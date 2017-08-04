4 августа 2017, 18:30

Tata передумала выпускать бюджетный спорткар

Индийский машиностроитель Tata Motors отказался от выпуска бюджетного спорткара Tamo Racemo. Решение продиктовано необходимостью сокращения расходов компании.
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Индийский автопроизводитель Tata Motors выводит на рынок страны седан Tigor, отличающийся небольшими размерами ...
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Изначально руководство бренда планировало лимитированный выпуск модели тиражом в 250 единиц. Но этим планам не суждено реализоваться, так как финансы компании не позволяют затраты на новинку. Вместо этого Tata Motors представила седан Tigor для домашнего рынка.

Впервые концепт Tamo Racemo был показан на Женевском автосалоне в марте текущего года. Двухместный спорткар, рассчитанный на два посадочных места, оснащен 1,2-литровым бензиновым «мотором». Он может развивать скорость до 186 км/ч. Для достижения первой «сотни» автомобилю необходимо 6 секунд. Над экстерьером модели работали специалисты итальянского дизайнерского центра в Турине.


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Форум Tata 613
у меня тата 2007г 12в. садится акб. только зарядки день поработал и сел.что за проблема незнаю подскажите.
андрей
Форум Tata Sumo
very good vehicule, I like
tommy
замена блока двигателя
можно ли заменить блок двигателя тата сафари обем 1948 мощность 64квт, турбодизель на блок от какой нибудь другой модели.Спасибо заранее
скарбник
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Tata передумала выпускать бюджетный спорткар
{{material_118555}}Изначально руководство бренда планировало лимитированный выпуск модели тиражом в 250 единиц. Но этим планам не суждено реализоваться, так как финансы компании не позволяют затраты на новинку. Вместо этого Tata Motors представила седан Tigor для домашнего рынка.Впервые концепт Tamo Racemo был показан на Женевском автосалоне в марте текущего года. Двухместный спорткар, рассчитанный на два посадочных места, оснащен 1,2-литровым бензиновым «мотором». Он может развивать скорость до 186 км/ч. Для достижения первой «сотни» автомобилю необходимо 6 секунд. Над экстерьером модели работали специалисты итальянского дизайнерского центра в Турине.
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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