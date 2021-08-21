Тех, кто не оплатил проезд по ЗСД, стали реально наказывать (вплоть до лишения прав)
Фото: И. Братуха
Рассмотрением дел по данному виду правонарушений занимается Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (СЗМУ ГАДН). Постановления выносятся по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 12.21.4 КоАП РФ. Размер административного штрафа за проезд по платной дороге без оплаты составляет 1500 рублей для легковых автомобилей и 5000 рублей - для грузовиков и автобусов.
В Комитете утверждают, что работа по пресечению указанных правонарушений «организована в полном объеме». В частности, отлажена система взаимодействия между профильными организациями: оператором магистрали, СЗМУ ГАДН и ГИБДД. Это, дескать, в комплексе с фото- видеофиксацией, осуществляемой на всех пунктах оплаты проезда ЗСД, обеспечивает возможность выявления нарушений и наказания злоумышленников.
В случае столкновения со шлагбаумом на дороге и причинения материального ущерба собственнику объекта оператор магистрали вызывает наряд ГИБДД, и те фиксируют факт ДТП. А дальше уже наступает ответственность для скрывшегося участника. Меры строгие - вплоть до лишения водительского удостоверения.
«Согласно законодательству, движение автотранспорта по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги допускается при условии внесения соответствующей платы за проезд», - говорится в сообщении Комитета по транспорту. Поправки в КоАП РФ, предусматривающие административную ответственность за проезд по платным дорогам без оплаты, вступили в силу с начала 2021 года.
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