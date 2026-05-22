Обновление Tata Tiago меняет рынок авто и снижает цену для водителей

Tata Tiago обновился: индийский хэтчбек стал ближе к европейским моделям

Индийский хэтчбек Tata Tiago снова удивил автолюбителей: рестайлинг принес не только свежий дизайн, но и новые опции, которые раньше были доступны только в более дорогих моделях. Цена стартует от 4800 долларов (342 тысячи рублей по курсу), что делает Tiago одним из самых доступных автомобилей в мире.

Для российских автомобилистов новость о рестайлинге Tata Tiago может стать настоящим открытием: на фоне роста цен на бюджетные машины в России, появление обновленной версии одного из самых дешевых автомобилей мира выглядит особенно актуально. В условиях, когда даже базовая Lada Granta стоит от 850 тысяч рублей, предложение от индийского бренда с ценником чуть выше 340 тысяч рублей (в пересчете с долларов) выглядит как вызов привычным представлениям о доступности новых авто.

Как сообщает Autonews, Tata представила модернизированный Tiago, который теперь позиционируется как модель следующего поколения. Однако, если присмотреться, речь идет скорее о точечном обновлении, чем о полном редизайне. Внешность хэтчбека стала заметно ближе к европейским стандартам: появились узкие фары, компактная решетка радиатора, боковые зеркала с интегрированными повторителями поворотов, а задние фонари теперь объединены в единый блок. 15-дюймовые колесные диски добавляют автомобилю солидности, а силуэт напоминает Opel Corsa, что может привлечь внимание тех, кто ищет недорогой, но современно выглядящий городской автомобиль.

Внутреннее пространство пока остается загадкой - официальные фотографии салона не опубликованы. Тем не менее, по информации Autonews, обновленный Tiago впервые получит камеру кругового обзора, позаимствованную у кроссовера Tata Punch. Это решение редко встречается в сегменте бюджетных машин и может стать весомым аргументом для покупателей, которые ценят безопасность и удобство парковки. Кроме того, ожидается появление цифровой приборной панели и 10,25-дюймового экрана мультимедийной системы, что еще недавно казалось недостижимым для автомобилей такого класса. В базовой комплектации теперь шесть подушек безопасности - серьезный шаг вперед по сравнению с прежними двумя.

Технические характеристики обновленного Tiago пока держатся в секрете, но эксперты предполагают, что моторная гамма останется прежней. Сейчас модель доступна с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 85 л.с., а также в двухтопливной версии на 75 л.с. и полностью электрическом исполнении. Такой выбор позволяет подобрать машину под разные задачи и бюджеты, что особенно важно для развивающихся рынков и тех, кто ищет максимально экономичный транспорт.

Фото: Tata

Для справки: Tata Tiago - один из самых доступных новых автомобилей в мире, выпускается с 2016 года и пользуется популярностью в Индии благодаря низкой цене и простоте конструкции. В последние годы индийские производители активно внедряют современные опции даже в бюджетные модели, что позволяет им конкурировать не только на внутреннем рынке, но и за его пределами. Появление камеры кругового обзора и расширенного набора систем безопасности в Tiago может стать новым стандартом для недорогих машин, а сам факт обновления модели подтверждает: даже в сегменте «дешевых» авто борьба за покупателя идет на уровне технологий и комфорта.