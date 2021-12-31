Техосмотр отменён: закон окончательно принят
Обязанность проходить регулярную проверку и получать диагностическую карту сохранили для грузовиков и автобусов, легковых автомобилей, задействованных в такси и прочих коммерческих перевозках, а также оформленных на юридическое лицо или используемых в служебных целях. Проходить осмотр придется при покупке автомобиля старше 4 лет и его последующей регистрации в ГИБДД, а также при внесении изменений в конструкцию. Принудительно отправить на техосмотр смогут, если у автомобиля обнаружится явная техническая неисправность, угрожающая безопасности других участников дорожного движения.
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