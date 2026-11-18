18 ноября 2026, 13:18
Как купить машину у дилера по СМС и приехать в салон только за ключами
Как купить машину у дилера по СМС и приехать в салон только за ключами
Клиентам больше не надо назначать отдельную встречу с представителем банка ради оформления покупки. Договор подтверждается SMS-кодом в приложении, а акт - при получении машины у дилера. Так сделка требует меньше очных формальностей.
После предоплаты и подтверждения готовности автомобиля к выдаче покупатель получает в чате приложения Т-Банка ссылку на договор купли-продажи. Документ можно прочитать и подписать до поездки к дилеру.
Клиент знакомится с ДКП и подтверждает подписание кодом из SMS, так оформляется простая электронная подпись. При получении машины в дилерском центре, после ее осмотра, тем же способом подписывается акт приема-передачи. Фактический осмотр и передача автомобиля по-прежнему проходят у дилера.
Раньше для оформления покупки через «Т-Банк Авто» требовалось отдельно встречаться с представителем банка. Теперь договорную часть сделки можно пройти удаленно, а покупатель приезжает к дилеру за автомобилем. Бумажные оригиналы документов, необходимые для дальнейшей регистрации машины в ГИБДД, представитель банка может доставить клиенту в удобное место и время, в том числе домой.
Директор по развитию автосегмента Т-Банка Денис Мусиенко объяснил нововведение стремлением убрать лишние шаги и сократить время, которое клиенты тратят на документы и ожидание. Он отметил, что дистанционное подписание особенно удобно покупателям, приобретающим машину в другом городе и не желающим зависеть от графика сотрудника банка. Долгосрочная цель сервиса состоит в полностью дистанционной покупке, для которой нужен только смартфон.
К слову, простая электронная подпись в этой процедуре подтверждается SMS-кодом. Он используется для подписания договора, а затем акта при выдаче автомобиля.
Электронное оформление документов применяется и в других транспортных процессах: в материале о ГИС ЭПД рассматривались перевозочные документы и подписи грузополучателей.
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