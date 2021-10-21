Тарифы ОСАГО вновь изменятся: какие счастливчики будут платить меньше
Предлагается пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус). Например, для 16–21-летнего водителя без опыта вождения коэффициент составит 2,27 вместо 1,93. Для 60-летнего автомобилиста со стажем более 14 лет – 0,83 вместо 0,9. В результате, для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных — еще до 8%. Молодые и неопытные водители и лихачи будут платить больше.
Кроме того, решено пересмотреть и региональный коэффициент. В ряде субъектов федерации он снизится. Например, в Москве и Казани (с 1,9 до 1,8), Санкт-Петербурге (с 1,72 до 1,64) и Новосибирске (с 1,63 до 1,56). В некоторых регионах, наоборот, вырастет. Например, в Севастополе, Симферополе и Назрани увеличится с 0,64 до 0,76, а в Магадане – с 0,73 до 0,82.
Новые тарифы уже поддержали как страховщики, так и независимые эксперты. По их мнению, справедливо, что аккуратные и опытные водители будут платить за ОСАГО меньше. Нынешние тарифы действуют с сентября 2020 года. Когда вступят в силу новые, пока не известно.
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