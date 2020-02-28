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28 февраля 2020, 10:28

Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?

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Фото Ревизорро Страхование
Из года в год российские законодатели пытаются сделать так, чтобы талонами техосмотра перестали откровенно торговать. Регулярно звучат инициативы, призывающие суровее наказывать автомобилистов за отсутствие реальной диагностической карты. Также саму процедуру предлагают жестко контролировать.

Техосмотр под камерами видеонаблюдения

В настоящий момент процедуру прохождения техосмотра фиксируют с помощью фотосъемки. Министерство внутренних дел предложило также подключить видеофиксацию. В ведомстве считают, что такие меры помогут усовершенствовать процедуру техосмотра, в частности, исключить случаи фальсификации проведения техосмотра и обеспечить качественную проверку технического состояния автомобилей.

Техосмотр будут снимать на камеру Что это даст

Фото взято из открытых источников

Техосмотр будут снимать на камеру Что это даст

 

Техосмотр будут снимать на камеру Что это даст

 

Техосмотр будут снимать на камеру Что это даст

 

Техосмотр будут снимать на камеру Что это даст

 

Техосмотр будут снимать на камеру Что это даст

 

Техосмотр будут снимать на камеру Что это даст
Техосмотр будут снимать на камеру Что это даст
Техосмотр будут снимать на камеру Что это даст
Техосмотр будут снимать на камеру Что это даст
Техосмотр будут снимать на камеру Что это даст
Техосмотр будут снимать на камеру Что это даст
Сейчас документ уже размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Если он будет одобрен, нововведение может заработать уже с 8 июня. Полномочия по контролю за его проведением возложены на МВД. Также документ определяет порядок взаимодействия системы техосмотра с информационной системой обязательного страхования и устанавливает правила обращения с диагностическими картами.

Примечательно, что идея снимать технический осмотр автомобиля на видео звучит в стране уже не первый раз. Ранее с подобным заявлением выступали в Минэкономразвития. В ведомстве такие меры объяснили участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Правда, тогда идею забраковали, оставив лишь пункт об обязательной фотофиксации процесса.

Сергей Веремей, руководитель автосервиса «Автекс» « Считаю, что видеофиксация не сможет повлиять на ситуацию с продажей диагностических карт. Эффект не дала фотофиксация, поэтому видео тоже смогут обойти. Техосмотр — выявление неисправностей автомобиля на момент осмотра. То есть через 10 км после осмотра машина может попасть в яму, что приведет к поломке машины, и весь год она будет ездить неисправной. Станция техосмотра ответственности не несет, поскольку на момент прохождения техосмотра автомобиль был исправен. Да и сама процедура проверки нелогична, поскольку иногда даже трехгодовалая (вполне исправная) машина не всегда может пройти все стенды для проверки, а от этого страдают автовладельцы. Думаю, больше нужно на этом акцентировать внимание, а не на фиксации процесса, которая по сути своей бесполезна »
Сергей Веремей, руководитель автосервиса «Автекс»

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Автомобилисты тоже слабо верят в то, что видеонаблюдение как-то повлияет на сложившуюся ситуацию. А она, скажем прямо, удручающая. По данным «Русского АвтоМотоКлуба», только 20% автовладельцев, имеющих ОСАГО, действительно приезжали на пункты техосмотра и фактически проходили его по регламенту. Учитывая, что сейчас по всей России ОСАГО есть только у 70% транспортных средств, получается, что полным техосмотром воспользовался лишь каждый седьмой автомобилист.

Зачем и кому нужен техосмотр?

Очевидная причина прохождения техосмотра — для оформления полиса обязательного автострахования. Однако многие страховщики сами предлагают диагностические карты по низким ценам при условии оформления страховки в компании. Таким образом, водителей стимулируют, а порой вынуждают покупать техосмотр.

Между тем, значение техосмотра сильно занижено. На самом деле, проходить диагностику нужно, прежде всего, самому водителю. Участниками и виновниками серьезных ДТП зачастую становятся автомобили и мотоциклы с серьезными техническими проблемами. Техническая неисправность транспортного средства — одна из пяти наиболее распространенных причин аварий.

Леонид Васильев, руководитель проекта «Прибыль автосервиса» « Если предположить, что закон все-таки заставит всех автовладельцев привести свои автомобили в безопасное состояние, следить за состоянием транспортного средства, а также уничтожит коррупцию в отрасли, то выиграют от этого все граждане. Станет меньше ДТП, воздух будет чище, даже сократится число пробок, поскольку на дороги не будут выезжать дефектные машины. Другое дело, что продавать и не особо контролировать прохождение техосмотра выгодно всем. Так что увы, думаю, мы не скоро придем к тому, что водители будут сознательно проходить техосмотр по регламенту »
Леонид Васильев, руководитель проекта «Прибыль автосервиса»
Никакие жалобы в прокуратуру, правительство и президенту со стороны профессиональных сообществ не смогли остановить растущий поток фальсифицированных документов. По оценке экспертов, сегодня около 65% всех диагностических карт о прохождении технического осмотра заполняется самими страховщиками без каких-либо диагностических действий. Добрая половина оставшихся выдается существующими пунктами техосмотра без должных проверок автомобилей.

При этом в одном из законопроектов предлагали защитить интересы страховщиков. Мол, если автомобиль нарушителя попадет в аварию, причиной которого стала неисправность, то страховые компании получат право подать иск к автовладельцу.

Александр Пахомов, администратор «Клуба руководителей Независимых СТО СПб и ЛО» « Сегодня гораздо большая проблема заключается в требованиях Минтранса к оборудованию пунктов Технического осмотра. Если их по-настоящему выполнить, в стране будут работать только бывшие милицейские диагностические станции, работавшие при ГАИ до 2012 года. Их осталось меньше 500 штук, при расчетных 3500. К чему это приведет: снова очередь с вечера, снова взятки. Только в другой карман. При новых требованиях и прежних ценах на ГТО, даже с учетом взяток, никто из предпринимателей не будет вкладываться в убыточное дело. Новые пункты строить станет невыгодно. Автосервисы с их оснащением под новые требования уже не проходят. Люди, как всегда, столкнувшись с дефицитом, найдут «левый» выход из положения. Победят и видеофиксацию, и другой контроль. Решить проблему с продажей диагностических карт поможет только пропаганда здорового образа жизни и постоянный контроль прохождения ГТО на дороге. Сейчас многие поняли, что пройти честно техосмотр – это значит задешево получить полную диагностику автомобиля. Как минимум, в 3 раза дешевле, чем по коммерческой цене в автосервисе. Поэтому у нас эта категория автовладельцев, проходящих ГТО честно, растет »
Александр Пахомов, администратор «Клуба руководителей Независимых СТО СПб и ЛО»
Формально техосмотр проводят жестче. Для этого в пунктах прохождения техосмотра должен находиться хотя бы один технический эксперт, который контролирует качество проведения процедуры. Все операции по контролю технического состояния автомобилей еще в 2018 году было решено передать под контроль Ространснадзора.

Процедура, в смысле состава проверок, по мнению специалистов, вполне разумна. Проверяются только то, что влияет на безопасность. На сегодняшний день главные проблемы автовладельцев – головной свет, люфты в подвеске, лобовые стекла. А вот требования к выполнению процедуры техосмотра нужно менять: снижать затраты, себестоимость и цену для потребителя. Однако сегодня водителей заставляют наращивать затраты на проверку авто. Все это приводит к тому, что самым популярным способом получения диагностической карты, увы, по-прежнему является покупка ее у страховщика или СТО.

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Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
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Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Техосмотр под камерами видеонаблюденияВ настоящий момент процедуру прохождения техосмотра фиксируют с помощью фотосъемки. Министерство внутренних дел предложило также подключить видеофиксацию. В ведомстве считают, что такие меры помогут усовершенствовать процедуру техосмотра, в частности, исключить случаи фальсификации проведения техосмотра и обеспечить качественную проверку технического состояния автомобилей.{{gallery_197}} Сейчас документ уже размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Если он будет одобрен, нововведение может заработать уже с 8 июня. Полномочия по контролю за его проведением возложены на МВД. Также документ определяет порядок взаимодействия системы техосмотра с информационной системой обязательного страхования и устанавливает правила обращения с диагностическими картами.Примечательно, что идея снимать технический осмотр автомобиля на видео звучит в стране уже не первый раз. Ранее с подобным заявлением выступали в Минэкономразвития. В ведомстве такие меры объяснили участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Правда, тогда идею забраковали, оставив лишь пункт об обязательной фотофиксации процесса.{{person_292_Считаю, что видеофиксация не сможет повлиять на ситуацию с продажей диагностических карт. Эффект не дала фотофиксация, поэтому видео тоже смогут обойти. Техосмотр — выявление неисправностей автомобиля на момент осмотра. То есть через 10 км после осмотра машина может попасть в яму, что приведет к поломке машины, и весь год она будет ездить неисправной. Станция техосмотра ответственности не несет, поскольку на момент прохождения техосмотра автомобиль был исправен. Да и сама процедура проверки нелогична, поскольку иногда даже трехгодовалая (вполне исправная) машина не всегда может пройти все стенды для проверки, а от этого страдают автовладельцы. Думаю, больше нужно на этом акцентировать внимание, а не на фиксации процесса, которая по сути своей бесполезна}}{{material_129058}} Автомобилисты тоже слабо верят в то, что видеонаблюдение как-то повлияет на сложившуюся ситуацию. А она, скажем прямо, удручающая. По данным «Русского АвтоМотоКлуба», только 20% автовладельцев, имеющих ОСАГО, действительно приезжали на пункты техосмотра и фактически проходили его по регламенту. Учитывая, что сейчас по всей России ОСАГО есть только у 70% транспортных средств, получается, что полным техосмотром воспользовался лишь каждый седьмой автомобилист. Зачем и кому нужен техосмотр?Очевидная причина прохождения техосмотра — для оформления полиса обязательного автострахования. Однако многие страховщики сами предлагают диагностические карты по низким ценам при условии оформления страховки в компании. Таким образом, водителей стимулируют, а порой вынуждают покупать техосмотр.Между тем, значение техосмотра сильно занижено. На самом деле, проходить диагностику нужно, прежде всего, самому водителю. Участниками и виновниками серьезных ДТП зачастую становятся автомобили и мотоциклы с серьезными техническими проблемами. Техническая неисправность транспортного средства — одна из пяти наиболее распространенных причин аварий. {{person_71_Если предположить, что закон все-таки заставит всех автовладельцев привести свои автомобили в безопасное состояние, следить за состоянием транспортного средства, а также уничтожит коррупцию в отрасли, то выиграют от этого все граждане. Станет меньше ДТП, воздух будет чище, даже сократится число пробок, поскольку на дороги не будут выезжать дефектные машины. Другое дело, что продавать и не особо контролировать прохождение техосмотра выгодно всем. Так что увы, думаю, мы не скоро придем к тому, что водители будут сознательно проходить техосмотр по регламенту}} Никакие жалобы в прокуратуру, правительство и президенту со стороны профессиональных сообществ не смогли остановить растущий поток фальсифицированных документов. По оценке экспертов, сегодня около 65% всех диагностических карт о прохождении технического осмотра заполняется самими страховщиками без каких-либо диагностических действий. Добрая половина оставшихся выдается существующими пунктами техосмотра без должных проверок автомобилей. При этом в одном из законопроектов предлагали защитить интересы страховщиков. Мол, если автомобиль нарушителя попадет в аварию, причиной которого стала неисправность, то страховые компании получат право подать иск к автовладельцу.{{person_293_Сегодня гораздо большая проблема заключается в требованиях Минтранса к оборудованию пунктов Технического осмотра. Если их по-настоящему выполнить, в стране будут работать только бывшие милицейские диагностические станции, работавшие при ГАИ до 2012 года. Их осталось меньше 500 штук, при расчетных 3500. К чему это приведет: снова очередь с вечера, снова взятки. Только в другой карман. При новых требованиях и прежних ценах на ГТО, даже с учетом взяток, никто из предпринимателей не будет вкладываться в убыточное дело. Новые пункты строить станет невыгодно. Автосервисы с их оснащением под новые требования уже не проходят. Люди, как всегда, столкнувшись с дефицитом, найдут «левый» выход из положения. Победят и видеофиксацию, и другой контроль. Решить проблему с продажей диагностических карт поможет только пропаганда здорового образа жизни и постоянный контроль прохождения ГТО на дороге. Сейчас многие поняли, что пройти честно техосмотр – это значит задешево получить полную диагностику автомобиля. Как минимум, в 3 раза дешевле, чем по коммерческой цене в автосервисе. Поэтому у нас эта категория автовладельцев, проходящих ГТО честно, растет}} Формально техосмотр проводят жестче. Для этого в пунктах прохождения техосмотра должен находиться хотя бы один технический эксперт, который контролирует качество проведения процедуры. Все операции по контролю технического состояния автомобилей еще в 2018 году было решено передать под контроль Ространснадзора. Процедура, в смысле состава проверок, по мнению специалистов, вполне разумна. Проверяются только то, что влияет на безопасность. На сегодняшний день главные проблемы автовладельцев – головной свет, люфты в подвеске, лобовые стекла. А вот требования к выполнению процедуры техосмотра нужно менять: снижать затраты, себестоимость и цену для потребителя. Однако сегодня водителей заставляют наращивать затраты на проверку авто. Все это приводит к тому, что самым популярным способом получения диагностической карты, увы, по-прежнему является покупка ее у страховщика или СТО.
2020-02-28
Автор: Арина Милая
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