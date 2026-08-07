Экологический контроль выявил превышение сероводорода в Череповце - что грозит компании?

7 августа 2026, 06:22
Teboil Rus предупредили о риске загрязнения воздуха в Череповце
Teboil Rus предупредили о риске загрязнения воздуха в Череповце
В Череповце зафиксировали превышение допустимых норм. Экологические службы провели проверку. Компанию предупредили о возможных последствиях. Подробности - в нашем материале.
В конце июля 2026 года компания «Тебойл Рус» оказалась в центре внимания федеральных экологических служб. Были получены данные о состоянии воздуха в Череповце, где специалисты обнаружили содержание сероводорода. Как сообщает Abn.agency , 21 июля на одном из международных постов наблюдения показатель достиг отметки 1,4 ПДК, что значительно выше установленных нормативов.
Для выявления причин специалисты использовали программный комплекс «Эколог-город», который позволяет оценить вклад различных предприятий в загрязнение атмосферы. Результаты моделирования показали, что именно выбросы «Тебойл Руси» могли стать определяющим фактором сверхнормативного загрязнения — в рассматриваемый период их доля достигала практически 100%.
В связи с этим контролирующие органы вынесли компании официальное предостережение. В документе отмечено, что подобные превышения могут свидетельствовать о нарушении экологических требований, в частности — несоблюдении нормативов по выбросам вредных веществ. Организации напомнили о необходимости строгого соблюдения условий экологического разрешения, а также о том, что при ухудшении погодных условий предприятия обязаны постепенно сокращать объёмы выбросов в рамках согласованных мероприятий.
Особое внимание уделено действиям в периоды неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. В такие моменты предприятия должны обеспечивать снижение приземных концентраций загрязняющих веществ минимум на 15–20%. Это требование направлено на защиту здоровья жителей и предотвращение негативных последствий для окружающей среды.
Стоит подчеркнуть, что предостережение носит профилактический характер. Оно не является доказательством причинения вреда окружающей среде, а служит напоминанием о необходимости соблюдения обязательных требований. Такой шаг позволит принять своевременные меры и избежать возможных негативных последствий в будущем.
Ситуация в Череповце стала поводом для обсуждения вопросов развития промышленных предприятий в разных районах города. Власти и специалисты продолжают мониторинг, чтобы не допускать повторения подобных случаев и обеспечивать безопасность для населения.
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