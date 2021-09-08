Техосмотр отменяется: россиянам сделали предвыборный подарок
ТО надо будет проходить только при смене владельца автомобиля или мотоцикла и только в случае, если транспортное средство старше 4 лет. Для всех остальных случаев процедуру предлагают сделать добровольной. Для коммерческого транспорта техосмотр по-прежнему останется обязательным.
Интересно, что активно об отмене обязательного ТО заговорили с начала 2021 года, накануне вступления в силу более строгой процедуры с обязательным фотографированием и электронными диагностическими картами. Весной Михаил Мишустин автоматически продлил на полгода действие всех выданных до 1 февраля диагностических карт (минимум до 1 октября). В конце августа глава ГИБДД России Михаил Черников внезапно предложил отказаться от обязательного техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих физлицам и не участвующих в перевозках (такси и т. д.). Соответствующий законопроект был направлен в правительство, но об участии в разработке документа «Единой Россией» стало известно лишь за 10 дней до выборов.
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