4 августа 2017, 18:30
Tata передумала выпускать бюджетный спорткар
Индийский машиностроитель Tata Motors отказался от выпуска бюджетного спорткара Tamo Racemo. Решение продиктовано необходимостью сокращения расходов компании.
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Впервые концепт Tamo Racemo был показан на Женевском автосалоне в марте текущего года. Двухместный спорткар, рассчитанный на два посадочных места, оснащен 1,2-литровым бензиновым «мотором». Он может развивать скорость до 186 км/ч. Для достижения первой «сотни» автомобилю необходимо 6 секунд. Над экстерьером модели работали специалисты итальянского дизайнерского центра в Турине.
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у меня тата 2007г 12в. садится акб. только зарядки день поработал и сел.что за проблема незнаю подскажите.
very good vehicule, I like
можно ли заменить блок двигателя тата сафари обем 1948 мощность 64квт, турбодизель на блок от какой нибудь другой модели.Спасибо заранее
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