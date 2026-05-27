Машина, на которой запрещали ездить эсэсовцам: история чешского автомобиля-мстителя

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 мая 2026, 20:15

Tatra 87: чешский автомобиль, который запретили нацистам из-за смертельной репутации

Tatra 87: чешский автомобиль, который запретили нацистам из-за смертельной репутации

Машина, на которой запрещали ездить эсэсовцам: история чешского автомобиля-мстителя

Tatra 87: чешский автомобиль, который запретили нацистам из-за смертельной репутации

Tatra 87 - не просто редкий ретроавтомобиль, а символ инженерной дерзости и исторического парадокса. Почему эта чешская машина стала настоящим испытанием для нацистских офицеров и как ее особенности повлияли на мировую автопромышленность - разбираемся в деталях.

Tatra 87 - не просто редкий ретроавтомобиль, а символ инженерной дерзости и исторического парадокса. Почему эта чешская машина стала настоящим испытанием для нацистских офицеров и как ее особенности повлияли на мировую автопромышленность - разбираемся в деталях.

В истории мирового автопрома мало таких моделей, которые одновременно восхищали и пугали. «Татра 87» – именно такой случай. В 1930-х годах в Копрживнице инженеры Tatra создали автомобиль, который опередил время: динамичный кузов, необычный дизайн и технические решения, не имевшие аналогов. Но именно сочетание скорости и сложного характера сделало Tatra 87 машиной с репутацией «мстителя» для нацистских офицеров.

Внешний вид Tatra 87 сразу выделялся среди других автомобилей того времени. Три фары, обтекаемые колпаки на колёсах, длинный острый зад и массивный плавник на крыше — всё это не просто дизайнерские изыски, а результат расчётов на устойчивость и минимальное сопротивление воздуха. Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,36 — был недостижим для большинства конкурентов даже на дистанции.

Техническая начинка не уступала внешности. За задней осью разместился двигатель V8 объёмом 3 литра с воздушным охлаждением и полусферическими камерами сгорания — решение, которое позже прославили американские маслкары. Магниевый блок двигателя делал машину лёгкой и быстрой: 85 л.с. разгоняли «Татру» до 160 км/ч, что для 1930-х выглядело фантастикой. Коробка передач — механика с ручным переключением ступеней, две из которых имели синхронизаторы, обеспечивающая одновременно плавность и уверенность на трассе.

Однако именно сочетание скорости, лёгкости и острого управления стало причиной трагедий. Нацистские офицеры, впечатлённые роскошью и скоростью Tatra 87, массово пересаживались на эти автомобили. Но независимая подвеска и склонность к перегреву шин при активной езде приводили к авариям. Машина не прощала ошибок: по данным историков, число погибших за рулём «Татра 87» офицеров оказалось настолько велико, что руководство Третьего рейха официально запретило своим лидерам использовать эту модель.

Интересно, что Tatra 87 оказала влияние на развитие европейского автопрома. Фердинанд Порше вдохновлялся этими разработками при создании Volkswagen Beetle, что привело к судебным тяжбам и выплатам в пользу Tatra в 1960-х годах. Без этой машины не было бы ни «Жука», ни Porsche 356 — факт, который редко упоминается в популярных источниках.

С 1936 по 1950 год было выпущено чуть более 3000 экземпляров Tatra 87. Каждый сохранившийся сегодня экземпляр — коллекционная редкость. На аукционах цена может достигать 300 тысяч долларов, а некоторые машины дорабатывались моторами от Tatra 603. Среди владельцев — уникальные коллекционеры, включая Джея Лено. В массовой культуре автомобиль засветился в фильме Вима Вендерса «Париж, Техас», где его футуристический облик стал частью визуального языка картины.

Сегодня Tatra 87 — это не просто автомобиль, а символ эпохи, когда смелость инженеров может стать вызовом для целой системы. Их вспоминают в музеях, на форумах и в гаражах, где ценят не только скорость, но и характер. Для тех, кто ищет в машинах не только транспорт, но и историю, Tatra 87 остаётся настоящей легендой.

Для российского читателя история Tatra 87 — не только о прошлом, но и о том, как инженерные решения могут изменить судьбы людей и даже повлиять на ход истории. В условиях, когда на рынке появляются новые необычные модели, опыт европейских инженеров напоминает: техника с характером всегда будет востребована. Кстати, если интересуют современные необычные транспортные решения, стоит обратить внимание на обзор китайских мотоциклов для города и путешествий — там тоже немало неожиданных открытий.

Упомянутые модели: Tatra T 87
Упомянутые марки: Tatra, Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Татра, Порше

Похожие материалы Татра, Порше

ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Липецк Владимирская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться