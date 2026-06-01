Новые правила и штрафы за отсутствие техосмотра в 2026 году. Кому теперь точно нельзя пропускать проверку?

1 июня 2026, 17:38
Техосмотр в 2026 году: какие авто обязаны проходить и как часто меняются правила
Техосмотр в 2026 году: какие авто обязаны проходить и как часто меняются правила
В 2026 году список машин, для которых техосмотр обязателен, заметно расширился. Мало кто знает, что новые правила касаются не только грузовиков и такси, но и личных авто старше четырех лет. Какие нюансы часто упускают водители, что грозит за игнорирование и почему важно следить за сроками - объяснил эксперт. Не прошли стороной и свежие изменения для коммерческого транспорта.
В 2026 году для российских автомобилистов вступают в силу новые требования к прохождению техосмотра, которые напрямую затрагивают владельцев грузовых машин, такси, автобусов, каршеринга и даже старых легковых автомобилей. Эти изменения особенно важны для тех, кто использует транспорт в коммерческих целях или планирует любые регистрационные действия с автомобилем. Как сообщает «Газета.Ru», теперь игнорировать процедуру не получится - за нарушение предусмотрены серьезные последствия, вплоть до штрафов и невозможности оформить документы.
По словам автомобильного юриста Лев Воропаев, обязательный техосмотр в 2026 году распространяется на несколько категорий транспорта. В первую очередь это грузовые автомобили, автобусы, такси, учебные машины, а также все авто, используемые для платных пассажирских перевозок. Не остались в стороне и каршеринговые машины, которые теперь обязаны регулярно подтверждать техническую исправность. Для легковых автомобилей, возраст которых превышает четыре года, техосмотр становится необходимым условием при любых регистрационных изменениях в ГИБДД.
Периодичность прохождения техосмотра зависит от возраста транспортного средства. Если машине из указанных категорий не более пяти лет, проверку проводят раз в год. Для автомобилей старше пяти лет процедура становится более частой - раз в полгода. Грузовики массой свыше 3,5 тонны также попадают под эти правила: молодые машины проходят техосмотр ежегодно, а более старые - каждые шесть месяцев. Такие же требования действуют для грузовиков, перевозящих пассажиров. Учебные автомобили, независимо от возраста, должны проходить техосмотр дважды в год.
Важно помнить, что для личных легковых автомобилей старше четырех лет техосмотр потребуется при смене владельца, смене номеров или других регистрационных действиях. Это правило часто игнорируют, что может привести к отказу в регистрации или штрафам. Как отмечают эксперты, многие водители недооценивают значимость своевременного прохождения процедуры, хотя именно от этого зависит безопасность на дорогах и возможность законно использовать автомобиль.
В последние годы требования к техосмотру неоднократно корректировались, что создало путаницу среди автовладельцев. Например, в материале о компенсации за потерю стоимости авто после ДТП подробно разбирались нюансы, связанные с возрастом машины и условиями страхования - подробности можно узнать здесь. Это еще раз подчеркивает, что даже незначительные изменения в законодательстве могут повлиять на права и обязанности водителей.
Для справки: техосмотр - это обязательная процедура проверки технического состояния транспортного средства, которая проводится в аккредитованных пунктах. Без действующей диагностической карты невозможно оформить ОСАГО, а при выявлении нарушений инспекторы ГИБДД вправе наложить штраф. Важно учитывать, что для коммерческого транспорта и такси требования к техническому состоянию строже, чем для личных авто. В 2026 году особое внимание уделяется безопасности пассажиров и состоянию тормозной системы, рулевого управления и световых приборов. Соблюдение сроков техосмотра позволяет избежать проблем с законом и гарантирует, что автомобиль соответствует всем стандартам безопасности.
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