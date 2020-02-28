Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
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Техосмотр под камерами видеонаблюдения
В настоящий момент процедуру прохождения техосмотра фиксируют с помощью фотосъемки. Министерство внутренних дел предложило также подключить видеофиксацию. В ведомстве считают, что такие меры помогут усовершенствовать процедуру техосмотра, в частности, исключить случаи фальсификации проведения техосмотра и обеспечить качественную проверку технического состояния автомобилей.
Примечательно, что идея снимать технический осмотр автомобиля на видео звучит в стране уже не первый раз. Ранее с подобным заявлением выступали в Минэкономразвития. В ведомстве такие меры объяснили участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Правда, тогда идею забраковали, оставив лишь пункт об обязательной фотофиксации процесса.
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Считаю, что видеофиксация не сможет повлиять на ситуацию с продажей диагностических карт. Эффект не дала фотофиксация, поэтому видео тоже смогут обойти. Техосмотр — выявление неисправностей автомобиля на момент осмотра. То есть через 10 км после осмотра машина может попасть в яму, что приведет к поломке машины, и весь год она будет ездить неисправной. Станция техосмотра ответственности не несет, поскольку на момент прохождения техосмотра автомобиль был исправен. Да и сама процедура проверки нелогична, поскольку иногда даже трехгодовалая (вполне исправная) машина не всегда может пройти все стенды для проверки, а от этого страдают автовладельцы. Думаю, больше нужно на этом акцентировать внимание, а не на фиксации процесса, которая по сути своей бесполезна
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Сергей Веремей, руководитель автосервиса «Автекс»
Зачем и кому нужен техосмотр?
Очевидная причина прохождения техосмотра — для оформления полиса обязательного автострахования. Однако многие страховщики сами предлагают диагностические карты по низким ценам при условии оформления страховки в компании. Таким образом, водителей стимулируют, а порой вынуждают покупать техосмотр.
Между тем, значение техосмотра сильно занижено. На самом деле, проходить диагностику нужно, прежде всего, самому водителю. Участниками и виновниками серьезных ДТП зачастую становятся автомобили и мотоциклы с серьезными техническими проблемами. Техническая неисправность транспортного средства — одна из пяти наиболее распространенных причин аварий.
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Если предположить, что закон все-таки заставит всех автовладельцев привести свои автомобили в безопасное состояние, следить за состоянием транспортного средства, а также уничтожит коррупцию в отрасли, то выиграют от этого все граждане. Станет меньше ДТП, воздух будет чище, даже сократится число пробок, поскольку на дороги не будут выезжать дефектные машины. Другое дело, что продавать и не особо контролировать прохождение техосмотра выгодно всем. Так что увы, думаю, мы не скоро придем к тому, что водители будут сознательно проходить техосмотр по регламенту
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Леонид Васильев, руководитель проекта «Прибыль автосервиса»
При этом в одном из законопроектов предлагали защитить интересы страховщиков. Мол, если автомобиль нарушителя попадет в аварию, причиной которого стала неисправность, то страховые компании получат право подать иск к автовладельцу.
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Сегодня гораздо большая проблема заключается в требованиях Минтранса к оборудованию пунктов Технического осмотра. Если их по-настоящему выполнить, в стране будут работать только бывшие милицейские диагностические станции, работавшие при ГАИ до 2012 года. Их осталось меньше 500 штук, при расчетных 3500. К чему это приведет: снова очередь с вечера, снова взятки. Только в другой карман. При новых требованиях и прежних ценах на ГТО, даже с учетом взяток, никто из предпринимателей не будет вкладываться в убыточное дело. Новые пункты строить станет невыгодно. Автосервисы с их оснащением под новые требования уже не проходят. Люди, как всегда, столкнувшись с дефицитом, найдут «левый» выход из положения. Победят и видеофиксацию, и другой контроль. Решить проблему с продажей диагностических карт поможет только пропаганда здорового образа жизни и постоянный контроль прохождения ГТО на дороге. Сейчас многие поняли, что пройти честно техосмотр – это значит задешево получить полную диагностику автомобиля. Как минимум, в 3 раза дешевле, чем по коммерческой цене в автосервисе. Поэтому у нас эта категория автовладельцев, проходящих ГТО честно, растет
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Александр Пахомов, администратор «Клуба руководителей Независимых СТО СПб и ЛО»
Процедура, в смысле состава проверок, по мнению специалистов, вполне разумна. Проверяются только то, что влияет на безопасность. На сегодняшний день главные проблемы автовладельцев – головной свет, люфты в подвеске, лобовые стекла. А вот требования к выполнению процедуры техосмотра нужно менять: снижать затраты, себестоимость и цену для потребителя. Однако сегодня водителей заставляют наращивать затраты на проверку авто. Все это приводит к тому, что самым популярным способом получения диагностической карты, увы, по-прежнему является покупка ее у страховщика или СТО.
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