20 ноября 2026, 07:13
Один снегоход собирается без ключей, другой чинится в поле: сравнили три модели по неожиданному критерию
Один снегоход собирается без ключей, другой чинится в поле: сравнили три модели по неожиданному критерию
«Русич 200С» разбирается для перевозки в легковом автомобиле, а сборка занимает не более 10 минут. Подвеску Sharmax SN-240 Landcrafter Long Max Pro можно чинить в поле, а «Тайга Варяг 500» запускается при -38 °C, но только вручную и со второй попытки. Разбираем самые популярные модели.
Выбор снегохода для многих сводится к поиску баланса между компактностью, ценой и способностью техники пережить долгую зиму без сервиса. Одни модели жертвуют мощностью ради транспортировки в багажнике, другие готовы похвастаться ремонтопригодностью в чистом поле, третьи — морозостойкостью. Разбираем три характерных представителя рынка, чтобы понять, какой из подходов окажется ближе именно вам.
«Русич 200С» собирается из технических модулей, которые размещаются в багажнике легкового автомобиля. После перевозки снегоход можно собрать не более чем за 10 минут: шарнирные соединения позволяют обойтись без гаечных ключей и отверток. Подходящий вариант подойдет тем, кому важна компактность при транспортировке.
Из-за компактности приходится мириться с ограничениями. Посадочное место только одно, двигатель слабый; максимальная скорость также низкая. Небольшой вес помогает маневрировать, а внутри есть багажник. Рейтинг модели в обзоре составляет 4,07.
Если важна возможность ремонта вдали от сервиса, обзор популярных моделей стоит начать с Sharmax SN-240 Landcrafter Long Max Pro. Простую подвеску, по описанию, можно починить в поле с обычным набором инструментов. В ней стоят эллиптические рессоры и А-образные рычаги. Снегоход китайский, но его производство в России. Оценка модели составляет 4,24 на основе 95 отзывов.
Ширина гусеницы Шармакс составляет 31 см. На ней установлен прорезиненный щиток с выступом на 2 см, который тормозит снегоход дисковых механизмов. Максимальная скорость достигает 50 км/ч.
С запасом хода есть важная оговорка: расход указан на уровне от 5 до 6 л на 100 км, тогда как бак вмещает 4,5 л. При таком расходе этого объема хватает примерно на 75-90 км. Для дальнего маршрута возьмите дополнительную канистру на 10-15 л. Вместе с топливом в баке получается от 14,5 до 19,5 л, этого хватит примерно на 242-390 км при расходе от 5 до 6 л на 100 км. Заявленный в обзоре запас хода на 300-400 км зависит от дополнительного топлива и условий движения. Эксперты считают четырехтактный двигатель предпочтительнее двухтактного, даже если последний мощнее.
В длительной поездке стоит наблюдать и за пластиковыми порогами Шармакс: отверстий в них нет, поэтому на поверхности скапливается снег. Если его не смывать, пороги могут стать скользкими.
Для сильных морозов в обзоре рассматривают «Тайгу Варяг 500». При -38 °C она включается только вручную, со второй попытки. Легким проводом холодный пуск не назовешь, хотя морозостойкость модели отмечена отдельно.
Для обслуживания снегохода сложное оснащение не требуется. Двигатель находится под сиденьем: чтобы добраться до него и узлов, сиденье снимают. Для мелкого ремонта или замены детали достаточно нескольких наборов ключей и отверток. «Тайга» полностью произведена в России, поэтому проблем с поиском запчастей, как указано в обзоре, не должно быть.
Мощность двигателя достигает 50 л. с. Он четко набирает обороты, скорость в обзоре называют высокой. Тяговитость, напротив, достаточно слабая. К сборке также есть замечания: на пограничной местности могут отваливаться брызговики, а непроваренные стойки погнться уже после 80 км пробега. Рейтинг «Тайги» составляет 4,27.
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