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Автор: Элина Градова

7 августа 2026, 06:22

Teboil Rus предупредили о риске загрязнения воздуха в Череповце

Teboil Rus предупредили о риске загрязнения воздуха в Череповце

Экологический контроль выявил превышение сероводорода в Череповце - что грозит компании?

Teboil Rus предупредили о риске загрязнения воздуха в Череповце

В Череповце зафиксировали превышение допустимых норм. Экологические службы провели проверку. Компанию предупредили о возможных последствиях. Подробности - в нашем материале.

В Череповце зафиксировали превышение допустимых норм. Экологические службы провели проверку. Компанию предупредили о возможных последствиях. Подробности - в нашем материале.

В конце июля 2026 года компания «Тебойл Рус» оказалась в центре внимания федеральных экологических служб. Были получены данные о состоянии воздуха в Череповце, где специалисты обнаружили содержание сероводорода. Как сообщает Abn.agency , 21 июля на одном из международных постов наблюдения показатель достиг отметки 1,4 ПДК, что значительно выше установленных нормативов.

Для выявления причин специалисты использовали программный комплекс «Эколог-город», который позволяет оценить вклад различных предприятий в загрязнение атмосферы. Результаты моделирования показали, что именно выбросы «Тебойл Руси» могли стать определяющим фактором сверхнормативного загрязнения — в рассматриваемый период их доля достигала практически 100%.

В связи с этим контролирующие органы вынесли компании официальное предостережение. В документе отмечено, что подобные превышения могут свидетельствовать о нарушении экологических требований, в частности — несоблюдении нормативов по выбросам вредных веществ. Организации напомнили о необходимости строгого соблюдения условий экологического разрешения, а также о том, что при ухудшении погодных условий предприятия обязаны постепенно сокращать объёмы выбросов в рамках согласованных мероприятий.

Особое внимание уделено действиям в периоды неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. В такие моменты предприятия должны обеспечивать снижение приземных концентраций загрязняющих веществ минимум на 15–20%. Это требование направлено на защиту здоровья жителей и предотвращение негативных последствий для окружающей среды.

Стоит подчеркнуть, что предостережение носит профилактический характер. Оно не является доказательством причинения вреда окружающей среде, а служит напоминанием о необходимости соблюдения обязательных требований. Такой шаг позволит принять своевременные меры и избежать возможных негативных последствий в будущем.

Ситуация в Череповце стала поводом для обсуждения вопросов развития промышленных предприятий в разных районах города. Власти и специалисты продолжают мониторинг, чтобы не допускать повторения подобных случаев и обеспечивать безопасность для населения.

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