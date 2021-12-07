«Тайные покупатели» выяснили, как россиянину купить новую машину в Беларуси
Проще всего купить автомобиль в Беларуси, оформив его на родственника или знакомого с местным гражданством. Ранее Autonews обзвонил несколько дилеров и выяснил, что машину человеку с российским гражданством продавать отказываются. Исследователи «Ромир» решили изучить вопрос более подробно. В дилерские центры Audi, BMW, Geely, Hyundai, Kia, Nissan, Volkswagen, Lada и Renault заслали «тайных покупателей». Только в пяти автосалонах отказались продавать автомобили гражданам РФ при отсутствии вида на жительство: в двух Geely и по одному Kia, Nissan и Volkswagen. Но и здесь предложили оформить покупку авто на гражданина Беларуси, объяснив, что в противном случае невозможно будет поставить транспортное средство на учет.
Все остальные дилеры готовы были продать автомобиль гражданину России, но предупреждали, что машину покупатель получит с комплектом документов для постановки на учет на территории Беларуси. Клиент должен сам решать, как вывезти такой автомобиль в РФ. Теоретически такая схема возможна, но придется собрать много справок, пишут РИА Новости.
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