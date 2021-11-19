19 ноября 2021, 07:00
ТАСС откроет в декабре первый в мире космический корпункт
Агентство ТАСС выходит на межпланетный уровень. В декабре на Международной космической станции (МКС) появится его постоянное представительство с единственным космическим корреспондентом.
Дарья Климова Фото: Российская газета
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Фото: pinterest.ru
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По словам главы ТАСС, агентство всегда стремится быть там, где происходят новости: «Раньше мы ограничивались нашей планетой, теперь предметом информационной экспансии мог бы стать космос». Александр Мисуркин отправится в космос 8 декабря на корабле «Союз МС-20» вместе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой и его помощником по бизнесу Ёдзо Хирано. Удостоверение специального корреспондента ТАСС космонавту передадут перед вылетом на Байконур.
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