Топ-3 снегохода с тяговым усилием до 750 кг: почему их стоит рассмотреть в первую очередь при бюджете до 500 000 рублей

Топ-3 снегохода с тяговым усилием до 750 кг: сравнение моделей

При бюджете до 500 000 рублей выбор зависит от того, нужна ли техника для поездок по снегу или для перевозки грузов. У моделей из подборки различаются моторы и подвески, а у одной заявлен запас хода до 240 км.

При бюджете до 500 000 рублей выбор зависит от того, нужна ли техника для поездок по снегу или для перевозки грузов. У моделей из подборки различаются моторы и подвески, а у одной заявлен запас хода до 240 км.

При выборе снегохода для работы, перевозки грузов или активного отдыха важно учитывать не только заявленные характеристики, но и назначение модели. В частности, тяговое усилие до 750 кг заявлено для двух моделей — IKUDZO HUNTER 22 V2 и PROMAX YAKUT 500 2.0 4T, однако они рассчитаны на разные условия эксплуатации.

Первый вариант описан как универсальный, второй предназначен исключительно для работы с грузом в сложных условиях. Рассмотрим подробнее особенности каждой модели, а также третьего участника сравнения — TIKSY 500 4Т от «Русской Механики», который предлагает иной набор характеристик.

PROMAX YAKUT 500 2.0 4T оснащен 4-тактным карбюраторным двигателем объемом 680 см³ и мощностью 27 л. с. Конструкцию завершает катковая подвеска. Тяговое усилие до 750 кг позволяет использовать модель для буксировки. При выборе этой модели стоит ориентироваться на задачи, связанные с работой и перевозкой грузов.

IKUDZO HUNTER 22 V2 подойдет тем, кому нужен универсальный вариант. Его 4-тактный карбюраторный двигатель развивает мощность 22 л. с., а работа защищена программным обеспечением. В оснащение включены подогрев ручек и LED-оптика, на модели установлена LCD-панель. Также предусмотрены улучшенная катковая подвеска и заводская гарантия на 3 года. Для этой модели заявлены поездки по разным типам снега, охота и рыбалка. В описании ее называют подходящей и для новичков, так как назначение шире, чем буксировка грузов.

TIKSY 500 4Т от «Русской Механики» имеет другой набор характеристик: 4-тактный двигатель мощностью 20 л. с., работающий с инжекторной системой впрыска. Модель получила склизовую подвеску с ходом амортизатора 300 мм, ширина гусеницы составляет 380 мм. Рукоятки и курок газа оснащены многоуровневым подогревом, для подключения предусмотрен USB-разъем. Спереди установлена светодиодная фара, сиденья оформлены как удобные, лыжи оборудованы расширителями.

Предусмотрены гидравлические тормоза и вариатор с задним ходом. Запустить двигатель можно вручную или с помощью электростартера. Для TIKSY 500 4Т заявлен запас хода до 240 км на одной заправке, объем бака составляет 24 л. Гарантия рассчитана на 3 года. Эта модель предполагает быструю маневренную езду по легкому и среднему бездорожью. В описании она подходит новичкам и опытным райдерам, а также рекомендована для профессионального применения, включая промысел и перевозку грузов.

Перед покупкой стоит сопоставить предполагаемые задачи с характеристиками конкретных моделей. Актуальные цены и наличие сервисных центров рекомендуется уточнять у официальных дилеров в вашем регионе. Полезно также изучить свежие отзывы владельцев.