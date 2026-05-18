Artemis II против прошлых миссий: что изменилось в подходе к пилотируемым полетам и что скрывает экипажный полет NASA к Луне

18 мая 2026, 14:13
Технологии Artemis II: как новые разработки меняют пилотируемые миссии к Луне
Artemis II - первый за десятилетия пилотируемый полет к Луне, где используются лазерные коммуникации, европейский сервисный модуль и индивидуальные скафандры. Эти технологии могут изменить подход к исследованию космоса и безопасности экипажа уже в ближайшие годы.
Пилотируемый полёт Artemis II, стартовавший 1 апреля 2026 года с космодрома Кеннеди, стал не только возвращением людей к освоению Луны, но и демонстрацией технологий, которые ещё недавно казались фантастикой. Четыре астронавта отправились дальше от Земли, чем кто-либо до них, а за этим событием стоят разработки, способные изменить будущее космических экспедиций.
Одной из ключевых новинок стала система лазерной связи O2O, созданная в MIT Lincoln Laboratory совместно с NASA Goddard Space Flight Center. Она позволяет передавать данные с борта корабля Orion на Землю со скоростью до 260 мегабит в секунду — это в разы быстрее традиционных радиоканалов. Благодаря этому учёные смогут получать всю информацию с миссии практически в реальном времени, а экипаж — поддерживать постоянный контакт с Землёй даже на большом удалении. В основе системы — компактный терминал MAScOT с 4-дюймовым телескопом на подвижном подвесе, который точно наводит лазерный луч для передачи и приёма сигналов. Первые испытания MAScOT на МКС показали, что система способна работать даже на скоростях выше заявленных, что открывает новые горизонты для обмена данными в космосе.
На борту Orion установлено 32 камеры и устройства для фото- и видеосъёмки, что позволяет не только вести научные наблюдения, но и фиксировать все этапы полёта для инженерного анализа и популяризации миссии. 15 камер закреплены на корпусе корабля, ещё 17 — в руках экипажа. Такой подход обеспечивает максимальную прозрачность и контроль за происходящим на борту.
Европейский сервисный модуль (ESM), разработанный ESA, отвечает за энергоснабжение, жизнеобеспечение и ориентацию корабля. В его арсенале — три типа двигателей: основной для разгона к Луне, восемь вспомогательных для коррекции курса и 24 малых для точного маневрирования. Модуль оснащён четырьмя солнечными крыльями с 15 000 ячеек, которые вырабатывают более 11 кВт электроэнергии, а также системами подачи кислорода, воды и поддержания температуры. Внутри — 11 километров электропроводки и сложная система резервирования, что минимизирует риски для экипажа.
Важной частью миссии стал эксперимент AVATAR Organ-on-a-Chip, который с помощью миниатюрных чипов-органов исследует влияние радиации и невесомости на ткани человека. Это позволит заранее выявлять потенциальные угрозы для здоровья космонавтов и разрабатывать индивидуальные меры защиты, что особенно актуально при подготовке к дальним экспедициям, например, на Марс.
Кроме того, Artemis II доставляет на орбиту несколько международных CubeSat-спутников. Среди них — аргентинский ATENEA для изучения радиационной защиты и южнокорейский K-RadCube, который тестирует новые материалы-дозиметры, имитирующие человеческие ткани. Такие эксперименты расширяют международное сотрудничество и ускоряют внедрение новых технологий в космическую медицину и материаловедение.
Особое внимание уделено безопасности экипажа. Новый скафандр Orion Crew Survival System (OCSS) — это индивидуально подогнанный костюм ярко-оранжевого цвета, рассчитанный на длительное пребывание в вакууме. Он способен поддерживать жизнь астронавта до шести суток при разгерметизации корабля, а также оснащён системой охлаждения, улучшенными перчатками и ботинками, а также аварийным комплектом для выживания на воде. Такой уровень защиты ранее был недоступен даже в эпоху шаттлов.
Artemis II — не просто очередной шаг в освоении Луны, а показатель того, как быстро меняются стандарты безопасности и эффективности в пилотируемой космонавтике. Впервые лазерная связь позволяет получать данные почти мгновенно, а европейский сервисный модуль задаёт новые стандарты надёжности. Эксперименты с органами на чипах и международные спутники подчёркивают, что космос становится ареной для глобального сотрудничества и внедрения передовых технологий. Для России и других стран, планирующих собственные лунные программы, опыт Artemis II может стать ориентиром в вопросах безопасности, автоматизации и медицинской поддержки экипажей.
