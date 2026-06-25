Лада Гранта: что выходит из строя первым — от ступичных подшипников до катушек зажигания

Технические слабые места Лады Гранты: что важно знать перед покупкой в 2026

Лада Гранта по-прежнему остается самой доступной машиной на российском рынке, но за привлекательной ценой скрываются конструктивные и технические компромиссы. Почему эти особенности могут стать критичными для владельцев в ближайшие годы - разбираемся в деталях.

Лада Гранта по-прежнему остается самой доступной машиной на российском рынке, но за привлекательной ценой скрываются конструктивные и технические компромиссы. Почему эти особенности могут стать критичными для владельцев в ближайшие годы - разбираемся в деталях.

Лада Гранта долгие годы удерживала лидерство среди бюджетных автомобилей в России, но к 2026 году накопленные технические проблемы становятся всё заметнее. Модель, созданная на платформе прошлого поколения, уже не отвечает современным требованиям по надёжности и безопасности. Даже после обновлений у владельцев постоянно возникают проблемы, которые напрямую влияют на эксплуатацию.

Двигатель Лады Гранты, несмотря на простую конструкцию и чугунный блок, часто преподносит неприятные сюрпризы. Владельцы отмечают преждевременные обрывы ремня ГРМ, а к 70 000 км, как правило, наблюдается повышенный расход масла. Катушки зажигания и термостат могут потребовать замены уже до 100 000 км, что сопровождается вибрацией и нестабильной работой мотора.

Коробка передач также вызывает вопросы. Механическая трансмиссия ВАЗ-2181 отличается шумной работой и быстрым износом синхронизаторов второй передачи, а течи сальников происходят регулярно. Роботизированная версия унаследовала те же недостатки и небольшой ресурс сцепления. Единственным относительно надёжным решением считается 4-ступенчатый автомат Jatco, который обеспечивает приемлемый ресурс на фоне остальных агрегатов.

Подвеска Лады Гранты страдает из-за конструкции подрамника: рычаги крепятся прямо к кузову, что снижает управляемость и шумоизоляцию. Амортизаторы могут выйти из строя уже к первому ТО, шаровые опоры периодически выходят из строя после 60 000 км, а рулевая рейка начинает стучать примерно к 50 000 км. Ступичные подшипники задней оси иногда требуют замены уже к 40 000 км, а передние тормоза быстро изнашивают колодки и диски.

Электрика и кузов — ещё одна зона риска. Генератор редко выдерживает более 80 000 км, стеклоподъёмники часто заедают, лакокрасочное покрытие слишком тонкое: сколы быстро ржавеют, уплотнители дверей могут протирать краску до металла. В салоне использованы недорогие материалы, хотя руль и рычаг КПП сохраняют внешний вид даже при длительной эксплуатации.

Большинство этих проблем — следствие устаревшей платформы и жёсткой экономии при производстве. Лада Гранта остаётся последней моделью на российском рынке без переднего подрамника, что отрицательно сказывается на безопасности и акустическом комфорте. Для возвращения интереса к модели потребуется не просто рестайлинг, а полноценная смена платформы и повышение уровня пассивной безопасности.

В целом, Лада Гранта остаётся доступной по цене, но требует тщательного отношения к техническому состоянию. Владельцам следует заранее учитывать возможные расходы на ремонт и техническое обслуживание, а также следить за обновлениями рынка, чтобы не упустить более современные и надёжные альтернативы.

Судя по опыту эксплуатации, повторение прежних технических решений без серьёзных изменений приводит к тем же хроническим проблемам. Важно помнить, что на фоне новых требований к безопасности и комфорту, а также усиления конкурентоспособности китайских брендов, позиции Лады Гранты могут заметно ослабнуть. Для сравнения, в сегменте бюджетных автомобилей уже представлены модели с более современными платформами и расширенным набором опций, что является показателем выбора материалов между дизельными и бензиновыми моторами в 2026 году .