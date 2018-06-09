9 июня 2018, 13:14

Тарифы ОСАГО спустят с поводка через 5 лет

Министерство финансов обещает завершить государственное регулирование тарифов ОСАГО к 2023 году. Через пять лет страховые компании получат право самостоятельно устанавливать цену полиса «автогражданки».
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Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что полная либерализация тарифов ОСАГО произойдет не ранее 2023 года. При этом страховщики рассчитывали, что право устанавливать тарифы им предоставят уже в 2021 году. Первым шагом станет либерализация коэффициентов: бонус-малус, возраст-стаж и других. Сейчас их устанавливает Центробанк, но со временем число обязательных коэффициентов будет снижаться, а добровольных – расти. В итоге, страховщики будут самостоятельно выбирать и учитывать при расчете цены полиса необходимые им коэффициенты из списка добровольных.

В ближайшее время ЦБ собирается расширить тарифный коридор на 20% в каждом направлении. Таким образом, вилка тарифов по ОСАГО с осени может составить от 2 700 до 4 900 рублей, вместо нынешних 3 400 – 4 100 рублей. Одновременно «настройку» коэффициентов сделают более индивидуальной, расширив число градаций по связке «возраст-стаж» с пяти до пятидесяти. Данные меры должны снизить убыточность страховых компаний по ОСАГО со 103% до 100% и принести им дополнительные 15 млрд рублей.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс заявил, что страховые компании рассчитывали на либерализацию тарифов ОСАГО в течение ближайших трех лет. Но даже сейчас они готовы обсуждать разные сценарии.

Одновременно Минфин не собирается ограничивать либерализацию только ОСАГО. В ведомстве хотят отпустить тарифы по другим обязательным видам страхования. В числе первых называется страхование опасных объектов (ОПО) и перевозчиков (ОСОПП). Эти виды страхования, по-прежнему, останутся обязательными, но устанавливать по ним тарифы будет не Центробанк, а страховые компании.


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Тарифы ОСАГО спустят с поводка через 5 лет
{{material_123330}}Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что полная либерализация тарифов ОСАГО произойдет не ранее 2023 года. При этом страховщики рассчитывали, что право устанавливать тарифы им предоставят уже в 2021 году. Первым шагом станет либерализация коэффициентов: бонус-малус, возраст-стаж и других. Сейчас их устанавливает Центробанк, но со временем число обязательных коэффициентов будет снижаться, а добровольных – расти. В итоге, страховщики будут самостоятельно выбирать и учитывать при расчете цены полиса необходимые им коэффициенты из списка добровольных.В ближайшее время ЦБ собирается расширить тарифный коридор на 20% в каждом направлении. Таким образом, вилка тарифов по ОСАГО с осени может составить от 2 700 до 4 900 рублей, вместо нынешних 3 400 – 4 100 рублей. Одновременно «настройку» коэффициентов сделают более индивидуальной, расширив число градаций по связке «возраст-стаж» с пяти до пятидесяти. Данные меры должны снизить убыточность страховых компаний по ОСАГО со 103% до 100% и принести им дополнительные 15 млрд рублей.Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс заявил, что страховые компании рассчитывали на либерализацию тарифов ОСАГО в течение ближайших трех лет. Но даже сейчас они готовы обсуждать разные сценарии.Одновременно Минфин не собирается ограничивать либерализацию только ОСАГО. В ведомстве хотят отпустить тарифы по другим обязательным видам страхования. В числе первых называется страхование опасных объектов (ОПО) и перевозчиков (ОСОПП). Эти виды страхования, по-прежнему, останутся обязательными, но устанавливать по ним тарифы будет не Центробанк, а страховые компании.
2018-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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