЗ-3111. Автомобиль оснащен мотором Toyota. Модель крайне редкая, таких машин почти не осталось. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 07:58
Ford завершает выпуск Escape и Lincoln Corsair в США, завод в Луисвилле меняет профиль
Ford сворачивает производство Escape и Corsair в США. Последний экземпляр Escape уже сошел с конвейера. Судьба завода в Луисвилле вызывает вопросы. На кузове последнего авто - автографы сотрудников. Что ждет американский рынок дальше - пока неизвестно.Читать далее
-
23.12.2025, 07:13
Владельцы электромобилей GM нашли способ вернуть CarPlay, но не все смогут повторить
GM убрала CarPlay из своих электромобилей, вызвав волну обсуждений. Однако энтузиасты нашли способ вернуть функцию, используя специальное устройство и открытое ПО. Решение требует технических знаний и не подойдет каждому. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:15
Китайские автомобили и запчасти: как Пекин меняет мировой автопром
Китайские автоконцерны стремительно захватывают рынки. Их поддержка государством вызывает тревогу у конкурентов. Как США и соседи реагируют на новые вызовы? Почему автопром оказался в центре экономического противостояния – подробности в материале.Читать далее
-
22.12.2025, 22:59
TANK отмечает три года на российском рынке: как бренд изменил сегмент внедорожников
TANK за три года стал заметным игроком среди внедорожников. Продажи растут, дилерская сеть расширяется. Почему россияне выбирают этот бренд? В чем секрет его популярности - читайте в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
23.12.2025, 10:29
В Беларуси построили уникальный дизельный Volkswagen Beetle мощностью 240 л.с
Владелец из Беларуси превратил старый Beetle в нечто особенное. Мощность выросла до 240 л.с. Автомобиль получил множество доработок. Семья не спешит расставаться с машиной. Почему дети просят газовать — узнаете в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:46
Как купить и перевезти новогоднюю елку без штрафа и проблем с ГИБДД
Покупка и перевозка елки может обернуться штрафом. Какие документы нужны для законной транспортировки? Как избежать претензий инспекторов? Юрист объяснил, как не нарушить закон и не попасть в неприятную ситуацию. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:18
Зимняя мойка автомобиля: как избежать проблем с кузовом и замками
Зимой мыть машину не так просто, как кажется. Есть нюансы, которые могут удивить даже опытных водителей. Как часто стоит посещать мойку и почему важно выбирать правильную температуру воды? Узнайте, как сохранить лак и избежать неприятностей после процедуры.Читать далее
-
23.12.2025, 09:06
Brannor выпустил новые тормозные диски и колодки для Range Rover L460-L461
Brannor представил свежие тормозные диски и колодки для Range Rover L460-L461. Почему владельцы внедорожников уже обсуждают новинку? Какие детали скрыты за громкими заявлениями? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 08:29
Редкий ГАЗ-3111 с мотором Toyota 3RZ-FE продают в Ставропольском крае за 1,5 млн рублей
В Ставропольском крае появился необычный ГАЗ-3111. Автомобиль оснащен мотором Toyota. Модель крайне редкая, таких машин почти не осталось. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 07:58
Ford завершает выпуск Escape и Lincoln Corsair в США, завод в Луисвилле меняет профиль
Ford сворачивает производство Escape и Corsair в США. Последний экземпляр Escape уже сошел с конвейера. Судьба завода в Луисвилле вызывает вопросы. На кузове последнего авто - автографы сотрудников. Что ждет американский рынок дальше - пока неизвестно.Читать далее
-
23.12.2025, 07:13
Владельцы электромобилей GM нашли способ вернуть CarPlay, но не все смогут повторить
GM убрала CarPlay из своих электромобилей, вызвав волну обсуждений. Однако энтузиасты нашли способ вернуть функцию, используя специальное устройство и открытое ПО. Решение требует технических знаний и не подойдет каждому. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:15
Китайские автомобили и запчасти: как Пекин меняет мировой автопром
Китайские автоконцерны стремительно захватывают рынки. Их поддержка государством вызывает тревогу у конкурентов. Как США и соседи реагируют на новые вызовы? Почему автопром оказался в центре экономического противостояния – подробности в материале.Читать далее
-
22.12.2025, 22:59
TANK отмечает три года на российском рынке: как бренд изменил сегмент внедорожников
TANK за три года стал заметным игроком среди внедорожников. Продажи растут, дилерская сеть расширяется. Почему россияне выбирают этот бренд? В чем секрет его популярности - читайте в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве