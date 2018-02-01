1 февраля 2018, 16:43
Техосмотр в России может стать дороже, а сама процедура сложнее
Правительство готовит масштабную реформу системы техосмотра. На днях в Белом доме прошло совещание с участием всех заинтересованных сторон: МВД, Минэкономразвития, Минтранса, РСА и Российского транспортного союза. От уголовного преследования недобросовестных операторов техосмотра решили отказаться. Зато может увеличиться число замеряемых на ТО параметров, поэтому стоимость самой процедуры неизбежно возрастет.
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Минтранс предлагает усложнить процедуру техосмотра и увеличить количество фиксируемых параметров в полтора раза, до 85 – 90. Сейчас оператор обязан проверить автомобиль по 68 пунктам.
Российский союз автостраховщиков ратует за увеличение тарифов на техосмотр и штрафов за его отсутствие. Действующие сейчас расценки на прохождение техосмотра не менялись с 2012 года. По мнению РСА, минимальная ставка должна составлять 1 000 рублей. Сейчас стоимость процедуры для легковых авто колеблется в пределах от 500 до 900 рублей, в зависимости от региона.
Но главный спор разгорелся вокруг запуска обновленной базы данных по техосмотру. Сейчас информационная система (ЕАИСТО) защищена слабо, чем с успехом пользуются торговцы фиктивными диагностическими картами. Страховщики при продаже ОСАГО берут данные именно из этой базы. Поэтому контроль над ней РСА хочет забрать себе, провести серьезную модернизацию, перенести базу на новые более мощные сервера и наладить защищенные каналы связи. На это потребуется не менее 370 млн рублей, которые в РСА готовы потратить из собственного кармана.
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