Тайфун накрыл заводы - производство автомобилей в Японии встало из-за стихии

2 июня 2026, 17:08
Тайфун Чанми остановил работу 18 автозаводов Toyota и Suzuki в Японии
Тайфун Чанми остановил работу 18 автозаводов Toyota и Suzuki в Японии
В Японии из-за сильного тайфуна «Чанми» сразу 18 заводов Toyota и Suzuki вынуждены приостановить работу. Это решение затронет тысячи сотрудников и может повлиять на поставки автомобилей. Почему автогиганты пошли на такой шаг и какие последствия ждут отрасль - разбираемся в материале. Мало кто знает, что подобные остановки могут сказаться и на мировом рынке.
Сильнейший тайфун «Чанми», обрушившийся на Японию, уже стал причиной временной остановки производства на 18 крупных автозаводах Toyota и Suzuki в префектуре Сидзуока. Для российских автомобилистов эта новость важна не только из-за возможных задержек поставок популярных моделей, но и потому, что подобные события способны повлиять на цены и сроки появления новых машин на рынке.
Как сообщает Nikkei, стихия уже привела к отмене сотен авиарейсов, разрушению зданий и пострадавшим среди местных жителей. Японское метеорологическое агентство предупреждает о риске сильных ливней и ветров, которые могут вызвать оползни и наводнения в регионе Амами и на западе страны. В таких условиях руководство Toyota и Suzuki приняло решение временно приостановить работу своих предприятий до стабилизации ситуации.
В общей сложности речь идет о 13 заводах Toyota и пяти предприятиях Suzuki, расположенных в Сидзуоке. Единственным исключением стал завод Toyota Motor Kyushu в префектуре Фукуока - он продолжает работать в обычном режиме. По прогнозам синоптиков, тайфун движется на северо-восток и может достичь столичного региона уже во второй половине дня, после чего уйдет в сторону Тихого океана.
Для автопрома Японии такие остановки - не редкость, но именно сейчас ситуация выглядит особенно напряженной. В последние годы отрасль сталкивается с нехваткой комплектующих, перебоями в логистике и ростом издержек. Временная приостановка производства может усилить дефицит некоторых моделей, а также сказаться на сроках исполнения заказов для зарубежных рынков, включая Россию.
Стоит отметить, что японские автогиганты традиционно быстро реагируют на природные катастрофы, чтобы минимизировать потери. Однако даже кратковременная остановка работы крупных заводов способна повлиять на цепочки поставок и вызвать задержки в отгрузках автомобилей. По данным отраслевых экспертов, подобные события могут привести к росту цен на отдельные модели и увеличению сроков ожидания новых машин.
В завершение важно добавить: Япония регулярно сталкивается с тайфунами, и автопроизводители вынуждены учитывать погодные риски при планировании производства. В 2025 году, например, аналогичная ситуация уже приводила к временным сбоям в работе предприятий. Для российских покупателей это означает, что любые крупные природные катастрофы в Японии могут отразиться на доступности и стоимости японских автомобилей на нашем рынке.
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