9 июня 2018, 13:14
Тарифы ОСАГО спустят с поводка через 5 лет
Министерство финансов обещает завершить государственное регулирование тарифов ОСАГО к 2023 году. Через пять лет страховые компании получат право самостоятельно устанавливать цену полиса «автогражданки».
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В ближайшее время ЦБ собирается расширить тарифный коридор на 20% в каждом направлении. Таким образом, вилка тарифов по ОСАГО с осени может составить от 2 700 до 4 900 рублей, вместо нынешних 3 400 – 4 100 рублей. Одновременно «настройку» коэффициентов сделают более индивидуальной, расширив число градаций по связке «возраст-стаж» с пяти до пятидесяти. Данные меры должны снизить убыточность страховых компаний по ОСАГО со 103% до 100% и принести им дополнительные 15 млрд рублей.
Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс заявил, что страховые компании рассчитывали на либерализацию тарифов ОСАГО в течение ближайших трех лет. Но даже сейчас они готовы обсуждать разные сценарии.
Одновременно Минфин не собирается ограничивать либерализацию только ОСАГО. В ведомстве хотят отпустить тарифы по другим обязательным видам страхования. В числе первых называется страхование опасных объектов (ОПО) и перевозчиков (ОСОПП). Эти виды страхования, по-прежнему, останутся обязательными, но устанавливать по ним тарифы будет не Центробанк, а страховые компании.
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